Actorul israelian Guy Kapulnik, cunoscut pentru aparițiile sale în filme precum „Room 514” și „Lebanon”, a murit la vârsta de 46 de ani într-un accident aviatic produs în California.

Guy Kapulnik, care era și pilot și instructor de zbor, și-a pierdut viața alături de Taylor Laska, în vârstă de 33 de ani. Familia actorului a confirmat moartea acestuia, precizând că accidentul s-a produs în apropierea aeroportului Hesperia, în partea de sud a statului California. Cauza prăbușirii nu a fost stabilită oficial până în prezent.

Potrivit autorităților americane, actorul a fost implicat într-un accident cu un avion de mici dimensiuni, aparatul de zbor fiind un Aeronca Champion care aparținea companiei Midfield Aviation, o școală de pilotaj cu sediul în apropierea aeroportului Apple Valley.

În urma accidentului, actorul în vârstă de 46 de ani și Taylor Laska, de 33 de ani, au murit. Administrația Federală a Aviației din SUA (FAA) și National Transportation Safety Board (NTSB) investighează în prezent circumstanțele în care s-a produs tragedia.

Până acum, autoritățile nu au anunțat cauza oficială a prăbușirii. Ancheta urmează să stabilească ce s-a întâmplat cu aeronava înainte de accident și care au fost factorii care au dus la tragedie.

Familia lui Guy Kapulnik a transmis un mesaj emoționant după moartea actorului: „Guy a fost un om al acțiunii, al curiozității și al aventurii. Actor și creator, skipper și marinar. De-a lungul vieții, a trecut între scenă și cameră, între mare și cer, și a îndrăznit iar și iar să aleagă drumuri noi și să facă lucrurile pe care le iubea”.

Guy Kapulnik a avut un parcurs profesional neobișnuit. Înainte de a se dedica domeniului artistic, acesta a fost ofițer în unitatea de elită 669 de căutare și salvare a Forțelor de Apărare ale Israelului.

Ulterior a studiat la Technion, în Haifa, iar apoi și-a urmat pasiunea pentru actorie la Nissan Nativ Acting Studio din Ierusalim. A devenit cunoscut publicului prin aparițiile în mai multe producții israeliene. Printre filmele în care a jucat se numără „Room 514”, „Salsa Tel Aviv”, „Watch Over Me” și „Lebanon”. Activitatea sa artistică a inclus atât filme, cât și producții de televiziune.