În unele zone, interesul depășește deja oferta. De exemplu, în Iași, pentru cele 250 de locuri disponibile, s-au înscris peste 600 de candidați.

Procesul de selecție include probe sportive, vizite medicale și teste psihologice.

„Dorința oamenilor de a veni în rândul armatei este la un nivel ridicat. Este un semn că oamenii conștientizează ceea ce se întâmplă în proximitatea României”, spune comandantul Brigăzii 15 Mecanizată Podu Înalt, Dan Valer Orza.

Un accent deosebit este pus pe recrutarea pentru trupele de comando din Bacău. Cei admiși vor începe ca soldați profesioniști, urmând să fie ulterior instruiți pentru această unitate specială.

„Am pornit anul acesta un program accelerat de înzestrare cu tehnică militară, însă această tehnică trebuie să fie completată cu resursa umană, cu oameni”, a explicat ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță.

Cele mai multe locuri disponibile sunt în județul Constanța (858), urmat de Cluj-Napoca, Brașov și Vrancea.

„Este o șansă pentru mii de români pentru a avea un viitor mai bun aici, în România. O armată puternică nu se construiește doar cu echipamente moderne. Se construiește cu oameni bine pregătiți, dedicați”, precizează Cristian Popovici, șeful Direcției Informare și Relații Publice a MApN.

Candidații selectați vor începe, din septembrie, un program de instrucție de 12 săptămâni. Începând cu a doua jumătate a cursului, aceștia vor primi o soldă lunară netă de aproximativ 4.300 de lei, la care se adaugă norma de hrană.

În prezent, MApN nu precizează public cuantumul exact al normei de hrană pentru programul de instruire de 12 săptămâni. În anunțul de recrutare se menționează doar că participanții primesc o soldă netă de aproximativ 4.300 de lei, la care se adaugă norma de hrană.

Totuși, pe baza ultimelor valori comunicate oficial de MApN pentru soldații și gradații profesioniști, norma de hrană este de aproximativ 1.050 lei pe lună. Astfel, un calcul final ar arăta o sumă de aproximativ 5.350 de lei.

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