- ROMÂNIA
- INTERNAȚIONAL
- AFACERI
- DIVERTISMENT
- ȘTIINȚĂ
- SĂNĂTATE
- SPORT
- SHOP
În fiecare an, pe 2 octombrie, Biserica Ortodoxă îl cinstește pe Sfântul Sfințit Mucenic Ciprian, alături de Sfânta Mucenică Iustina. Această zi de sărbătoare îmbină semnificația duhovnicească profundă cu bucuria de a le transmite celor dragi gânduri bune, binecuvântări și urări speciale.
Cuprins:
Dacă ai în familie, printre prieteni sau colegi persoane care poartă numele Ciprian, Cipriana, Cipri sau derivate ale acestora, am pregătit un ghid complet care include semnificația sărbătorii, povestea Sfântului Ciprian și 40 de mesaje și felicitări din care te poți inspira.
Înainte de a fi unul dintre cei mai mari sfinți ai Bisericii, Sfântul Ciprian a trăit în Antiohia și a fost un vrăjitor și filosof vestit. Cunoscut pentru cunoștințele sale în artele oculte, viața lui s-a schimbat radical în momentul în care a încercat să o ademenească pe fecioara creștină Iustina. Văzând că toate farmecele și puterile sale sunt zadarnice în fața credinței neclintite a Iustinei și a semnului Sfintei Cruci, Ciprian a înțeles puterea nemărginită a lui Hristos, potrivit Doxologia.
Atins de harul divin, el s-a lepădat de cărțile de magie, le-a ars în public, s-a botezat și, ulterior, a devenit episcop. A primit moarte mucenicească pe timpul împăratului Dioclețian, rămânând până astăzi un simbol al pocăinței, al biruinței binelui asupra răului și al vindecării.
Sfântul Ciprian este recunoscut de Biserică ca fiind marele ocrotitor și izbăvitor împotriva tuturor formelor de rău. Datorită trecutului său, în care a stăpânit tăria artelor oculte înainte de a se converti, el cunoaște îndeaproape capcanele vrăjitoriei, ale deochiului și ale vrăjmășiei. Praznicul de pe 2 octombrie este ziua în care credincioșii se roagă cu precădere pentru dezlegarea blestemelor, protecția casei și alungarea energiilor negative.
Convertirea Sfântului Ciprian este una dintre cele mai spectaculoase transformări din istoria creștinismului. Ea demonstrează că nu există păcat prea mare sau rătăcire prea adâncă pe care harul divin să nu le poată vindeca. Sărbătoarea amintește fiecărui om că indiferent de greșelile trecute, ușa iertării și a înnoirii duhovnicești rămâne mereu deschisă prin pocăință sinceră și smerenie.
Pe 2 octombrie, credincioșii merg la biserică pentru a participa la Sfânta Liturghie și pentru a citi sau asculta Acatistul și Molitfele Sfântului Ciprian (rugăciuni speciale de dezlegare). Această zi este un prilej de reîntregire duhovnicească, aducând pace în căsniciile dezbinate, vindecare celor suferinzi de boli trupești sau sufletești și protecție divină asupra copiilor și caminului.
Iată o colecție de 40 de mesaje frumoase, urări și felicitări de Sfântul Ciprian (2 octombrie), împărțite pe categorii pentru a găsi rapid mesajul potrivit pentru fiecare persoană din viața ta:
Stăpâne Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Creatorule și Chivernisitorule a toate, Sfânt și slăvit ești; Împăratul împăraților și Domnul domnilor, slavă Ție! Tu, Cel ce locuiești în lumina cea nepătrunsă și neapropiată, pentru rugăciunea mea, a smeritului și nevrednicului robului Tău, depărtează demonii și stinge viclenia lor de la robii Tăi; revarsă ploaie la bună vreme peste tot pământul și fă-l să-și dea roadele lui; copacii și viile să-și dea deplin rodul lor; femeile să fie dezlegate și eliberate de nerodirea pântecelui; acestea și toată lumea mai întâi fiind dezlegate, dezleagă și toată zidirea de toate legăturile diavolești. Și dezleagă pe robul Tău (numele), împreună cu toate ale casei lui, de toate legăturile satanei, ale magiei, ale farmecelor și ale puterilor potrivnice. Împiedică Tu, Doamne Dumnezeul părinților noștri, toată lucrarea satanei, Tu, Cel ce dai dezlegare de magie, de farmece, de vrăji și de toate lucrările satanicești și de toate legăturile lui, și distruge toată lucrarea vicleană prin pomenirea Prea Sfântului Tău nume, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh!
Așa, Doamne, Stăpâne a toate, auzi-mă pe mine nevrednicul slujitorul Tău și dezleagă pe robul Tău (numele) de toate legăturile satanei și dacă este legat în Cer, sau pe pământ, sau cu piele de animale necuvântătoare, sau cu fier, sau cu piatră, sau cu lemn, sau cu scriere, sau cu sânge de om, sau cu al păsărilor sau cu al peștilor, sau prin necurăție, sau în alt chip s-au abătut asupra lui, sau dacă din altă parte au venit, din mare, din fântâni, din morminte, sau din orice alt loc, sau dacă au venit prin unghii de om, de animal, sau gheare de pasăre, sau prin șerpi (vii sau morți), sau prin pământul morților, sau dacă au venit prin străpungere de ace, dezleagă-le pentru totdeauna, în ceasul acesta, Doamne, cu puterea Ta cea mare!
Tu Doamne, Dumnezeul nostru, Care cunoști și știi toate, dezleagă, sfărâmă și distruge acum lucrările magiei, iar pe robul Tău (numele) păzește-l, cu toți ai casei lui, de toate uneltirile diavolești.
Zdrobește cu însemnarea cinstitei și de viață făcătoarei Cruci toate puterile potrivnicilor. Pustiește, distruge și depărtează pentru totdeauna toate lucrările magiei, vrăjitoriei și fermecătoriei de la robul Tău (numele).
Așa, Doamne, auzi-mă pe mine păcătosul slujitorul Tău și pe robul Tău, cu toți ai casei lui, și dezleagă-i de demonul de amiază, de toată boala și de tot blestemul, de toată mânia, nenorocirea, clevetirea, invidia, farmecele, nemilostivirea, lenea, lăcomia, neputința, prostia, neînțelepciunea, mândria, cruzimea, nedreptatea, trufia, și de toate rătăcirile și greșelile, știute și neștiute, pentru Sfânt numele Tău, că binecuvântat ești în veci.
Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Amin.