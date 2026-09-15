Susține Susține

54.000.000 de euro pentru noua linie de muniție NATO de la Cugir: va scoate cel puțin 80 de cartușe pe minut

Ana Tet
Ana Tet
Jurnalist
Comentează
54.000.000 de euro primește o fabrică din România ca să producă muniție NATO: va scoate cel puțin 80 de cartușe pe minut. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images
54.000.000 de euro primește o fabrică din România ca să producă muniție NATO: va scoate cel puțin 80 de cartușe pe minut. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

O fabrică din România a semnat un contract de 54 de milioane de euro pentru o linie nouă de producție a muniției NATO, capabilă să scoată cel puțin 80 de cartușe pe minut. Investiția face parte dintr-un program de modernizare de peste jumătate de miliard de lei, cel mai mare derulat aici în ultimii 30 de ani. Este vorba despre Uzina Mecanică Cugir, unde vor fi fabricate elemente pentru muniție de calibru 12,7 x 99 mm.

Cuprins:

Contract de 54 de milioane de euro pentru 80 de cartușe pe minut

Contractul a fost semnat pe 11 septembrie 2026 și vizează echipamente construite special pentru noua linie de producție. Potrivit Uzinei Mecanice Cugir, instalațiile trebuie să asigure o capacitate de cel puțin 80 de cartușe pe minut și o eficiență de minimum 85%. Cei 54 de milioane de euro reprezintă doar contractul pentru furnizarea utilajelor speciale necesare fabricării elementelor de muniție NATO de calibru 12,7 x 99 mm.

HtmlCode

Modernizarea urmărește și înlocuirea unor tehnologii vechi, automatizarea proceselor și îmbunătățirea condițiilor de lucru. Documentația oficială a Uzinei arată că halele vor fi adaptate pentru linii moderne de fabricație și vor primi instalații noi, sisteme de ventilație și infrastructură electrică modernizată.

Utilajele comandate vor fi folosite pentru fabricarea componentelor necesare muniției de calibru 12,7 x 99 mm. Potrivit condițiilor contractului, linia trebuie să poată produce trei tipuri de cartușe NATO din această categorie și să atingă o capacitate minimă de 80 de cartușe pe minut, la o eficiență de cel puțin 85%. Calibrul 12,7 x 99 mm este standardizat în NATO și este utilizat pentru armament de calibru mare.

Muniție de calibru 12,7 × 99 mm NATO, cunoscută și ca .50 BMG. Uzina Mecanică Cugir pregătește o nouă linie pentru producția de muniție de același calibru. Sursă foto: Getty Images
Muniție de calibru 12,7 × 99 mm NATO, cunoscută și ca .50 BMG. Uzina Mecanică Cugir pregătește o nouă linie pentru producția de muniție de același calibru. Sursă foto: Getty Images

Programul complet al Uzinei Mecanice Cugir este evaluat la aproximativ 552,9 milioane de lei și urmărește atât creșterea capacității de producție, cât și extinderea gamei de muniție realizate la standarde NATO, pentru calibrele 5,56 x 45 mm și 12,7 x 99 mm.

La licitație au fost depuse trei oferte, una din Belgia și două din Turcia. Criteriul de atribuire a fost cel mai bun raport calitate-preț. Furnizorul ales va trebui să livreze echipamente realizate special pentru cerințele uzinei, nu utilaje standard disponibile deja pe piață.

Este cel mai mare proiect de investiții de la Cugir din ultimii 30 de ani

Cea mai mare parte a investiției de la Cugir este legată tocmai de dezvoltarea capacității pentru muniția de calibru 12,7 x 99 mm. Această etapă valorează peste 409 milioane de lei. Separat, modernizarea capacităților pentru muniția de 5,56 x 45 mm costă aproape 68 de milioane de lei, iar lucrările la hala industrială însumează aproximativ 74,5 milioane de lei.

Lucrările la hală ar trebui finalizate până în decembrie 2026, iar etapa pentru muniția de 5,56 mm are termen noiembrie 2026, potrivit datelor prezentate de uzină. Uzina Mecanică Cugir descrie programul drept cel mai amplu proiect de investiții implementat aici în ultimele trei decenii. Modernizarea a fost împărțită în patru etape: realizarea studiului de fezabilitate, refacerea halei industriale și dezvoltarea separată a capacităților pentru cele două calibre NATO.

