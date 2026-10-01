Piața imobiliară din Elveția atinge noi recorduri de opulență odată cu scoaterea la închiriere a celui mai scump apartament din Zurich. Situat în cartierul Zurich-Wollishofen, penthouse-ul este poziționat la un pas de lacul Zurich, fiind încadrat între Seestrasse și linia ferată.

O adevărată bijuterie

Chiria lunară se ridică la suma de 17.900 de franci elvețieni(aproximativ 19.000 de euro), la care se adaugă cheltuielile de întreținere, relatează Blick, parte a grupului Ringier.

„Această bijuterie arhitecturală remarcabilă combină eleganța mediteraneană modernă cu tehnologia de ultimă generație. Toate acestea având ca fundal lacul Zurich și Alpii, o panoramă uluitoare.” Lacul este la doar 30 de secunde distanță, se arată în prezentarea locuinței portalul imobiliar Homegate. Evident, acest lucru are un preț.

Locuința de lux are o suprafață de 205 metri pătrați distribuită pe trei niveluri și numără 6,5 camere. Piesa centrală a proprietății este un acvariu spectaculos care se întinde pe două etaje și este dotat cu propria cascadă interioară. Zona de zi oferă un spațiu vast cu bucătărie deschisă și ferestre panoramice care deschid o priveliște impresionantă spre lac și spre Alpi.

Locuința este complet automatizată

Dintre cele trei dormitoare ale penthouse-ului, dormitorul principal se remarcă printr-un șemineu propriu, dressing și o baie echipată cu o cadă din beton pe picioare.

Din punct de vedere tehnologic, locuința este complet automatizată prin sisteme avansate, permițând controlul iluminatului, rulourilor, încălzirii în pardoseală și al sistemului audio. Securitatea este asigurată prin acces cu card inteligent și alarme de ultimă generație. Singurul punct slab al proprietății rămâne spațiul de parcare, fiind disponibil un singur loc acoperit.

La exterior, proprietatea beneficiază de mai multe terase din lemn. Pe acoperiș este amenajată o zonă exclusivistă cu jacuzzi privat, spațiu pentru grătar și un alt șemineu.

„Locul perfect pentru a savura o cafea de dimineață, a savura un cocktail la apus sau a privi stelele din jacuzzi”, se arată în anunțul imobiliar.

O ședere de trei nopți costă aproape 5.000 de euro

Pentru cei care doresc să testeze nivelul de zgomot din zonă sau să experimenteze traiul de lux înainte de o eventuală închiriere pe termen lung, apartamentul este listat și pe platforma Airbnb, unde o ședere de trei nopți costă 4.875 de euro(4.600 de franci elvețieni).

În aceeași categorie cu penthouse-ul Wollishofen, a fost recent listat un apartament cu cinci camere din clădirea Bellevue din Zurich. Acesta a fost oferit la 19.850 de franci elvețieni pe lună( peste 21.000 de euro).