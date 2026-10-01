AnimaWings a cerut insolvența, iar zeci de curse sunt anulate. Ce pot face românii care s-au trezit cu zborul anulat și cum își pot salva vacanța. Explicațiile companiei aeriene

Sectorul aviatic din România trece printr-un nou val de perturbări majore, lăsând mii de pasageri în incertitudine chiar în plin sezon de călătorii. Compania AnimaWings a solicitat intrarea în insolvență, iar cel puțin alte patru companii aeriene mari care operează pe piața locală au confirmat recent suspendări de rute, anulări de zboruri și reduceri de capacitate.

Motivele din spatele acestor decizii sunt complexe și variază de la probleme tehnice ale flotelor și constrângeri operaționale, până la fenomene naturale, precum activitatea vulcanului Etna, și creșterea accelerată a costului combustibilului.

În acest context instabil, întrebarea esențială pentru călătorii români este ce soluții concrete au la îndemână atunci când zborul le este anulat din scurt, iar planurile de vacanță sau deplasările de afaceri sunt date peste cap.

Cum îți iei banii înapoi dacă ai cumpărat biletul direct de la compania aeriană

Problemele operaționale și financiare ale companiei aeriene AnimaWings, culminând cu recenta cerere de intrare în insolvență, au aruncat mii de pasageri români într-o stare de incertitudine majoră. În timp ce zborurile programate pentru aceste zile sunt anulate pe bandă rulantă, cu promisiunea unei rambursări integrale, o problemă mult mai complexă o reprezintă pasagerii care au achiziționat bilete pentru lunile următoare.

În cazul în care zborul a fost deja anulat de către companie, românii afectați sunt notificați prin e-mail, iar dacă achiziția a fost realizată cu cardul, procesul de rambursare se realizează automat, înapoi în contul utilizat pentru plată.

„Pasagerii afectați primesc notificarea prin e-mail, după procesarea zborului în sistemul de rezervări. Ulterior, rezervările intră etapizat în fluxul de rambursare”, a explicat un reprezentant AnimaWings pentru Libertatea.

Cu toate acestea, potrivit informațiilor solicitate de Libertatea, la acest moment nu se știe exact câte zboruri vor fi anulate în următoarea perioadă.

„Procesul de anulare pentru perioada 1-24 octombrie 2026 este în desfășurare și se realizează etapizat”, au mai explicat reprezentanții AnimaWings pentru Libertatea.

În această situație s-a regăsit un român, care a povestit pe un forum dedicat discuțiilor despre AnimaWings că s-ar fi confruntat cu anularea intempestivă a unui zbor programat chiar pentru astăzi, primind asigurări din partea companiei că va primi rambursarea integrală a banilor. Problema majoră este că pasagerul ar mai avea alte patru zboruri rezervate cu AnimaWings pentru luna noiembrie.

Contactând serviciul de asistență clienți pentru a clarifica statutul zborurilor pentru luna viitoare, răspunsul operatorilor ar fi fost unul tehnic, dar lipsit de garanții. Zborurile din noiembrie figurează în sistem drept „active”, însă reprezentanții companiei nu pot oferi certitudinea că acestea vor fi efectiv operate.

Mai mult, pasagerului i s-ar fi comunicat că, dacă dorește să anuleze preventiv acele curse, nu va primi înapoi suma integrală plătită pe bilete, ci doar taxele de aeroport, care reprezintă o fracțiune infimă din costul total.

„Dacă zborul este încă activ, iar pasagerul renunță din proprie inițiativă la călătorie, se aplică regulile de la momentul achiziției. Dacă zborul este ulterior anulat de companie, rezervarea va fi tratată conform condițiilor aplicabile unui zbor anulat”, au explicat reprezentanții AnimaWings, la solicitarea Libertatea.

Din punct de vedere legal, reprezentanții call centerului au aplicat litera legii și politica tarifară a biletelor de avion. Conform Regulamentului European 261/2004 privind drepturile pasagerilor aerieni, atâta timp cât un zbor nu este anulat oficial de către operatorul aerian sau nu suferă o modificare semnificativă de orar, inițiativa de anulare venită din partea pasagerului este considerată „anulare voluntară”.

Drepturile legale ale pasagerilor în caz de anulare

Conform normelor europene, companiile aeriene sunt obligate să le ofere pasagerilor afectați două opțiuni: rambursarea integrală a prețului biletului de avion după anularea zborului sau redirecționarea pe un alt zbor către destinația dorită, atunci când devine disponibil.

Cu toate acestea, în contextul unui număr mare de anulări și renunțări la rute, rambursările pot întârzia săptămâni întregi.

„Pentru zborurile anulate de companie, contravaloarea eligibilă a biletului este rambursată integral, iar procesarea se realizează într-un termen rezonabil, în funcție de volumul solicitărilor și de modalitatea de plată utilizată”, au explicat reprezentanții AnimaWings pentru Libertatea.

„Pentru pasagerii care nu beneficiază de servicii suplimentare, recuperarea banilor poate dura săptămâni, iar achiziționarea unui zbor de ultim moment poate fi de câteva ori mai scumpă”, explică și Andreea Iacob, manager operațiuni la Vola.ro, într-un comunicat remis joi Libertatea.

Efectele anulărilor de zboruri depășesc simpla pierdere a banilor plătiți pe bilete. Vacanțele planificate pot fi scurtate, iar costurile suplimentare, precum cazarea sau transportul, pot deveni o povară financiară. În cazul călătoriilor de afaceri, întârzierile sau anulările pot cauza pierderi semnificative, inclusiv ratări ale unor întâlniri importante.

„Recent, câteva mii de clienți ai Vola.ro au fost afectați de anulări de zbor. Peste 50% dintre aceștia aveau achiziționat abonamentul Upgrade sau serviciile Trip Protect și Fast Refund, care îi protejează în caz de anulare sau modificare de zbor. Pasagerii primesc asistență prioritară, banii înapoi rapid sau alternative de zbor pe costurile noastre”, adaugă Andreea Iacob.

Alternative oferite de platformele de rezervare

Datele furnizate de Vola.ro arată că mai mult de jumătate dintre rezervările efectuate pe platforma lor includ deja o formă de protecție în caz de anulare sau modificare a zborului. Produsele precum Trip Protect și Fast Refund sunt concepute să ofere sprijin rapid în aceste situații. Trip Protect, de exemplu, le asigură pasagerilor alternative de transport în cazul anulării sau modificării zborurilor, în timp ce Fast Refund garantează returnarea rapidă a banilor, fără a fi nevoie ca pasagerii să aștepte procesarea rambursării de către compania aeriană.

În plus, pentru cei care se confruntă cu modificări voluntare ale planurilor de călătorie, serviciul Flex permite anularea sau reprogramarea zborului, iar asigurarea de călătorie acoperă riscuri legate de sănătate sau pierderea bagajelor.