Șoferul a refuzat internarea

Alina Cristea, purtătoarea de cuvânt a Spitalului Brașov, a precizat pentru Libertatea că bărbatul a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe și a fost evaluat de medici.

„Pacientul a fost adus în Unitatea de Primiri Urgențe, în urma consulturilor i s-a recomandat internarea, acesta a refuzat internarea și a plecat acasă cu recomandări de specialitate.”, a spus purtătorul de cuvânt al Spitalului județean Brașov.

Potrivit reprezentantei spitalului, șoferul a fost consultat, iar medicii i-au recomandat să rămână internat. Bărbatul a ales însă să plece acasă, după ce a primit recomandările medicale.

Doi turiști au murit după ce au fost loviți pe trotuar

Accidentul s-a produs marți seară, pe strada Mureșenilor din Brașov. Șoferul unui Duster, care circula dinspre strada Lungă, ar fi pierdut controlul asupra mașinii în zona unui sens giratoriu.

Potrivit polițiștilor, autoturismul a urcat pe spațiul verde al sensului giratoriu, apoi a ajuns pe trotuar și a lovit trei pietoni. Șoferul de 50 de ani a intrat cu mașina într-un grup de pietoni aflați pe trotuar.

Doi dintre aceștia au murit un turist german de 34 de ani și un tânăr de 26 de ani din Piatra Neamț. Tânărul din Piatra Neamț, Alexandru, urma să împlinească 27 de ani peste câteva zile, pe 22 august, potrivit presei locale.

Un alt turist german, în vârstă de 31 de ani, a fost grav rănit.

„Pacientul (n.r. tânărul turist german rănit) se află internat în secția ATI, în urma unui politraumatism, fiind intubat, ventilat și monitorizat, având tratament de specialitate.”, a precizat Alina Cristea, purtător de cuvânt al Spitalului Județean din Brașov.

Șoferul a fost testat pentru alcool și droguri, rezultatele fiind negative.

Anchetatorii iau în calcul și posibilitatea unei probleme medicale care ar fi putut apărea la volan, însă cauza exactă a accidentului urmează să fie stabilită în urma cercetărilor.

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