Finanțarea vine atât din sprijin acordat de Guvernul României, cât și din fondurile proprii ale companiei. Guvernul aprobase încă din decembrie 2024 proiectul pentru modernizarea producției de muniție de 12,7 x 99 mm, atunci valoarea estimată a acestei componente fiind de aproximativ 410 milioane de lei. Executivul argumenta că investiția va crește eficiența, standardizarea calității și flexibilitatea producției.

România vrea mai multă muniție NATO produsă în țară

Investiția de la Cugir face parte dintr-un efort mai larg de a crește producția internă de armament și muniție compatibile cu standardele NATO. În iunie 2026, Guvernul anunța că localizarea în România a producției de arme automate și muniție rămâne una dintre condițiile centrale ale programelor de înzestrare. Printre unitățile vizate se află Uzina Mecanică Cugir, Fabrica de Arme Cugir și Uzina Mecanică Sadu.

Istoria industrială a Cugirului este mult mai veche decât industria modernă de apărare. Actuala platformă își are originile în anul 1799, când, în timpul Imperiului Habsburgic, a fost înființată aici Fabrica de Fier și Oțel. În 2004, vechea structură industrială s-a împărțit în două societăți distincte, anume Uzina Mecanică Cugir și Fabrica de Arme Cugir.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: Cugir NATO Transilvania Stiri Alba
Parteneri
Fostul soț al Mădălinei Apostol, tatăl băieților ei, rupe tăcerea după moartea femeii. Ce-a spus în urmă cu puțin timp: ”Era o...”
Viva.ro
Fostul soț al Mădălinei Apostol, tatăl băieților ei, rupe tăcerea după moartea femeii. Ce-a spus în urmă cu puțin timp: ”Era o...”
Cum au găsit-o apropiații pe Mădălina Apostol, în baia în care și-a luat viața. Ce luase cu ea, pentru a-i fi aproape în ultimele clipe de viață, iubita milionarului Nick Rădoi
Unica.ro
Cum au găsit-o apropiații pe Mădălina Apostol, în baia în care și-a luat viața. Ce luase cu ea, pentru a-i fi aproape în ultimele clipe de viață, iubita milionarului Nick Rădoi
Premiile Emmy 2026 - Cele mai hot cupluri de vedete. Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Premiile Emmy 2026 - Cele mai hot cupluri de vedete. Vezi galeria foto aici
Parteneri
GSP dezvăluie dezastrul de pe Arena Națională, care i-a fost ascuns lui Ciprian Ciucu: „Șefii nu ne lasă să-i spunem primarului!”
Gsp.ro
GSP dezvăluie dezastrul de pe Arena Națională, care i-a fost ascuns lui Ciprian Ciucu: „Șefii nu ne lasă să-i spunem primarului!”
Secretul lui Cristiano Ronaldo, dezvăluit de nutriționist: „Un singur ingredient pe care 90% dintre oameni nu îl folosesc”
Gsp.ro
Secretul lui Cristiano Ronaldo, dezvăluit de nutriționist: „Un singur ingredient pe care 90% dintre oameni nu îl folosesc”
Parteneri
WOW, ce rochie! Cum a apărut Mirabela Grădinaru la nunta ministrului Alexandru Nazare! Rochie de petrecere, părul lung, desfăcut, machiaj de seară, tocuri, partenera lui Nicușor Dan a atras toate privirile
Libertateapentrufemei.ro
WOW, ce rochie! Cum a apărut Mirabela Grădinaru la nunta ministrului Alexandru Nazare! Rochie de petrecere, părul lung, desfăcut, machiaj de seară, tocuri, partenera lui Nicușor Dan a atras toate privirile
A lăsat în urmă trei copii: doi băieți de 22 și 19 ani și o fetiță de 10 ani. Cine a fost, de fapt, Mădălina Apostol. Trecutul neștiut al tinerei care a decis să plece pentru totdeauna! Nick Rădoi a confirmat că iubita lui era bolnavă și că nu a mai suportat...
Avantaje.ro
