Actor internațional de teatru și film, Eduard Trică îi va da viață lui Ian Secăreanu, agent sub acoperire într-o divizie românească a unei importante agenții europene antifraudă, în noul serial de la Antena 1 semnat de Ruxandra Ion, „Inimă sub acoperire”.

Misiunea lui Ian Secăreanu este să demaște afacerile murdare ale uneia dintre cele mai înstărite și prospere familii cu o importantă afacere în domeniul dezvoltării imobiliare.

Absolvent al cursurilor din cadrul University of Southern California (USC) din Los Angeles, Eduard Trică a revenit special din SUA în România pentru rolul său din serialul de la Antena 1, dar și pentru rolul pe care l-a avut în filmul „Acel Martie”, regizat de Iura Luncașu.

Eduard Trică a studiat în străinătate

Eduard Trică a luat primul contact cu actoria la vârsta de 9 ani, fără să știe atunci că acesta va fi drumul său. La 18 ani a plecat la studii în Olanda, unde și-a construit pas cu pas drumul către actorie: a devenit ambasador al universității și, un an mai târziu, „Ambasadorul Anului” în Olanda, ajungând să ghideze anual mii de elevi români în alegerile lor educaționale. În paralel, el a fondat o asociație studențească de film și teatru, cu 41 de membri, unde a produs scurtmetraje, reclame și workshop-uri de actorie.

Un program internațional de studii l-a purtat apoi șase luni prin Bali și Thailanda, iar în ultimul an a fost acceptat la University of Southern California (USC). În iulie 2017 a plecat spre Los Angeles cu doar 624 de dolari în buzunar, dar cu un obiectiv clar: să transforme visul de a deveni actor într-o realitate.

În Los Angeles, Eduard și-a continuat pregătirea în actorie, studiind la mai multe studiouri renumite de actorie și lucrând cu profesori cu metode de lucru diferite. A fost o perioadă în care a aprofundat tehnicile de actorie specifice școlii americane și a început să acumuleze experiență în proiecte de teatru și film.

Din Los Angeles, Eduard Trică a plecat apoi la Londra, pentru a studia la Unseen School of Drama, un prestigios studio din inima europeană a acestei industrii, unde a fost acceptat direct la o clasă avansată, având ocazia să se pregătească alături de actori pe care îi admira deja pe ecrane. La scurt timp, a obținut rolul principal în unul dintre cele mai mari spectacole de teatru imersiv din lume, jucat în West End, iar după un an la Londra s-a întors în România, unde a interpretat rolul principal într-o piesă de teatru care i-a adus premiul pentru „Cel mai bun actor” în cadrul unui festival național.

În anul 2021 el s-a reîntors în Los Angeles, unde a continuat să lucreze la visul lui. În 2025, Eduard Trică a fost distribuit în lung metrajul „Acel martie”, filmat în România și Spania. În același an au urmat încă trei roluri în producții românești, pentru ca apoi să ia castingul pentru rolul protagonistului serialul „Inimă sub acoperire”, proiect la care lucrează deja de mai bine de un an.

Ce spune actorul despre rolul din „Inimă sub acoperire”

„Am ajuns la casting fără să știu exact unde mă va duce acel proces. Eram aproximativ 100 de actori, iar atmosfera era foarte intensă. După opt runde de probe, am fost anunțat că am luat rolul lui Ian Secăreanu. A fost un moment pe care l-am primit cu multă bucurie, dar și cu sentimentul că abia atunci începea adevărata muncă.

Un personaj ca Ian îți cere să mergi mult mai departe decât ceea ce se vede la suprafață. Ian Secăreanu este un agent sub acoperire care trăiește două vieți: una personală și una construită în jurul misiunilor sale. Iar între cele două există un contrast puternic. Este foarte bine antrenat, analitic, disciplinat și extrem de adaptabil. Este pregătit să reacționeze în situații limită și să supraviețuiască atunci când lucrurile scapă de sub control.

Dar, dincolo de toate aceste calități, Ian este un om. Pe parcursul poveștii, obstacolele prin care trece îl obligă să se confrunte cu propriile limite, cu alegerile sale și cu consecințele acestora. Tocmai această dimensiune umană mi se pare cea mai interesantă la el. Nu este doar povestea unui agent sub acoperire, ci și povestea unui om care încearcă să nu se piardă pe sine în timp ce trăiește o viață construită pe identități și secrete.

Pe Ian nu l-am putut descifra din prima. A fost un proces care a început la casting și a continuat în cele cinci luni de pregătire de dinaintea filmărilor. Mi-am pus foarte des aceeași întrebare: «Cum ar fi să trăiesc viața lui Ian?»”, a spus Eduard Trică.

Despre noul serial de la Antena 1 a vorbit și Ruxandra Ion.

„«Inimă sub acoperire» e primul meu proiect în care povestea e centrată pe personajul masculin, așa că alegerea protagonistului a fost esențială. Aveam nevoie de un actor care să poată susține acțiunea și suspansul, dar care să lase să se vadă și vulnerabilitatea omului din spatele misiunii. Edi reușește să le îmbine pe toate și are o calitate rară: poate transmite emoție fără să spună un cuvânt.

M-a impresionat mult și disciplina lui. Ritmul nostru de filmare este foarte alert, iar pentru un protagonist munca nu se termină după zece ore petrecute pe platou: acasă trebuie să citească episoadele următoare, să-și învețe replicile și, mai ales, să rămână conectat la trăirile personajului său. Edi face toate astea cu o dăruire extraordinară. Sper ca publicul să descopere ce am descoperit și noi: un om minunat și un actor extrem de talentat”, a spus Ruxandra Ion.

Regizorul serialului de la Antena 1, surprins de român

Dezvoltat încă din primăvara 2025 și intrat în producție la începutul lui 2026, serialul „Inimă sub acoperire” îi va purta pe telespectatori într-o lume a identităților ascunse, a jocurilor de putere și a secretelor care schimbă destine, toate împletite în jurul unei povești de iubire unice.

În inima acțiunii se află în permanență un agent sub acoperire care primește o misiune extrem de importantă. După un incendiu devastator, acesta își asumă o identitate nouă și pătrunde astfel în una dintre cele mai influente și corupte familii din domeniul imobiliar, cu scopul de a devoala legături criminale, activități ilegale, spălare de bani, acte de corupție la nivel înalt și o posibilă conexiune cu o rețea teroristă internațională. Însă cea mai mare provocare nu va fi misiunea pe care o are de îndeplinit: va fi iubirea!