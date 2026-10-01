Ce se întâmplă cu VOYO după 4 octombrie 2026. PRO TV, anunț oficial: „Fă-o până la 3 octombrie”

Platforma VOYO se pregătește pentru o schimbare importantă în luna octombrie. PRO TV a anunțat că serviciul va intra într-o nouă etapă, iar în perioada 4–6 octombrie 2026 anumite funcționalități ale platformei vor fi temporar indisponibile.

Utilizatorii sunt sfătuiți să își rezolve din timp eventualele modificări pe care vor să le facă în cont. Mesajul transmis clienților vine cu o recomandare clară: orice operațiune care ține de cont sau abonament ar trebui făcută până pe 3 octombrie inclusiv. În cele trei zile în care platforma va trece prin schimbări, utilizatorii vor putea întâmpina mai multe restricții.

Potrivit anunțului oficialal celor de la PRO TV, în perioada 4–6 octombrie nu va fi posibilă resetarea sau schimbarea parolei contului VOYO. De asemenea, cei care nu au încă un cont nu vor putea crea unul nou în această perioadă.

Valorificarea unui voucher va fi temporar indisponibilă

Vor exista restricții și în ceea ce privește abonamentele. Utilizatorii nu vor putea achiziționa un abonament nou și nici nu vor putea să îl prelungească pe cel existent. Totodată, valorificarea unui voucher va fi temporar indisponibilă. O altă operațiune care nu va putea fi efectuată între 4 și 6 octombrie este anularea unui abonament. Din acest motiv, recomandarea transmisă de VOYO este ca orice modificare dorită în cont să fie făcută până pe 3 octombrie inclusiv.

Platforma spune că aceste zile sunt necesare pentru pregătirea unei „experiențe VOYO mai bună, mai simplă și mai bogată”, în contextul lansării noii versiuni.

Utilizatorii al căror abonament expiră între 4 și 6 octombrie nu vor rămâne fără posibilitatea de a-l reînnoi. VOYO anunță că, pentru acești clienți, reînnoirea se va efectua începând cu 7 octombrie 2026.

În plus, perioada de grație va fi modificată temporar. Dacă în mod obișnuit aceasta este de cinci zile, în această situație va fi extinsă la opt zile. Astfel, clienții vor avea la dispoziție mai mult timp pentru a-și reînnoi abonamentul după reluarea funcționalităților.

Schimbările nu ar trebui, potrivit anunțului, să afecteze accesul la conținut pentru cei care au deja un abonament activ. Restricțiile vizează în principal operațiunile administrative și comerciale care țin de conturi și abonamente.

Ce se întâmplă cu aplicația de pe TV

Și aplicația VOYO pentru televizoarele Smart TV va trece printr-o actualizare. Cei care au deja aplicația instalată o vor putea folosi în versiunea actuală până când noua variantă va deveni disponibilă.

Pe 6 octombrie 2026, aplicația de Smart TV urmează să se actualizeze automat. Dacă aplicația este deschisă chiar în momentul actualizării, utilizatorul va accesa noua versiune la următoarea deschidere a aplicației.

Există însă o situație în care procesul poate dura mai mult. Persoanele care nu au folosit până acum aplicația de Smart TV și vor încerca să o instaleze pe 6 octombrie 2026 ar putea avea de așteptat până la trei zile pentru ca aceasta să devină disponibilă pe televizoarele Samsung și LG. Până la apariția noii versiuni, utilizatorii pot folosi în continuare versiunea anterioară a aplicației.

Schimbările anunțate de platformă vin și cu modificări ale documentelor care reglementează utilizarea serviciului. Începând cu 6 octombrie 2026 vor fi actualizate Termenii și condițiile, Politica de confidențialitate și Politica privind fișierele de tip cookies.