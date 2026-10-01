Bucureștiul a devenit timp de două zile capitala ideilor, tehnologiei și antreprenoriatului din Europa de Sud-Est. A treia ediție a evenimentului Impact SEE’26, prezentată de Mastercard, a adunat aproape 3.000 de participanți și peste 200 de speakeri la Romexpo și Face Convention Center. Pe scenă au urcat nume de rezonanță internațională, de la vedeta de la Hollywood Ryan Reynolds și dr. Anna Lembke, psihiatru la Stanford, până la campionul olimpic David Popovici și lideri ai marilor companii globale.

Impact SEE'26 2

Discuțiile desfășurate în cadrul celor opt paneluri tematice s-au concentrat pe resursele critice care definesc viitorul economiei regionale: talentul, tehnologia, capitalul și încrederea. Evenimentul a marcat și introducerea a două noi categorii importante în program, dedicate investițiilor în startup-uri și culturii.

Ryan Reynolds: „Perfecțiunea este o boală care afectează aproape pe toată lumea”

Aparitia actorului Ryan Reynolds, într-un dialog cu Andreea Esca, a reprezentat prima sa prezență oficială în România. Pe lângă cariera sa din cinematografie, Reynolds a adus în fața publicului perspectiva unui antreprenor cu portofoliu vast, ce include branduri precum Maximum Effort, Aviation Gin sau Mint Mobile.

Actorul a vorbit deschis despre teama de eșec și presiunea de a atinge perfecțiunea în lumea modernă a afacerilor. El le-a transmis celor prezenți că greșelile reprezintă „îngrășământul” necesar dezvoltării personale și profesionale, explicând că este nevoie să fii dispus să nu excelezi la început, pentru a ajunge performant mai târziu.

Tot în zona de branding și performanță, Louise McEwen, directorul de marketing al McLaren Racing, a detaliat impactul parteneriatelor comerciale în sportul de mare viteză precum Formula 1.

Economia dopaminei și condițiile pentru excelență

Un alt punct de atracție al conferinței a fost intervenția dr. Anna Lembke, autoarea bestsellerului „Dopamine Nation”. Psihiatra de la Universitatea Stanford a abordat bătălia pentru atenția umană într-o lume digitalizată, avertizând că căutarea neîncetată a plăcerii prin intermediul ecranelor duce în mod inevitabil la anxietate și izolare. Alături de ea au dezbătut această temă lideri din sectorul bancar și campionul de tenis Horia Tecău.

Anna Lembke - Impact SEE'26

Punctul central al discuțiilor despre potențialul tinerilor l-a reprezentat panelul susținut de campionul olimpic la înot David Popovici și Raluca Negulescu-Balaci, directoarea executivă a UiPath Foundation. Popovici a vorbit despre reinventarea bucuriei de a înota, după obținerea aurului olimpic, în timp ce reprezentanta UiPath Foundation a subliniat sprijinul pe termen lung de care au nevoie copiii pentru a-și îndeplini ambițiile.

David Popovici - Impact SEE'26

Regulile competitivității și impactul Inteligenței Artificiale

Dimensiunea economică a conferinței a fost deschisă de economistul Ilian Mihov, fost decan al școlii de afaceri INSEAD. Acesta a subliniat că Europa Centrală și de Est beneficiază de o densitate mare de capital uman, dar suferă la capitolul organizării inovației și al fragmentării piețelor financiare. La dezbateri au luat parte și miniștri din România și Polonia, reprezentanți ai Fondului Monetar Internațional și ai băncilor centrale din regiune, care au analizat securitatea industrială și tranziția către o economie bazată pe tehnologie.

Tema Inteligenței Artificiale a fost abordată din perspectiva utilizării practice în business. Kelly Devine, președinta Mastercard Europe, a atras atenția că inovația are valoare doar atunci când simplifică viața oamenilor și administrarea afacerilor. La rândul lor, oficiali din Parlamentul European și reprezentanți ai gigantului Microsoft au analizat modul în care adopția inteligenței artificiale va căsca un decalaj tot mai mare între companiile care îmbrățișează tehnologia și cele care o ignoră.