Chefi la cuțite 16 martie 2026. Chef Alexandru Sautner oferă cuțitul de aur

Irina Fodor pune la bătaie, în ediția show-ului culinar de la 20:30, o amuletă nouă, pentru care jurizarea o va face Florin Răducioiu, nume de legendă al Generației de Aur a fotbalului românesc. Un degustător care are puternice legături cu gastronomia fină, despre care telespectatorii vor afla diseară. Tot în ediția de la 20:30 se va da cel de-al doilea cuțit de aur al sezonului 17: Chef Sautner descoperă în audiții persoana care îl convinge să-i ofere această distincție.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Urmează o luptă grea pentru Chefi! Ajunși la jumătatea cursei amuletelor, jurații analizează punctajele acumulate până acum și își reevaluează strategiile. Pe primul loc, cu 25 de puncte, se situează Chef Richard Abou Zaki, cel de-al doilea loc, cu 22 de puncte, este ocupat de Chef Ștefan Popescu, urmat de Chef Orlando Zaharia, cu 20 de puncte, și Chef Alexandru Sautner, cu 17 puncte. Clasamentul de la finalul luptelor pentru amulete va stabili numărul de concurenți pe care fiecare jurat îl poate avea în echipă – așadar, fiecare punct este foarte important.

Iar când în joc este pusă o amuletă cu un avantaj introdus în premieră în competiția Chefi la cuțite, lupta devine și mai încinsă – astfel, cine va câștiga amuleta de diseară va avea privilegiul de a putea găti alături de echipa sa pe tot parcursul unei sesiuni de gătit, până la finalizarea farfuriilor. Până acum, acest avantaj venea cu o limită de timp care reducea puterea Chef-ului de a influența calitatea produselor finale. Acum, însă, avantajul este colosal – iar invitatul serii este unul pe măsură: Florin Răducioiu vine la degustare pentru a decide punctajele celei de-a șaptea amulete a sezonului 17. Tot în ediția de azi, cel care va oferi momentul de aur al serii este Chef Alexandru Sautner. Juratul se va bucura din plin de întâlnirea în audiții cu persoana care îl va convinge că merită cuțitul său de aur. Despre cine este vorba telespectatorii vor afla urmărind ediția Chefi la cuțite difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY diseară, de la 20:30.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE