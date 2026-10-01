Muzeul Cazinoului din Constanța, reușită importantă: finalist în competiția European Museum Academy Awards 2026

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Muzeul Cazinoului din Constanța a ajuns în finala European Museum Academy Awards 2026, instituție europeană dedicată dezvoltării și promovării cercetării, inovației și bunelor practici în domeniul muzeologiei, care a avut loc pe 26 septembrie 2026 la Museo Arqueologico Provincial de Alicante (MARQ) în Spania.
„Pentru Constanța, prezența în finala DASA Award 2026 reprezintă o recunoaștere internațională a proiectului muzeal al Cazinoului și a felului în care patrimoniul construit poate deveni punct de plecare pentru o experiență muzeală contemporană, accesibilă și orientată către public”, a spus Anamaria Mișa, director general al Cazinoului din Constanța.
Proiectul muzeal al Cazinoului din Constanța a fost selectat printre cei cinci finaliști ai DASA Award 2026, una dintre principalele distincții europene dedicate educației, accesibilității și noilor forme de relație dintre muzee și public, alături de ZOOM Children’s Museum (Viena, Austria), Ocean Museum Germany (Stralsund, Germania), The Home of the Human Safety Net (Veneția, Italia) și The Walery Rzewuski Museum of History of Photography in Krakow (MuFo) din Polonia, care a și câștigat Premiul DASA 2026.
Selecția Muzeului Cazinoului din Constanța în finala DASA Award 2026 plasează proiectul muzeal dezvoltat în interiorul monumentului Art Nouveau într-un context european dedicat inovației muzeale și relației dintre patrimoniu și public.
Muzeul a fost deschis în anul 2025, în urma restaurării Cazinoului din Constanța, și propune, în 1.100 de metri pătrați, o experiență în care clădirea însăși devine parte esențială a expoziției. Conceptul curatorial, scenografia și elementele multimedia sunt integrate într-un parcurs dedicat istoriei și memoriei Cazinoului și orașului Constanța.