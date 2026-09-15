Ce se întâmplă cu Circul Metropolitan București între 24 și 28 septembrie 2026. Fiul lui Charlie Chaplin e implicat direct

Circul Metropolitan București se pregătește pentru o apariție internațională importantă. Pentru prima dată, instituția din România va participa la Festivalul Internațional „Salieri Circus Award”, unul dintre evenimentele de referință ale circului contemporan, organizat în Italia între 24 și 28 septembrie 2026.

Participarea românilor vine cu un rol special în programul festivalului. O trupă formată din artiști ai Circului Metropolitan București va susține momentul oficial de deschidere în fiecare seară de spectacol, într-un eveniment în care arta circului se întâlnește cu teatrul și muzica simfonică.

Festivalul „Salieri Circus Award” are loc la Teatrul Salieri din Italia și este prezentat drept singurul festival din lume care reunește circul și muzica clasică. Competiția este construită în jurul unei combinații între arta circului contemporan, teatrul de înaltă ținută și muzica simfonică.

Unul dintre numele importante implicate în eveniment este Eugene Chaplin, fiul celebrului Charlie Chaplin. Acesta conduce juriul tehnic al festivalului, în fața căruia vor evolua artiștii și trupele participante.

Din juriu va face parte și Ama Butoiescu, directorul artistic al Circului Metropolitan București. Ea este, totodată, cea care semnează regia artistică a momentului pregătit de artiștii români pentru deschiderea festivalului.

Prezența lui Eugene Chaplin în cadrul evenimentului adaugă o miză importantă participării românești. Fiul marelui Charlie Chaplin este implicat direct în evaluarea artistică a momentelor prezentate în competiția care se desfășoară în Italia.

„Pentru Circul Metropolitan București, invitația de a deschide fiecare seară a Festivalului Internațional de Circ Salieri 2026 este o recunoaștere care ne onorează profund. În perioada 24-28 septembrie, artiștii români vor avea privilegiul de a da startul spectacolelor unuia dintre evenimentele importante ale circului contemporan european.

Artiștii noștri sunt apreciați pentru profesionalism, expresivitate și capacitatea de a construi spectacole în care circul, muzica și teatrul se întâlnesc într-o formă contemporană”, a spus Ama Butoiescu, director artistic al Circului Metropolitan București și membră a juriului din partea României la competiția internațională din Italia.

Circul Metropolitan București va fi reprezentat de o trupă formată din 10 artiști de elită. Aceștia vor avea misiunea de a susține, seară de seară, momentul oficial de deschidere al spectacolelor din cadrul „Salieri Circus Award”.

Prologul pregătit de echipa din România este un tablou coregrafic și acrobatic original, inspirat din lucrarea „La Fiera di Venezia”, compusă de Antonio Salieri. Spectacolul este construit special pentru atmosfera festivalului și îmbină elementele de circ cu mișcarea coregrafică și muzica.

Echipa care va reprezenta România este formată din Cristina Dumitrescu, Alyssa Marie Andreescu Lazăr, Ana Cristina Andries, Andrei Iulian Bindar, Cristina Voicu, Cristina Paula Barna, Elena Aurora Nechulache, Gamze Saldiz, Matei Ionescu, Mihail Ionescu și Shara Maria Stefan.

„Această invitație validează tranziția Circului Metropolitan către standardele înalte ale artelor circului european. Nu mergem acolo doar pentru a performa, ci și pentru a demonstra că Bucureștiul este un pol de excelență în noul val al circului contemporan”, a adăugat George Costin, director general al Circului Metropolitan București.

Printre cei care vor fi prezenți la Festivalul Internațional „Salieri Circus Award” se numără directori ai unor mari festivaluri, impresari, agenți internaționali și scouteri. Evenimentul va atrage reprezentanți ai unor nume precum Moulin Rouge din Paris, Cirque du Soleil și The 7 Fingers.

Competiția din acest an reunește 23 de momente artistice, create de 50 de artiști proveniți din 25 de țări. În acest context, echipa Circului Metropolitan București va avea un rol aparte, fiind responsabilă de deschiderea fiecărei seri a festivalului cu un moment inspirat din muzica lui Antonio Salieri.