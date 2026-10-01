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Rolex a vândut patru Daytona unicate cu peste 40 de milioane de euro. Banii merg către fundațiile lui Federer și DiCaprio

Edward Sevrani
Edward Sevrani
Jurnalist
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Cele patru Rolex Daytona au fost vândute la licitație. Foto: Rolex, Phillips
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Rolex a făcut ceva ce aproape niciodată nu face: a construit patru Cosmograph Daytona unicat, câte unul pentru fiecare anotimp, și le-a trimis direct la licitație. Ceasurile au fost vândute separat la Londra pentru un total de 37,3 milioane de lire sterline, aproximativ 43,5 milioane de euro, iar toți banii merg către fundațiile susținute de Roger Federer și Leonardo DiCaprio.

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Rolex aproape niciodată nu face ceasuri „one of one”

Rolex produce anual un număr foarte mare de ceasuri, dar strategia companiei este complet diferită de cea a unor manufacturi care creează frecvent piese unicat pentru cei mai importanți clienți.

Cele patru Daytona „Four Seasons” sunt fiecare one of one, cu propria referință și propria combinație de materiale. Mai neobișnuit este și faptul că au ajuns la o licitație oficială organizată împreună cu Philips. De altfel, aceasta a fost prima licitație caritabilă organizată vreodată de Rolex.

Scopul nu a fost însă lansarea unei noi colecții. Toate încasările au fost direcționate către două organizații asociate unor ambasadori Rolex: Federer Foundation, fondată de Roger Federer și concentrată pe educația copiilor, și Re:wild, organizația de conservare a naturii cofondată de Leonardo DiCaprio.

Cele patru ceasuri au fost vândute unor colecționari diferiți, însă identitatea cumpărătorilor nu a fost făcută publică. O mare parte dintre oferte au venit prin telefon.

Platină, aur Everose și cadrane din pietre naturale

Rolex nu este deloc străin de zona ceasurilor cu pietre prețioase. Compania are propriul departament de gemologie, iar pietrele sunt verificate și selectate intern înainte să ajungă pe ceasuri. Montarea lor este, de asemenea, una dintre specializările manufacturii, Rolex folosind diamante, safire, rubine și smaralde atent selecționate.

Pentru cele patru Daytona, diferențele sunt mult mai mari decât simpla schimbare a culorii.

Winter, vândut cu 10 milioane de lire, are carcasă și brățară din platină 950, cadran din opal albastru, contoare din lapis lazuli, 36 de safire tăiate trapezoidal pe bezel și 54 de diamante brilliant-cut pe anse și protecțiile coroanei.

Spring, adjudecat cu 6,8 milioane de lire, folosește aur alb de 18 carate, un cadran din crisopraz, contoare din lepidolit și safire mov pentru bezel și marcajele orare.

Summer a fost cel mai scump dintre cele patru, la 10,3 milioane de lire. Carcasa este din aur Everose de 18 carate, aliajul de aur roz propriu Rolex, cadranul este din turcoaz, iar contoarele sunt realizate din piatra naturală denumită de Rolex „heart of ruby”. Safirele roz sunt folosite pe bezel și pentru marcajele orare.

Ultimul, Autumn, s-a vândut cu 10,2 milioane de lire. Este realizat din aur galben de 18 carate, cu cadran din mookaite, contoare din crisopraz și turmaline verzi pe bezel și în locul marcajelor orare.

Toate folosesc calibrul automat Rolex 4131, cu aproximativ 72 de ore autonomie și certificare Superlative Chronometer.

Patru ceasuri au strâns aproape 50 de milioane de dolari

Licitația a avut loc pe 28 septembrie la Londra și a fost organizată de Philips, cu Aurel Bacs la pupitru.

Rezultatul final a fost de 37,3 milioane de lire sterline, adică aproximativ 49,5 milioane de dolari sau 43,5 milioane de euro. Pentru licitație nu s-a perceput buyer’s premium, astfel că întreaga sumă obținută din cele patru ceasuri merge către cele două organizații.

Interesul a fost cu atât mai mare cu cât Rolex nu a transformat proiectul într-o serie limitată. Nu vor exista 50 sau 100 de exemplare identice: fiecare dintre cele patru combinații a fost realizată o singură dată.

Pentru un brand cunoscut tocmai pentru faptul că schimbă lent colecțiile și produce extrem de rar ceasuri individuale pentru un anumit proiect, acesta este probabil cel mai neobișnuit set de Daytona realizat în ultimii ani.

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Tags: ceasuri Leonardo Dicaprio Roger Federer
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