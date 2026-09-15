Venit în România din Abu Dhabi, după ce a acceptat un job în Zalău, Mohannad Zaid este un arhitect cunoscut ca „Habibi din Zalău”, care are o poveste surprinzătoare. A terminat Facultatea de Arhitectură în Iordania, s-a întors pentru o perioadă în Abu Dhabi, apoi a decis că vrea să trăiască o experiență nouă.

A aplicat pentru un job în România, a primit oferta și, înainte să ajungă aici, a trebuit să caute pe hartă unde se află Zalăul.

„Când am ajuns prima dată din Abu Dhabi, am ajuns direct în Zalău. Sunt arhitect, am terminat facultatea în Iordania și după m-am întors la familie, în Abu Dhabi, am stat șase luni. Tot timpul am zis că vreau să trăiesc o altă experiență, așa că am aplicat pentru un job în România. Am primit oferta, am acceptat-o și după am căutat unde e Zalău pe hartă”, va povesti concurentul.

În această seară, Habibi îi va surprinde pe chefi și cu un subiect care nu are legătură cu arhitectura, dar nici cu gătitul: viața lui amoroasă. Întrebat dacă este însurat, răspunsul lui va fi categoric:

„Nu. Doamne ajută! Fac rugăciune pentru mine, am nevoie. Încă nu am o iubită - dacă nu pot să-i ofer o viață bună. Trebuie să muncesc, să fac o treabă bună, ca să pot să o susțin pe soția mea. Sunt virgin și rămân așa până mă căsătoresc! Prietenii mei de aici, din România, îmi zic: «Băi, ești sfânt!»”.

Cătălin Scărlătescu îl va întreba cum ar trebui să fie mireasa ideală, iar răspunsul lui Mohannad îi lasă pe toți fără replică pentru o clipă:

„Ce înseamnă mireasa?”. După ce Monica Diță, concurenta cu care se duelează în această seară, îi explică faptul că este femeia cu care se va căsători, Habibi își va descrie fără ezitare propriile principii: „Trebuie să fie virgină, în primul rând, după care să ne căsătorim și să începem viața. Pentru noi, femeia are ceva special și vreau ca soția mea să fie cea mai specială”.