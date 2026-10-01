Capitala îmbracă haine de sărbătoare culturală în debutul acestei toamne. În perioada 1-20 octombrie 2026, Galeria ARCUB din Piața Alexandru Lahovari nr. 7 găzduiește expoziția de design textil și arte aplicate „Moștenirea Tradiției”, semnată de designerul Dragoș Dogaru. Vernisajul oficial este programat joi, 1 octombrie, de la ora 18:00, oferind bucureștenilor o incursiune fascinantă în memoria meșteșugărească a orașului.

Evenimentul este integrat în proiectul cultural „București, Artă și Meșteșug - Patrimoniul Viu în Oraș”, desfășurat între 1 și 4 octombrie de Arte și Evenimente Urbane București. Publicul va putea admira patru proiecte distincte de design textil care au ca numitor comun trecutul istoric al Capitalei, combinând dinamismul geometriei Art Deco interbelice cu motivele tradiționale românești reinterpretate.

De la ultimele fabrici textile românești, la expozițiile din Paris și Berlin

Fiecare exponat din cadrul Galeriei ARCUB poartă în fibrele sale o bucată din istoria industrială și meșteșugărească autohtonă. Vizitatorii vor descoperi prosoape țesute pe războaie jacquard chiar în București, la Frottierex — ultima fabrică activă din celebra Industrie a Bumbacului —, dar și piese tricotate realizațe la o cooperativă meșteșugărească istorică din Capitală și la Iași. Pentru realizarea acestora s-au folosit fire de penea furnizate de Rifil, ultima filatură românească de fibre sintetice aflată în funcțiune.

Conceptul creativ propus de Dragoș Dogaru a depășit de mult granițele țării. Lucrările sale au fost expuse la evenimente internaționale de prestigiu precum Paris Design Week, Berlin Design Week și Muzeul Artelor Decorative din Berlin. Ulterior, viziunea sa modernă a poposit în localitatea Ostroveni din județul Dolj, unde motivele #opartdeco au fost transpuse prin tehnica tradițională pe gherghef, specifică covoarelor oltenești, folosind lână românească.

Cine este designerul Dragoș Dogaru

Doctorand la Universitatea Națională de Arte și membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, Dragoș Dogaru este un creator multidisciplinar cu un parcurs profesional atipic. Absolvent de studii de inginerie tehnologică și mecanică în România și Danemarca, el combină rigoarea tehnică cu artele aplicate, fiind totodată inițiatorul proiectului #artdecobucharest și autor al primelor ghiduri de arhitectură dedicate acestui stil în Capitală.