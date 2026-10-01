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Mesaje de Sfântul Ciprian 2026. Cele mai frumoase urări și felicitări de Sfântul Ciprian

Redacția Libertatea
Redacția Libertatea
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Sfantul Ciprian și Iustina
Sfântul Ciprian și Iustina - 2 octombrie
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În fiecare an, pe 2 octombrie, Biserica Ortodoxă îl cinstește pe Sfântul Sfințit Mucenic Ciprian, alături de Sfânta Mucenică Iustina. Această zi de sărbătoare îmbină semnificația duhovnicească profundă cu bucuria de a le transmite celor dragi gânduri bune, binecuvântări și urări speciale.

Cuprins:

Dacă ai în familie, printre prieteni sau colegi persoane care poartă numele Ciprian, Cipriana, Cipri sau derivate ale acestora, am pregătit un ghid complet care include semnificația sărbătorii, povestea Sfântului Ciprian și 40 de mesaje și felicitări din care te poți inspira.

Cine a fost Sfântul Ciprian

Înainte de a fi unul dintre cei mai mari sfinți ai Bisericii, Sfântul Ciprian a trăit în Antiohia și a fost un vrăjitor și filosof vestit. Cunoscut pentru cunoștințele sale în artele oculte, viața lui s-a schimbat radical în momentul în care a încercat să o ademenească pe fecioara creștină Iustina. Văzând că toate farmecele și puterile sale sunt zadarnice în fața credinței neclintite a Iustinei și a semnului Sfintei Cruci, Ciprian a înțeles puterea nemărginită a lui Hristos, potrivit Doxologia.

Atins de harul divin, el s-a lepădat de cărțile de magie, le-a ars în public, s-a botezat și, ulterior, a devenit episcop. A primit moarte mucenicească pe timpul împăratului Dioclețian, rămânând până astăzi un simbol al pocăinței, al biruinței binelui asupra răului și al vindecării.

Ce semnificație are ziua de 2 octombrie

Sfântul Ciprian este recunoscut de Biserică ca fiind marele ocrotitor și izbăvitor împotriva tuturor formelor de rău. Datorită trecutului său, în care a stăpânit tăria artelor oculte înainte de a se converti, el cunoaște îndeaproape capcanele vrăjitoriei, ale deochiului și ale vrăjmășiei. Praznicul de pe 2 octombrie este ziua în care credincioșii se roagă cu precădere pentru dezlegarea blestemelor, protecția casei și alungarea energiilor negative.

Convertirea Sfântului Ciprian este una dintre cele mai spectaculoase transformări din istoria creștinismului. Ea demonstrează că nu există păcat prea mare sau rătăcire prea adâncă pe care harul divin să nu le poată vindeca. Sărbătoarea amintește fiecărui om că indiferent de greșelile trecute, ușa iertării și a înnoirii duhovnicești rămâne mereu deschisă prin pocăință sinceră și smerenie.

Pe 2 octombrie, credincioșii merg la biserică pentru a participa la Sfânta Liturghie și pentru a citi sau asculta Acatistul și Molitfele Sfântului Ciprian (rugăciuni speciale de dezlegare). Această zi este un prilej de reîntregire duhovnicească, aducând pace în căsniciile dezbinate, vindecare celor suferinzi de boli trupești sau sufletești și protecție divină asupra copiilor și caminului.

40 de mesaje, urări și felicitări de Sfântul Ciprian

Iată o colecție de 40 de mesaje frumoase, urări și felicitări de Sfântul Ciprian (2 octombrie), împărțite pe categorii pentru a găsi rapid mesajul potrivit pentru fiecare persoană din viața ta:

Mesaje de binecuvântare de ziua Sfântului Ciprian

  • Cu prilejul praznicului Sfântului Sfințit Mucenic Ciprian, îți doresc ca lumina credinței să-ți călăuzească pașii, iar harul divin să-ți aducă pace și ocrotire în familie!
  • La mulți ani de Sfântul Ciprian! Sfântul al cărui nume îl porți să te ocrotească de orice rău și să-ți dăruiască liniște sufletească și înțelepciune.
  • Fie ca Sfântul Ciprian să-ți fie mijlocitor în fața Domnului, aducându-ți sănătate, curaj și biruință în toate încercările vieții. La mulți ani!
  • În această zi sfântă de 2 octombrie, îți urez ca Sfântul Ciprian să te binecuvânteze cu credință tare, bucurii nemărginite și armonie în casă!
  • La mulți ani, Ciprian! Așa cum Sfântul Ciprian a găsit calea spre lumină și adevăr, îți doresc ca drumul tău în viață să fie mereu presărat cu speranță și iubire.
  • Sfântul Ciprian să-și reverse harul asupra ta și a celor dragi! Să ai o zi de nume binecuvântată, plină de bucurie și împliniri duhovnicești.
  • La mulți ani cu sănătate! Sfântul Mucenic Ciprian să-ți protejeze pașii, să-ți alunge toate grijile și să-ți umple inima de lumină.
  • De ziua numelui tău, mă rog ca Sfântul Ciprian să te aibă mereu sub mantia sa ocrotitoare și să-ți ofere liniștea pe care o cauți.
  • La mulți ani, Ciprian/a! Sfântul al cărui nume îl porți cu mândrie să-ți vegheze drumul și să-ți aducă binecuvântări la fiecare pas.
  • O zi de 2 octombrie plină de pace! Sfântul Ciprian să te ajute să depășești orice obstacol și să-ți aducă bucurie în suflet.