A lăsat în urmă trei copii: doi băieți de 22 și 19 ani și o fetiță de 10 ani. Cine a fost, de fapt, Mădălina Apostol. Trecutul neștiut al tinerei care a decis să plece pentru totdeauna! Nick Rădoi a confirmat că iubita lui era bolnavă și că nu a mai suportat...
Cine este Șerban Horj, fostul soț al Oanei Tomoiagă de la Asia Express. Ce s-a întâmplat în căsnicia lor și de ce și-au spus adio
Tvmania.libertatea.ro
Cine este Șerban Horj, fostul soț al Oanei Tomoiagă de la Asia Express. Ce s-a întâmplat în căsnicia lor și de ce și-au spus adio
ALTE ȘTIRI
Schiță traseu
Exclusiv
Știri România
13:00
Proiectul uriaș readus pe masa Europei de oamenii de afaceri din Iași: o „autostradă” de 2.000 km între Marea Neagră și Marea Baltică
54.000.000 de euro primește o fabrică din România ca să producă muniție NATO: va scoate cel puțin 80 de cartușe pe minut. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images
Știri România
12:41
54.000.000 de euro pentru noua linie de muniție NATO de la Cugir: va scoate cel puțin 80 de cartușe pe minut
Parteneri
Ce se va întâmpla cu românii din UK dacă se destramă Marea Britanie: „Am putea asista la războaie”
Adevarul.ro
Ce se va întâmpla cu românii din UK dacă se destramă Marea Britanie: „Am putea asista la războaie”
Marius Șumudică, dialog uluitor cu un jucător de la CFR Cluj: „Mister, n-am avut nici bani de motorină!”
Fanatik.ro
Marius Șumudică, dialog uluitor cu un jucător de la CFR Cluj: „Mister, n-am avut nici bani de motorină!”
OMV Petrom a scumpit carburanții pe 15 septembrie. Motorina a trecut de 10,5 lei pe litru
Financiarul.ro
OMV Petrom a scumpit carburanții pe 15 septembrie. Motorina a trecut de 10,5 lei pe litru
Parteneri
Superliga.ro
Povestea unui titlu așteptat 35 de ani în Bănie
Superliga.ro
Descoperirea sezonului. Lorenzo Biliboc este cel mai bun U21 din Superliga 2025/26
Parteneri
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Elle.ro
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Că nu o inclusese în testamentul lui, Nick Rădoi o spunea fără rezerve, dar ce s-a aflat abia acum, după moartea Mădălinei Apostol le-a dat tuturor fiori. Informația momentului: &quot;Eu am fost mereu cea sacrificată&quot;.
Viva.ro
Că nu o inclusese în testamentul lui, Nick Rădoi o spunea fără rezerve, dar ce s-a aflat abia acum, după moartea Mădălinei Apostol le-a dat tuturor fiori. Informația momentului: &quot;Eu am fost mereu cea sacrificată&quot;.
MONDEN
Cheloo si Mihai Ban la Asia Express. FOTO/ Antena 1
Stiri Mondene
13:18
Mihai Ban, coechipierul lui Cheloo, s-a accidentat la „Asia Express” 2026. Reacția artistului „Îmi pare rău”
Adelina Pestrițu prezintă Burlacii: Foc în Paradis
Stiri Mondene
12:34
„Burlacii: Foc în Paradis”, 15 septembrie 2026. Se încing spiritele în vilă. Fetele își pun întrebări despre bărbații prezenți
Parteneri
Cine este Șerban Horj, fostul soț al Oanei Tomoiagă de la Asia Express. Ce s-a întâmplat în căsnicia lor și de ce și-au spus adio
Tvmania.libertatea.ro
Cine este Șerban Horj, fostul soț al Oanei Tomoiagă de la Asia Express. Ce s-a întâmplat în căsnicia lor și de ce și-au spus adio
Apartament cu trei camere la 48.000 de euro într-un oraş din România. Detaliul neobişnuit din anunțul ANAF
Observatornews.ro
Apartament cu trei camere la 48.000 de euro într-un oraş din România. Detaliul neobişnuit din anunțul ANAF
