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O gravidă cu tumoră pe creier a fost salvată în 50 de minute, într-un spital din București, de o echipă de chirurgi români

Alexandra Mănăilă
Alexandra Mănăilă
Reporter
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Mihaela Pirvan gravida cu tumori craniene
Mihaela Pirvan, gravida, impreuna cu sotul si fiica cea mare, in asteptarea nasterii fetitei cele mici. Mihaela are tumori pe creiersi a fost operată.
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Putea fi o poveste simplă despre venirea pe lume a unui copil. Însă pentru Mihaela și soțul ei, un militar din Slobozia care și-a servit țara 18 ani, ultimele luni au fost extrem de dificile. Diagnosticul de metastaze cerebrale de la un melanom malign a transformat sarcina Mihaelei într-o cursă contra morții. În timp ce clinicile din străinătate le cereau zeci de mii de euro, iar un spital de stat îi lăsa fără speranță, neurochirurgul Georgian Ciobotaru a acceptat imposibilul: a operat-o pe creier în săptămâna 28 de sarcină, reușind să salveze și mama, și pruncul nenăscut. Acum medicii care o supraveghează pe gravidă și familia numără zilele până la nașterea micuței.

Cuprins:

O aluniță, un accident și diagnosticul care a dărâmat totul

Povestea Mihaelei-Veronica Pârvan, în vârstă de 36 de ani, pare desprinsă dintr-un film dramatic. În 2021, un accident de mașină în care se afla cu fetița ei de doar un an și jumătate a marcat-o profund. La un an și jumătate după sperietură, a venit lovitura: o aluniță banală de pe ceafă s-a dovedit a fi un melanom malign în stadiul 3.

Au urmat operații dureroase la Târgu Mureș, drumuri cu trenul făcute în chinuri, împrumuturi bancare și un tratament cu imunoterapie atât de agresiv încât i-au căzut dinții din gură și i-a fost afectat ficatul. Pentru că nu voia să rămână mutilată, a refuzat o a treia intervenție chirurgicală uriașă și s-a mutat cu soțul ei la țară, visând la o viață simplă și curată, fără poluare și cu alimente cât mai „bio” posibile.

În primăvara acestui an, o minune părea că le luminează viața: Mihaela a rămas însărcinată.„Am primit vestea ca pe o binecuvântare. Am simțit că Dumnezeu ne mai dă o șansă!”, a povestit Mihaela pentru Libertatea.

În pântecul ei creștea o fetiță pe care au decis să o numească Elara-Luana. Iar acasă, surioara ei mai mare, Maisa (6 ani), numără zilele până când își va putea strânge în brațe sora.

Calvarul din spitale: „Așteptau să intre în comă ca să o ventileze!”

Bucuria a durat puțin. În săptămâna 28 de sarcină, durerile de cap ale Mihaelei au devenit cumplite. Investigațiile medicale au scos la iveală un coșmar: 14 metastaze la nivelul creierului! Una dintre ele, uriașă, de peste 4-5 centimetri, apăsa pe trunchiul cerebral-centrul care comandă respirația și inima. Mihaela începuse să vorbescă incoerent, era somnolentă și risca un stop cardiorespirator de la o oră la alta. În acel moment, s-au lovit de zidul rece al sistemului:

„Am stat internați la un spital în București. Luni m-au băgat într-o comisie și mi-au spus că în România nu există nicio șansă! Ei așteptau ca soția mea să intre în comă pentru a fi ventilată și să-i facă cezariană mai târziu... Când am auzit asta, am scos-o la cerere pe loc!”, povestește cu lacrimi în ochi Alex Pârvan, soțul Mihaelei.

Disperat, bărbatul a căutat ajutor în Turcia. Acolo s-a izbit de un alt zid: banii. De la o ofertă inițială de 20.000 €, devizul a urcat la 60.000 €, ajungând în final la factura uriașă de peste 84.000 €, iar ulterior la devize de 320.000 €.

„Eram blocat! N-aveam de unde să scot banii ăștia... Mi-am zis: plec cu ea în Turcia, intru în spital și ori mor acolo cu ea, ori o salvează!”, a povestit Alex.

Minunea din miez de noapte și bărbatul de stâncă

Cazul a ajuns la dr. Georgian Ciobotaru, un tânăr neurochirurg pasionat care a fondat Asociația NeuroVida. Dar dr. Ciobotaru nu mai operase niciodată o gravidă, iar spitalul de stat unde lucrează nu are secție de neonatologie.

„N-am operat în viața mea o gravidă. În spitalul de stat, unde operez în mod normal, nu există obstetrică sau neonatologie. Dar când am văzut ce inamic am, m-am liniștit. Din calculele mele, urma să fie, din punct de vedere tehnic, cea mai ușoară operație a mea de anul ăsta. Și cea mai riscantă din punct de vedere al sarcinii asociate”, explică dr. Georgian Ciobotaru.

Atunci au intervenit „îngerii păzitori” Dani Cek și Monica Althamer (prin NaviCare), care, alături de colegii militari ai lui Alex, au strâns rândurile, au adunat bani și au găsit deschidere la Spitalul Ponderas pentru acest caz. În toiul nopții, l-au cooptat pe chirurgul și obstetricianul de excepție dr. Hadi Rahimian. Joi după-amiază, dr. Ciobotaru a intrat într-o sală în care îl așteptau 30 de medici anesteziști, ginecologi, neurologi, neonatologi. Tensiunea era uriașă. Riscurile erau colosale: dacă făceau cezariană pe loc, la 28 de săptămâni, copilul putea să nu supraviețuiască; dacă operau mai întâi creierul, anestezia putea opri inima pruncului.

