Cafeaua de dimineață reprezintă un moment sacru în rutina zilnică a milioane de români. Pentru unii este combustibilul necesar pentru a începe o nouă zi de muncă, pentru alții este o pauză binemeritată între sarcini sau un pretext de relaxare. Însă, dincolo de obișnuința de zi cu zi, modul în care ne alegem cafeaua pentru acasă trece printr-o transformare vizibilă.

Cu ocazia Zilei Internaționale a Cafelei, analiza pieței locale arată un comportament tot mai clar în rândul consumatorilor: renunțarea la tiparele rigide și dorința crescută de a experimenta profiluri de gust noi și arome surprinzătoare.

De la tabieturi fixe la pofta de a experimenta

Dacă în trecut alegerea cafelei de casă se limita la achiziția fidelă a unui singur brand sau sortiment clasic, cumpărătorii de astăzi sunt mult mai deschiși să adauge în coș noutăți, ediții limitate și combinații de arome exotice.

Datele furnizate de Nespresso pentru prima jumătate a anului 2026 confirmă acest trend. Peste 40% dintre clienții activi ai brandului din România au achiziționat cel puțin o ediție limitată. Cifra se apropie deja de nivelul înregistrat pe parcursul întregului an 2025, când 48% dintre clienți au integrat un astfel de sortiment special în coșul de cumpărături. Edițiile limitate au încetat astfel să mai fie o simplă tentație de moment, devenind o opțiune constantă în preferințele românilor.

Ce arome s-au căutat cel mai mult în sezonul cald

Schimbarea gusturilor este extrem de vizibilă în segmentul cafelelor reci, o categorie care le oferă iubitorilor de cafea un teren generos de joacă pentru rețete cu gheață.

Schimbarea de la un an la altul arată o diversificare accelerată a gusturilor:

Dacă în 2025 cea mai populară opțiune din segmentul iced coffee a fost combinația fistic și vanilie (Pistachio Vanilla Over Ice), anul 2026 a adus un echilibru între variantele cu cocos și vanilie (Coconut Vanilla Over Ice) și noua aromă citrică Yuzu Vanilla Over Ice.

Producătorii și-au adaptat rapid oferta la aceste noi obiceiuri de consum. Pondea cafelelor potrivite pentru rețete cu gheață a crescut în portofoliul Nespresso cu aproape 2% în 2026 față de perioada similară a anului trecut, oferind mai multă flexibilitate în funcție de sezon sau de stare.