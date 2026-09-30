Milioane de pensionari așteaptă cu interes virarea veniturilor aferente lunii octombrie 2026. Casa Națională de Pensii Publice își menține calendarul obișnuit de plată, asigurând distribuirea fondurilor fără întârzieri, atât pentru cei care încasează sumele pe card cât și pentru cei care preferă plata în numerar.

Pensiile distribuite prin Poșta Română

Plățile sunt structurate în două etape clare, în funcție de modalitatea de primire aleasă de seniori în momentul depunerii dosarului de pensionare.

Seniorii care au optat pentru primirea drepturilor bănești prin intermediul factorilor poștali vor fi vizitați la domiciliu în prima parte a lunii. Distribuirea banilor și a taloanelor mov de pensie de către Poșta Română se desfășoară în mod regulat în intervalul 1 - 15 octombrie 2026.

În eventualitatea în care beneficiarul nu este găsit la adresa de reședință în ziua în care poștașul efectuează livrarea, drepturile bănești și documentele justificative sunt direcționate către ghișeul oficiului poștal arondat.

În aceste situații, pensionarii se pot prezenta personal la sediul poștal în termen de 10 zile de la avizare, având asupra lor actul de identitate în original, pentru a-și ridica suma cuvenită.

Data la care sunt alimentate conturile bancare

Pentru beneficiarii care au ales să primească veniturile lunare direct pe card, procesul este mult mai rapid. Casa Națională de Pensii Publice virează fondurile către toate instituțiile bancare partenere la mijlocul lunii.

Astfel, data cheie pe care seniorii cu card bancar trebuie să o rețină este 12 octombrie 2026. Banii vor fi virați pe parcursul acestei zile și în data de 13 octombrie, devenind disponibili pentru retragere de la bancomat sau pentru plăți la comercianți, în funcție de procesarea fiecărei bănci.

În funcție de banca la care aveți deschis contul curent, fondurile vor deveni disponibile pentru retragere de la bancomat sau pentru plăți chiar în ziua viramentului sau cel târziu în prima parte a zilei următoare.

Ora exactă la care sumele devin disponibile pe card diferă de la o bancă la alta. Unii beneficiari pot observa alimentarea contului încă din prima parte a zilei, în timp ce la alte instituții financiare procesarea tranzacțiilor se poate prelungi până spre orele după-amiezii.

În cazul în care datele obișnuite de virament coincid cu zile de sfârșit de săptămână, plățile pe card sunt devansate, astfel încât toți beneficiarii să poată accesa fondurile fără întârzieri nedorite.

Casa Națională de Pensii Publice le recomandă seniorilor să își verifice extrasul de cont sau să utilizeze aplicațiile de mobile banking pentru confirmarea alimentării contului înainte de a merge la bancomate.

Peste 4,5 milioane de pensionari, în România

Datele CNPP arată că, la nivel național, în iulie erau 4.573.268 de pensionari, iar valoarea totală a drepturilor de pensie cuvenite ajungea la 12,9 miliarde de lei.

La nivelul Capitalei, cele șase sectoare însumează 466.811 pensionari, iar valoarea totală a drepturilor de pensie este de aproximativ 1,672 de miliarde de lei pe lună.

Raportată la valoarea totală de 12,9 miliarde de lei la nivel național, suma reprezintă aproape 13% din drepturile de pensie cuvenite într-o singură lună.