Un muncitor român a murit după ce a căzut de la aproape 20 de metri, în Viena. Bărbatul lucra pe terasa unui apartament

Un muncitor român de 45 de ani și-a pierdut viața joi dimineața, în jurul orei 07.53, după ce a căzut de la o înălțime de aproape 20 de metri în curtea interioară betonată a unui imobil din Klimtgasse, în cartierul Fasanviertel, districtul 3, Viena.

Bărbatul efectua lucrări de reparații pe terasa unui apartament situat la etajul cinci al clădirii, potrivit publicației austriece OE24. Cauza exactă a accidentului este încă necunoscută, însă se știe că muncitorul a suferit răni grave, inclusiv fracturi multiple și leziuni interne.

Echipele de salvare ale orașului Viena au intervenit imediat și au încercat să-i acorde primul ajutor în curtea interioară. Cu toate acestea, starea victimei s-a deteriorat rapid, iar aceasta a decedat la locul accidentului.

Conform informațiilor oferite de OE24, poliția și inspectoratul de muncă au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs tragedia.