Urări scurte potrivite pentru SMS și mesaje WhatsApp de Sfântul Ciprian

  • La mulți ani de Sfântul Ciprian! Sănătate, bucurii și tot ce este mai frumos pe lume!
  • Zi sfântă, nume sfânt! Să ai o zi de 2 octombrie la fel de minunată ca tine. La mulți ani!
  • La mulți ani, Ciprian! Sfântul ocrotitor să-ți dăruiască fericire și mulți ani împliniți!
  • Cu ocazia zilei de nume, îți doresc multă sănătate, iubire și noroc la fiecare pas. La mulți ani!
  • La mulți ani, Ciprian/a! Să ai o zi de sărbătoare plină de zâmbete și oameni dragi alături.
  • Îți doresc o zi de Sfântul Ciprian binecuvântată, cu multă pace și realizări pe toate planurile!
  • La mulți ani! Sfântul Ciprian să-ți lumineze calea și să-ți îndeplinească toate dorințele curate.
  • Să porți numele Sfântului Ciprian cu mândrie și bucurie în fiecare zi. La mulți ani!
  • Un sincer „La mulți ani!” de Sfântul Ciprian. Să rămâi mereu același om luminos și bun!
  • La mulți ani cu sănătate și bucurii! Sfântul Ciprian să te aibă în pază!

Mesaje pentru colegi de Sfântul Ciprian

  • Cu ocazia onomasticii dumneavoastră, vă doresc multă sănătate, succes profesional și împliniri alături de cei dragi. La mulți ani de Sfântul Ciprian!
  • Vă transmit cele mai calde gânduri de 2 octombrie. Sfântul Ciprian să vă ofere inspirație, înțelepciune și putere de muncă!
  • La mulți ani, Ciprian! Îți doresc ca această zi de sărbătoare să-ți aducă liniște, armonie și noi succese în proiectele tale.
  • Cu prilejul zilei de nume, vă doresc ca Sfântul Ciprian să vă ocrotească familia și să vă deschidă drumurile către noi realizări.
  • La mulți ani! Multă sănătate, prosperitate și împliniri pe toate planurile de ziua Sfântului Ciprian.
  • Vă doresc o zi onomastică deosebită, presărată cu momente frumoase și gânduri bune. La mulți ani de Sfântul Ciprian!
  • La mulți ani de 2 octombrie! Să aveți parte de o zi senină și de un an plin de reușite și proiecte împlinite.
  • Cu ocazia sărbătoririi Sfântului Ciprian, vă doresc liniște sufletească, energie și mult succes în tot ceea ce întreprindeți.
  • La mulți ani, Ciprian! Îți mulțumesc pentru colaborarea excelentă și îți urez o zi de nume minunată!
  • Vă urez o zi onomastică plină de bucurie și împliniri. Sfântul Ciprian să vă dăruiască sănătate și stabilitate!

Urări pentru familie și prieteni apropiați de Sfântul Ciprian

  • Dragul meu/Draga mea Ciprian/a, de ziua numelui tău îți urez ca viața să-ți fie plină de iubire, zâmbete și oameni sinceri. Sfântul Ciprian să te aibă mereu în îngrijire!
  • La mulți ani, dragul meu Ciprian! Îți mulțumesc pentru că ești un prieten de nădejde. Sfântul ocrotitor să-ți dăruiască fericire și liniște!
  • La mulți ani, Ciprian/a! În această zi specială de 2 octombrie, îți doresc ca toate visurile tale să prindă contur și să fii mereu înconjurat de dragoste.
  • Sfântul Ciprian să-ți lumineze sufletul și să-ți aducă doar motive de bucurie în viață. Te îmbrățișez cu drag, la mulți ani!
  • Pentru cel mai bun prieten, cele mai frumoase gânduri! La mulți ani de Sfântul Ciprian, cu multă sănătate și noroc!
  • La mulți ani, Ciprian! Ești un om deosebit și îți doresc ca Sfântul al cărui nume îl porți să-ți călăuzească pașii spre cele mai înalte culmi.
  • Dragă Ciprian, să ai parte de o zi de nume la fel de minunată ca sufletul tău. La mulți ani cu pace, iubire și voie bună!
  • De Sfântul Ciprian, îți doresc să nu-ți pierzi niciodată zâmbetul și să ai mereu credință în suflet. La mulți ani!
  • La mulți ani, draga mea! Sfântul Ciprian să-ți aducă în viață liniște, armonie și mulți oameni buni alături.
  • Astăzi sărbătorim numele tău! Îți doresc ca Sfântul Ciprian să-ți deschidă toate ușile binecuvântării și să-ți umple viața de fericire. La mulți ani!

