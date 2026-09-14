Siegfried Mureșan, propunerea de premier PNL-USR-UDMR, vorbește despre alegerile anticipate

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Eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan a declarat luni, 14 septembrie, în Parlamentul European de la Strasbourg, că partidul condus de Ilie Bolojan nu își dorește alegeri anticipate, dar liberalii iau în calcul această variantă dacă situația de blocaj politic continuă.
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„Alegerile anticipate nu sunt un scenariu de dorit, însă, pentru orice om politic responsabil, dacă situația de blocaj continuă, ele devin o opțiune. Noi, Partidul Național Liberal, nu ne dorim alegeri anticipate, nu sunt dorința noastră, însă, dacă situația de blocaj nu este depășită, ele s-ar putea să devină o necesitate”, a spus Siegfried Mureșan.
„Îmi va fi mereu mult mai suspect un om politic căruia îi este teamă să se întoarcă la cetățean, un om politic care se împotrivește cu toată forța alegerilor anticipate, decât un om politic care spune: «Situația de blocaj nu poate fi depășită, să dăm oamenilor șansa de a vota»”, a adăugat el.
Mureșan a explicat că românii își doresc un stat reformat și proeuropean, făcând referire inclusiv la alegerile prezidențiale câștigate anul trecut de Nicușor Dan.
„Și, de altfel, eu sunt convins că oamenii nu-și doresc ca România să rămână pe loc, să meargă înapoi, ceea ce propun PSD și AUR. Am văzut la alegerile prezidențiale: oamenii, în majoritatea lor, își doresc un stat reformat, modern, proeuropean. Asta au votat oamenii inclusiv la ultimele alegeri prezidențiale”, a completat eurodeputatul PNL.
Apoi a precizat că alegerile anticipate ar presupune câteva luni de incertitudine, însă consideră că această perioadă ar putea fi de preferat în actuala criză politică.
„Ca atare, repet: nu ne dorim alegeri anticipate, ar însemna o perioadă de câteva luni de incertitudine, dar poate mai bine două luni de campanie electorală decât doi ani jumate la cheful majorității și la mâna majorității PSD-AUR”, a afirmat Mureșan, care rămâne varianta de premier propusă de PNL-USR-UDMR.
„Deci, dacă ele vor deveni inevitabile, atunci Partidul Național Liberal se va pregăti și vom încerca să convingem oamenii că merităm sprijinul lor și vom merge la alegeri anticipate”, a conchis Siegfried Mureșan.
Europarlamentarul PNL a mai declarat că liberalii își propun ca, după alegerile parlamentare din 2028, să existe în Parlament o majoritate fără PSD și AUR.
„Nu ne este teamă de opoziție. România nu se află într-o situație ideală acum, având în Parlamentul României o majoritate care se împotrivește reformării României”, a spus Siegfried Mureșan.
Și a continuat: „Ca atare, trebuie să fim cinstiți și să spunem oamenilor următorul lucru: următorii doi ani vor fi dificili, de vreme ce s-a format această majoritate antireformatoare”, a afirmat el.
„Ca atare, oamenii politici au obligația să se gândească și pe termen lung și noi, Partidul Național Liberal, ne propunem următorul lucru pe termen lung, care considerăm că e necesar pentru România. Noi ne propunem ca după alegerile parlamentare din 2028 să avem în Parlamentul României o majoritate fără PSD și fără AUR. Suntem convinși că doar asta poate duce România înainte”, a mai spus Siegfried Mureșan.
România este în criză politică din 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile. Pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut după 11 luni de la învestire.
Ulterior, Nicușor Dan a făcut două nominalizări pentru funcția de premier: Eugen Tomac, care și-a depus mandatul înainte de votul din Parlament, și Adrian Veștea, al cărui guvern a fost respins pe 22 iunie.
Pe 5 septembrie s-au împlinit 4 luni de când România este condusă de un guvern interimar, premier fiind tot Bolojan.
Foarte important, coaliția PSD-PNL, care s-a format în noiembrie 2021 cu girul fostului președinte Klaus Iohannis, s-a rupt în aprilie 2026, după 5 ani.
Cronologia evenimentelor după ce Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură pe 5 mai
Ilie Bolojan conduce Guvernul din iunie 2025 și Partidul Național Liberal din iulie 2025, în calitate de președinte cu puteri depline.