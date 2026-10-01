Mașini second-hand de peste 38 de milioane de euro, verificate de ANAF. Firme alese „în urma analizei de risc realizate la nivelul DGAF”

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) lansează „Acțiunea ATOM” pentru verificarea comerțului cu mașini second-hand. În prima etapă, 35 de firme cu un stoc de vehicule evaluat la peste 38 milioane de euro sunt vizate, conform unui comunicat de presă.

Obiectivele „Acțiunii ATOM”

Inițiată de Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a ANAF, „Acțiunea ATOM – Analiza și Trasabilitatea Operațiunilor cu Mașini” are ca scop verificarea conformității fiscale a operatorilor economici implicați în comercializarea și intermedierea autoturismelor rulate.

Potrivit comunicatului de presă, inspectorii antifraudă vor analiza:

- concordanța dintre autoturismele existente fizic în parcurile auto și evidențele operatorilor economici;

- proveniența și circuitul comercial al autoturismelor;

- achizițiile intracomunitare realizate și modul de declarare a acestora;

- respectarea condițiilor legale pentru aplicarea regimului special de TVA aferent bunurilor second-hand;

- concordanța dintre prețurile de comercializare practicate și valorile înscrise în documentele fiscale;

- fiscalizarea integrală a vânzărilor și înregistrarea veniturilor aferente.

Un element central al acțiunii ATOM îl reprezintă reconstituirea circuitului economic și fiscal al autoturismului.

Ce riscuri fiscale sunt vizate

DGAF va verifica mai multe aspecte problematice din sectorul comercializării mașinilor rulate, precum:

Această acțiune are în vedere, în special, riscurile asociate:

- nedeclarării integrale a veniturilor;

- nefiscalizării unor operațiuni de vânzare;

- diminuării valorii declarate a autoturismelor;

- aplicării necorespunzătoare a regimului special de TVA;

- diminuării nejustificate a marjei comerciale;

- declarării necorespunzătoare a achizițiilor intracomunitare;

- existenței unor diferențe între stocul faptic și cel scriptic;

- utilizării unor forme de intermediere care nu reflectă realitatea economică a operațiunilor.

Cum au fost alese firmele verificate

În prima etapă a acțiunii, în urma analizei de risc realizate la nivelul DGAF, au fost selectate 35 de entități, pentru care a fost identificat un stoc de autoturisme cu o valoare estimată de peste 38 milioane de euro.

Entitățile au fost selectate pe baza informațiilor fiscale și operative disponibile și a indicatorilor specifici de risc aferenți domeniului.

În cadrul analizei au fost avute în vedere, între altele, volumul autoturismelor oferite spre comercializare raportat la activitatea declarată, nivelul achizițiilor intracomunitare realizate, regimul de TVA utilizat, diferențe dintre informațiile publice privind prețurile și datele fiscale disponibile, precum și neconcordanțele privind stocurile și fluxurile comerciale.

Ce spune DGAF

Reprezentanții DGAF au subliniat importanța acțiunii pentru asigurarea conformității fiscale:

„Prin Acțiunea ATOM urmărim să analizăm circuitul real al autoturismelor comercializate pe piața second-hand și să verificăm dacă acesta este reflectat în mod corespunzător din punct de vedere fiscal. Abordarea noastră este una bazată pe trasabilitate: de la autoturismul identificat fizic și documentul de achiziție, până la vânzarea către client și înregistrarea încasării.

În acest mod putem identifica în mod eficient eventualele neconcordanțe și riscuri fiscale de neconformare. În același timp, acțiunea urmărește protejarea mediului concurențial și asigurarea unui tratament fiscal echitabil pentru operatorii economici care își îndeplinesc corect obligațiile fiscale”.

Ce se întâmplă dacă se descoperă nereguli fiscale

În cazul în care vor fi descoperite nereguli fiscale, acestea vor fi documentate, iar sancțiunile vor fi aplicate în funcție de gravitatea abaterilor.