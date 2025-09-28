După o perioadă cruntă de depresie, ce a durat mai bine de un an, Jorge nu doar că s-a pus pe picioare, dar poate să vorbească deschis și asumat de acel episod. A făcut-o la „Dincolo de copertă”, unde ne-a mărturisit că ajutorul familiei, dar mai ales conștientizarea l-au făcut să se redevină omul pozitiv de astăzi. „Eu am trecut printr-o depresie. Ultimul lucru pe care voiam să-l fac era să citesc. Pe mine nu mă interesa nicio carte, nu voiam să știu decât să nu mor în momentul ăla. Nu îmi distrăgea atenția o carte. Activitățile recreative: ieșitul din casă, făcut sport, mers pe munte, stat împreună cu oamenii pe care îi iubești, vorbit cu oamenii profesioniști. Cititul este după ce îți mai revii un pic”, ne-a povestit artistul.

Acela a fost și momentul în care s-a apropiat mai mult de zona de psihologie, dezvoltare personală, constelații, ceea ce a dus ca azi, prin cartea scrisă de el „Ceapa sufletului”, să încerce să-i ajute și pe alții. „Pentru mine depresia a fost o lecție foarte dură. Eu nici nu știam că am depresie. Trăiam niște stări pe care nu le înțelegeam. Puneam capul pe pernă și mă bufnea plânsul. Eu abia așteptam să pun capul pe pernă noapte, ca să nu mă vadă nimeni că plâng. Puneam capul pe pernă și mă bufnea plânsul. Nu înțelegeam ce se întâmplă cu mine. Până când soția mea și-a dat seama, m-a auzit într-o seară, m-a auzit și a doua seară și, după ceva timp, după ce m-a văzut că sunt mai liniștit, m-a întrebat dacă m-am gândit că poate sunt în depresie. Eram: ce zici mă acolo?”, a povestit extrem de deshis Jorge la „Dincolo de copertă”, completând că vorbele soției sale au avut un mare impact emoțional pentru el. „În momentul ăla, conștientizarea aia m-a zguduit. După aia am apelat la ajutor profesionist și m-am dus mult,mult timp la psiholog”.

