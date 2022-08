Bia Khalifa sau Bianca Niculai, pe numele ei din buletin, a apărut prima dată pe micul ecran la emisiunea „iUmor”, de la Antena 1. Atunci, ea a prezentat un număr de roast în fața juraților, a lui Chello, Mihai Bendeac și în fața Deliei, îmbrăcată în măști de protecție.

Ulterior, tânăra a fost invitată în mai multe emisiuni de televiziune de la Antena 1 și de la Antena Stars. La unul dintre interviuri, ea a vorbit despre studiile pe care le-a absolvit.

„Am 8 clase, dar ce crezi… nu vreau să mă afecteze chestia asta. Mai citesc cărți, încerc să mă mențin cultă. Ultima carte citită? Arta de a avea dreptate… pentru că îmi place să am dreptate, chiar a fost utilă”, a povestit Bianca Niculai.

Totodată, ea e foarte cunoscută pe OnlyFans, o platformă destinată adulților. Doritorii o pot vedea în ipostaze sexy. Adulții au posibilitatea să plătească un abonament lunar, acesta având prețul de 50 de dolari pe lună, scrie viva.ro.

În ceea ce privește viața personală, Bia Khalifa s-a iubit cu Sișu. La scurt timp, ei s-au despărțit. „Relația serioasă e ceva complicat și ceva plictisitor. Noi avem ceva mai unic. Ceva ce nu se poate descrie în cuvinte, ceva ce se poate simți și atât. Totul este roz pentru că abia începe relația. Așa e la început. Totul e roz, atâta timp cât distanța aia este păstrată. Există o distanță pe care trebuie să o păstrezi, dacă vrei ca lucrurile să fie OK.

Când se implică în lucruri prea personale, totul se strică. Dacă există limita aia de interzis, atunci totul va fi OK. De la el învăț să fiu femeie, în primul rând. Mă simt iubită, apreciată și importantă. Mă simt bine în preajma lui, mă simt în confortul meu, în zona mea de confort”, a declarat Bia Khalifa pentru cancan.ro, când era îndrăgostită de Sișu.

Bia Khalifa a avut o relație și cu Dani Mocanu. „Am fost cu el de la 15 ani jumate. Nu am locuit împreună, dar plecam cu el la evenimente. La un moment dat am şi dansat la evenimente. El s-a purtat ok la început, dar la sfârşitul relaţiei eu urmam să fac 18 ani şi îmi spunea direct că vrea să mă prostituez pentru el. Credeam că glumeşte la început. El mai făcea asta şi cu alte fete”, spunea Bianca în urmă cu ceva timp la „Acces Direct”.

Bia Khalifa e concurentă la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” 2022 alături de Lidia Buble (cântăreață), Anisia Gafton (comediant), Tania Popa (actriță), RUXI (creator de conținut), Mara Bănică (jurnalist), Giani Kiriță (fotbalist), Paul Diaconescu (actor), Cristi Mitrea (luptător MMA), Alex Bogdan (actor), Răzvan Botezatu (influencer) și Cornel Palade (actor comediant).