Rugăciunea Sfântului Mucenic Ciprian, pentru izbăvirea de vrăji și blesteme

Stăpâne Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Creatorule și Chivernisitorule a toate, Sfânt și slăvit ești; Împăratul împăraților și Domnul domnilor, slavă Ție! Tu, Cel ce locuiești în lumina cea nepătrunsă și neapropiată, pentru rugăciunea mea, a smeritului și nevrednicului robului Tău, depărtează demonii și stinge viclenia lor de la robii Tăi; revarsă ploaie la bună vreme peste tot pământul și fă-l să-și dea roadele lui; copacii și viile să-și dea deplin rodul lor; femeile să fie dezlegate și eliberate de nerodirea pântecelui; acestea și toată lumea mai întâi fiind dezlegate, dezleagă și toată zidirea de toate legăturile diavolești. Și dezleagă pe robul Tău (numele), împreună cu toate ale casei lui, de toate legăturile satanei, ale magiei, ale farmecelor și ale puterilor potrivnice. Împiedică Tu, Doamne Dumnezeul părinților noștri, toată lucrarea satanei, Tu, Cel ce dai dezlegare de magie, de farmece, de vrăji și de toate lucrările satanicești și de toate legăturile lui, și distruge toată lucrarea vicleană prin pomenirea Prea Sfântului Tău nume, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh!

Așa, Doamne, Stăpâne a toate, auzi-mă pe mine nevrednicul slujitorul Tău și dezleagă pe robul Tău (numele) de toate legăturile satanei și dacă este legat în Cer, sau pe pământ, sau cu piele de animale necuvântătoare, sau cu fier, sau cu piatră, sau cu lemn, sau cu scriere, sau cu sânge de om, sau cu al păsărilor sau cu al peștilor, sau prin necurăție, sau în alt chip s-au abătut asupra lui, sau dacă din altă parte au venit, din mare, din fântâni, din morminte, sau din orice alt loc, sau dacă au venit prin unghii de om, de animal, sau gheare de pasăre, sau prin șerpi (vii sau morți), sau prin pământul morților, sau dacă au venit prin străpungere de ace, dezleagă-le pentru totdeauna, în ceasul acesta, Doamne, cu puterea Ta cea mare!

Tu Doamne, Dumnezeul nostru, Care cunoști și știi toate, dezleagă, sfărâmă și distruge acum lucrările magiei, iar pe robul Tău (numele) păzește-l, cu toți ai casei lui, de toate uneltirile diavolești.

Zdrobește cu însemnarea cinstitei și de viață făcătoarei Cruci toate puterile potrivnicilor. Pustiește, distruge și depărtează pentru totdeauna toate lucrările magiei, vrăjitoriei și fermecătoriei de la robul Tău (numele).

Așa, Doamne, auzi-mă pe mine păcătosul slujitorul Tău și pe robul Tău, cu toți ai casei lui, și dezleagă-i de demonul de amiază, de toată boala și de tot blestemul, de toată mânia, nenorocirea, clevetirea, invidia, farmecele, nemilostivirea, lenea, lăcomia, neputința, prostia, neînțelepciunea, mândria, cruzimea, nedreptatea, trufia, și de toate rătăcirile și greșelile, știute și neștiute, pentru Sfânt numele Tău, că binecuvântat ești în veci.

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Amin.

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Tags: tradiții urări Sfântul Ciprian
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Amy Behrens, directoarea muzeului de artă din Statele Unite inaugurat de regina Maria în 1926: „A stabilit o legătură autentică între noi și România”
Statul plateste pentru spitalizare de 4 ori mai mult
Știri România
12:19
Statul cheltuiește pe spitalizare de 4 ori mai mult decât pe prevenție, deși bugetul Sănătății s-a dublat
Persoane in varsta merg in fata sediului Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti, in timpul unei conferinte de presa pe tema recalcularii pensiilor, vineri, 30 august 2024
Știri România
12:11
România îmbătrânește accelerat. Peste 3,9 milioane de români au depășit vârsta de 65 de ani
Focar de hepatita A la Brasov
Știri România
09:54
Focare de hepatită A în Brașov, la copii între 1 și 9 ani, dar cifrele raportate sunt mici, „față de câte cazuri au fost în realitate”, spune un medic infecționist
Poluare Bucureşti
Opinii
29 sept.
Gargara și impostura nu rezolvă problema poluării aerului din București!
Benjamin Netanyahu Foto: Imago
Opinii
29 sept.
Doar sângele masacrului din 7 octombrie 2023 l-ar putea mătura pe Netanyahu de la putere
Blocuri în construcție, fotografie cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock
Opinii
28 sept.
În loc să urlăm APOCALIPSA, nu luăm și noi banii ăia de unde sunt? Din închirieri, de exemplu?
Sinteza Zilei, Antena 3 CNN. Sursa foto: captură Youtube / Antena 3 CNN
Analiză
Opinii
25 sept.
Monologuri în loc de dezbateri: cum arată talk-show-urile televiziunilor de știri
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