Incertitudinea plana peste întreaga sală de comisie, însă dr. Hadi Rahimian a privit pragmatismul situației din perspectiva salvării ambelor vieți: „O mare provocare a fost să apucăm supermama, să o aducem într-o situație în care să poată duce sarcina mai departe. Riscul cel mare a fost anestezia, dar și riscul unei hemoragii intracraniene, caz în care noi trebuia să fim pregătiți să extragem copilul oricând”, a declarat pentru Libertatea dr. Hadi Rahimian.

În fața acestei comisii, Alex Pârvan, militarul obișnuit cu cele mai grele bătălii, a privit medicii în ochi și a dat un verdict care a amuțit întreaga sală:Vă mulțumesc. Am mai fost la comisii de genul ăsta. Nu accept ca soția mea să facă cezariană acum. Eu am încredere în domnul doctor!”

Operată la secundă, ca la Formula 1

Vineri dimineață, la ora 8:00, s-a dat startul unei curse contracronometru. În timp ce dr. Georgian Ciobotaru deschidea cutia craniană printr-o incizie fină de doar 6 centimetri, în sală stăteau îmbrăcați steril ginecologii dr. Hadi Rahimian și anesteziștii, pregătiți să taie pântecele și să scoată copilul dacă inima micuței Elara dădea semne de oboseală.

50 de minute a durat chirurgia pe creier, în total 90 de minute de la anestezie până când Mihaela a fost extubată.„Toată echipa s-a mișcat ca la Formula 1! Niciun moment irosit, nicio picătură de sânge vărsată fără motiv, niciun aparat care să tușească. De la anestezie până la extubare, 90 de minute. A fost cel mai ușor caz tehnic operat de mine anul acesta și cel mai riscant din cauza sarcinii”, a explicat dr. Ciobotaru.

„Bebelina a mai câștigat 3 săptămâni în burtică!”

Miracolul s-a văzut la câteva ore de la trezire. Mihaela, care înainte de operație abia mai știa cine este, a redevenit ea însăși: râdea, vorbea clar, glumea cu medicii și cerea pofticioasă... hamsii. RMN-ul efectuat a doua zi a arătat că tumora mare a fost aspirată complet, iar presiunea de pe creier a dispărut.

La scurt timp, pacienta a fost externată și se află acum cazată aproape de spital, monitorizată la fiecare câteva zile. A trecut de săptămâna 30 de sarcină, iar micuța Elara are deja peste 1,3 kilograme.

„Am ieșit din spital și bebelina a mai câștigat vreo 3 săptămâni în burtică! Acum are 30 de săptămâni și 1.319 grame. Sperăm din tot sufletul să o pot duce până la 32-34 de săptămâni, să fim amândouă sănătoase”, a spus Mihaela cu emoție. Evaluarea ginecologică este în prezent extrem de optimistă în privința fetiței:„Copilul are șanse bune de supraviețuire, undeva între 80% și 95%. Ideal este să ducem sarcina între 32 și 34 de săptămâni. Până nu se degradează situația mamei hemodinamic, copilul o să fie bine”, a subliniat dr. Hadi Rahimian.

O luptă care continuă: ce spun medicii și familia în fața viitorului

Povestea Mihaelei nu s-a terminat. După ce va naște prin cezariană, o așteaptă noi investigații CT și o luptă grea cu celelalte metastaze, prin terapii oncologice de ultimă generație. Însă dincolo de riscuri și tratamente, această intervenție a demonstrat forța colaborării umane și a credinței.

Pentru echipa medicală, reușita reprezintă o dovadă că imposibilul devine posibil când există pasiune și asumare:„Visez la ziua în care românii nu vor mai pleca în Turcia pentru operații pe creier. Scopul NeuroVida e să antrenăm neurochirurgi de top, care să opereze în timp record și să spună mai întâi «DA!»”, a concluzionat dr. Georgian Ciobotaru.

De la nivelul monitorizării fetale, speranța este rezervată, dar optimistă:„Am făcut doar maturarea pulmonară ca fetița să fie gata oricând. Din punctul de vedere al copilului, șansele sunt bune și facem totul pas cu pas”, a adăugat dr. Hadi Rahimian.

Pentru Mihaela, cea mai mare alinare rămâne reîntregirea familiei și visul de a-și continua scrisul:„Îmi este foarte dor de fetița mea cea mare, Maisa... Nu am stat niciodată atât de mult fără ea. Însă după ce se naște bebelina, vreau să-mi termin cartea despre lupta cu cancerul și să le arătăm copiilor o viață curată, aproape de natură”, mărturisește Mihaela Pârvan.

Iar pentru Alex, soțul care nu s-a clintit nicio secundă din fața tragediei, fiecare zi în plus este o binecuvântare primită de la oameni și de la Dumnezeu:„Mă rog în primul rând la Dumnezeu pentru soție și copii. Ne dorim doar să fim din nou toți patru împreună acasă, sănătoși, și să ne creștem fetele. Oamenii aceștia care ne-au ajutat au fost niște îngeri trimiși în calea noastră, fără de care nu am fi reușit”, încheie cu lacrimi în ochi Alex Pârvan.

Dr. Georgian Ciobotaru, medic neurochirurg, fondatorul Asociației NeuroVida, a lansat o bursă care oferă cazare și masă gratuită pentru medicii rezidenții care vor să învețe chirurgie complexă.

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Tags: boli medici medicamente Spital Exclusiv Libertatea
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Opinii
14 sept.
Americanii numesc Doicești „rampa de lansare a nuclearului american în Europa”. Guvernul de la București îl numește problemă. Cine are dreptate?
Piesă de șah doborâtă
Opinii
14 sept.
Neputința și deciziile greșite ale unora îi împing pe alții să preia puterea!
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