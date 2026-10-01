Cine sunt frații Pandel, patronii AnimaWings, compania aeriană care a intrat în insolvență și a anulat o parte din zboruri

Piața serviciilor de turism și transport din România include mai mulți operatori locali cunoscuți, cu o lungă experiență, iar printre cele mai cunoscute nume din domeniu se numără frații Cristian și Marius Pandel.

Cine sunt frații Pandel, patronii AnimaWings

Patronii AnimaWings, compania aeriană care a intrat în insolvență și a anulat o parte din zboruri, au intrat pe piața turismului încă din 1977. Cristian Pandel a fondat la acel moment agenția Christian Tour. În perioada următoare, compania a extins volumul de operațiuni pe piața turoperatorilor din România, dezvoltând rețele de vânzare și oferte pentru destinații interne și internaționale.

Marius Pandel s-a alăturat companiei în anul 2004, în perioada studiilor universitare din domeniul economiei turismului. Ulterior, acesta a preluat sarcini de management în cadrul diferitelor divizii ale firmei, inclusiv la conducerea Pegas Holidays, brand care a fost ulterior integrat în structura principală a agenției, potrivit informațiilor publicate de Permisdeantreprenor.ro.

Familia a reunit afacerile sub „umbrela” Memento Group

Pentru a asigura o gestionare eficientă a tuturor diviziilor dezvoltate de-a lungul anilor, afacerile familiei au fost reunite sub umbrela Memento Group.

Această structură holding include servicii de turism outgoing și incoming, transport terestru de persoane, tehnologie aplicată în turism și servicii de management hotelier, notează Businesscatalog.ro. Modelul de afaceri urmărește integrarea verticală, permițând grupului să controleze o mare parte din lanțul de servicii oferit clienților.

În 2020 frații Pandel au intrat și în domeniul aviației

În anul 2020, Memento Group a lansat operatorul aerian AnimaWings, creat inițial pentru executarea zborurilor de tip charter destinate clienților agenției. În 2023, Memento Group a preluat integral compania AnimaWings. Ulterior, compania aeriană a introdus în ofertă și zboruri regulate de linie.

Cum este împărțit acționariatul AnimaWings

Compania aeriană AnimaWings a trecut în acest an printr-o schimbare importantă în ceea ce privește structura acționariatului, potrivit Ziarul Financiar.

Un grup format din trei investitori instituționali, BT Asset Management SAI, parte a Grupului Financiar Banca Transilvania, Winners Holding Investments și Evergent Investments, a ajuns să dețină, în total, 50% din acțiunile operatorului aerian.

Restul de 50% din companie este deținut în continuare de frații Cristian și Marius Pandel, fondatorii grupului Christian Tour. Cei doi păstrează și rolul de a coordona managementul executiv al AnimaWings.

Animawings a depus cererea de intrare în insolvența la Tribunalul București

Operatorul aerian românesc Animawings a depus cererea de intrare în insolvență la Tribunalul București, pe 30 septembrie 2026. Decizia vine la doar o zi după ce compania anunțase o reorganizare a activității și renunțarea treptată la aeronavele Airbus A220-300 din flota sa.

Dosarul cu numărul 40903/3/2026 a fost repartizat Secției a VII-a Civile din cadrul Tribunalului București, dar instanța nu a stabilit deocamdată primul termen pentru analizarea solicitării.

În ziua depunerii cererii de insolvență, niciuna dintre cele șase aeronave Airbus A220-300 din flota companiei nu a mai decolat. În prezent, Animawings mai are în dotare doar două aeronave Airbus A320. Într-un comunicat citat de Ziarul Financiar, reprezentanții companiei au declarat că „echipele operaționale lucrează permanent la reorganizarea programului, astfel încât, acolo unde este posibil, zborurile planificate inițial cu aeronave A220-300 să fie preluate de celelalte aeronave disponibile”.

Totuși, reducerea temporară a flotei a dus la modificări în programul de zboruri, afectând pasagerii.

Probleme financiare și datorii acumulate la aeroporturi și la statul român

În spatele deciziei de cere protecția insolvenței se află o serie de dificultăți financiare semnificative. Conform datelor Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), la data de 30 iunie 2026, Animawings avea datorii de 11,5 milioane de lei către statul român, o sumă aproape dublă față de cea raportată la 31 martie 2026, când restanțele se ridicau la 5,63 milioane de lei.

În plus, mai multe aeroporturi din România și din Grecia, inclusiv Aeroportul Internațional Iași și Fraport Grecia, ar fi inițiat acțiuni în justiție pentru recuperarea datoriilor restante.

Ce s-a întâmplat în cazul tranzacțiilor cu investitorii

În primăvara acestui an, Animawings anunțase un plan de dezvoltare ambițios, care presupunea o infuzie de capital din partea unor investitori majori precum BT Asset Management, Winners Capital Holding și Evergent Investments. Conform planului, aceștia ar fi trebuit să preia 50% din acțiunile companiei, însă acordul nu a fost finalizat, lăsând Animawings fără resursele necesare pentru acoperirea pierderilor.

În ultimele luni, Animawings a lansat numeroase rute noi, doar pentru a suspenda unele dintre ele după câteva săptămâni, ceea ce a afectat mii de pasageri. În plus, compania se confruntă cu un număr impresionant de procese legate de anularea sau întârzierea zborurilor, după cum relata HotNews încă de miercuri. Peste 11.000 de dosare au fost înregistrate împotriva operatorului aerian, dintre care 3.000 doar în ultima lună.

Datele indexate de platforma Termene.ro arată că, la 30 iunie 2026, Anima Wings Aviation SA avea obligații restante către ANAF în valoare de aproximativ 11,5 milioane de lei, echivalentul a puțin peste două milioane de euro. Valoarea datoriilor fiscale a crescut semnificativ într-un interval de doar trei luni: la 31 martie 2026, compania înregistra restanțe de 5,63 milioane de lei, ceea ce înseamnă că acestea au ajuns până la finalul lunii iunie la mai mult decât dublul nivelului înregistrat anterior.

Compania a scos din operare toate aeronavele de tip Airbus A220-300

AnimaWings a scos din operare toate aeronavele de tip Airbus A220-300. Măsura a intrat în vigoare din data de 29 septembrie și vine pe fondul unor defecțiuni tehnice repetate care au ținut avioanele la sol perioade îndelungate, inclusiv unele modele recent recepționate, informează Ziarul Financiar.

Decizia va afecta capacitatea operațională a AnimaWings, care deținea o flotă formată din opt aeronave: șase modele Airbus A220-300 și două Airbus A320. Practic, șase din cele opt avioane ale companiei vor fi retrase temporar din uz, ceea ce înseamnă o reducere a flotei cu 75%.

Încă de la acel moment, reprezentanții AnimaWings au dat asigurări că această măsură nu echivalează cu o suspendare a activității companiei. În prezent, echipele operaționale lucrează la reorganizarea urgentă a programului de zbor. Planurile inițiale prevăd utilizarea celor două aeronave Airbus A320 rămase funcționale pentru a prelua zborurile programate cu modelele A220-300, acolo unde este posibil.

„Este posibil să apară modificări punctuale sau chiar anulări de curse din cauza reducerii semnificative a flotei într-un interval de timp atât de scurt”, au precizat oficialii companiei. Pasagerii afectați vor fi contactați direct pentru a li se comunica noile detalii legate de cursele reprogramate, conform informațiilor obținute de sursa citată mai sus.