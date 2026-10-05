Cine o ajută pe Andreea Popescu cu cei trei copii de când are o singură bonă: „Nu pot singură”

Andreea Popescu a dezvăluit cine o ajută cu creșterea celor trei copii de când are o singură bonă. Fosta dansatoare a vorbit deschis despre sprijinul familiei, relația cu fostul soț, Rareș Cojoc, dar și despre noua parteneră a acestuia.

Dacă în trecut influencerița a fost ținta unor critici dure în mediul online din cauza faptului că avea trei bone, situația s-a schimbat radical după divorțul de campionul la dans sportiv Rareș Cojoc. Andreea a renunțat la stilul de viață de atunci și se bazează în prezent pe serviciile unei singure bone, însă recunoaște că ritmul alert nu îi permite să gestioneze totul de una singură.

Cine îi sare în ajutor Andreei când copiii sunt la ea

În procesul de creștere al celor mici, principala persoană care îi oferă sprijin necondiționat este mama ei.

„Când aveam trei bone, mă criticau. Acum, că am una, nimeni nu mai zice nimic, «săraca»! Eu mi-am luat o bonă, am o bonă acum, separat. Când sunt copiii la mine, doarme la mine, iar când sunt la Rareș, vine doar în timpul programului. Mă mai ajută și mama. La viața dinamică pe care o am, nu pot singură. Când aveam trei femei în casă, lumea avea impresia că eu nu fac nimic. Dar sunt bine. Eu mă focusez pe copii”, a povestit Andreea Popescu conform Cancan.

Chiar și în perioadele în care copiii se află la tatăl lor, fosta dansatoare rămâne activă în viața acestora. Aceasta merge zilnic să îi vadă, îi preia de la școală și îi însoțește la diverse activități extrașcolare, dovedind că implicarea sa ca mamă este deplină.

Ce spune Andreea Popescu despre noua iubită a lui Rareș Cojoc și viața ei sentimentală

Pentru a le asigura un mediu lipsit de tensiuni celor trei copii, Andreea Popescu a ales să mențină o comunicare echilibrată cu fostul ei soț. Influencerița a mărturisit că păstrează o relație decentă inclusiv cu noua parteneră a lui Rareș Cojoc, punând pe primul loc sănătatea emoțională a celor mici.

„De dragul și pentru binele copiilor, am lăsat orgoliile deoparte. Pentru copii, orice fac. Nu am cum să fiu altfel, pentru că pentru copii faci orice. Eu așa cred, că trebuie să faci orice ca să fie liniște pentru ei. De ce să le dăm copiilor șocuri suplimentare? Am lăsat de la mine tot, ca să le fie lor bine. Mereu o să fac asta și probabil și Rareș o să facă același lucru”, a explicat aceasta despre modul în care se raportează la noua realitate din familia lor.