Ce mesaj a transmis mama lui Tudor Chirilă, imediat după „Vocea României”: ”M-a uimit și chiar m-a întristat”. Iarina Demian e o femeie discretă, dar acum a decis să nu mai tacă
Libertateapentrufemei.ro
Ce mesaj a transmis mama lui Tudor Chirilă, imediat după „Vocea României”: ”M-a uimit și chiar m-a întristat”. Iarina Demian e o femeie discretă, dar acum a decis să nu mai tacă
Parteneri
Gsp.ro
Revolta campioanelor olimpice împotriva actriței Sydney Sweeney: „Urăsc din tot sufletul ce a făcut”
Gsp.ro
Fotbalist desfigurat de antrenorul advers! » Meciul a fost abandonat, iar clubul a depus o plângere la poliție
Parteneri
Monstrul prins de pescari în apele Croației. Lupta a durat zeci de minute
Mediafax.ro
Monstrul prins de pescari în apele Croației. Lupta a durat zeci de minute
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Stirilekanald.ro
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
EXCLUSIV | Ultimul rămas-bun pentru Mădălina Apostol. Trupul neînsuflețit a fost depus la capelă. Apropiații, răpuși de durere
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Ultimul rămas-bun pentru Mădălina Apostol. Trupul neînsuflețit a fost depus la capelă. Apropiații, răpuși de durere
Parteneri
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Youtube.com
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
Ultimele cuvinte ale Mădălinei Apostol despre familia ei. Mesajul care îi tulbură acum pe cei care au cunoscut-o: „Doar ea mi-a mai rămas. Copiii mei și ea”
Wowbiz.ro
Ultimele cuvinte ale Mădălinei Apostol despre familia ei. Mesajul care îi tulbură acum pe cei care au cunoscut-o: „Doar ea mi-a mai rămas. Copiii mei și ea”
Ultimul gest al Mădălinei Apostol înainte de tragedie. Unde ar fi lăsat-o pe fiica ei de 10 ani
Redactia.ro
Ultimul gest al Mădălinei Apostol înainte de tragedie. Unde ar fi lăsat-o pe fiica ei de 10 ani
Un tânăr de 19 ani a făcut pagubă pe Calea București din Craiova, după ce a intrat cu mașina în trei florării
Kanald.ro
Un tânăr de 19 ani a făcut pagubă pe Calea București din Craiova, după ce a intrat cu mașina în trei florării
POLITIC
Siegfried Mureșan, luni, 14 septembrie, în Parlamentul European de la Strasbourg. Foto: Cristian Otopeanu / Libertatea
Politică
14 sept.
Siegfried Mureșan, propunerea de premier PNL-USR-UDMR, vorbește despre alegerile anticipate
Un colaj cu Nicusor Dan in stanga si Lucian Pahontu in dreapta
Politică
14 sept.
Ce l-a supărat pe Nicușor Dan în articolul Recorder despre generalul Pahonțu: „Nu poți, pe o chestiune așa de serioasă, să începi cu o poză cu mine și cu domnul Pahonțu”
Parteneri
EXCLUSIV | Medicarom, firma care dorește să vândă Consiliului Județean o clădire simbol a Iașului este deținută de un off-shore din Caraibe cu patron necunoscut. Un personaj-cheie din Medicarom, legături cu SRI
Ziaruldeiasi.ro
EXCLUSIV | Medicarom, firma care dorește să vândă Consiliului Județean o clădire simbol a Iașului este deținută de un off-shore din Caraibe cu patron necunoscut. Un personaj-cheie din Medicarom, legături cu SRI
Marius Șumudică șochează: își cere public scuze suporterilor FCSB! „Am tăria să fac lucrul ăsta. Nu îi voi mai jigni niciodată!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Marius Șumudică șochează: își cere public scuze suporterilor FCSB! „Am tăria să fac lucrul ăsta. Nu îi voi mai jigni niciodată!”. Exclusiv
Pasta de tomate, efect asupra creierului. Ce au descoperit oamenii de știință
Spotmedia.ro
Pasta de tomate, efect asupra creierului. Ce au descoperit oamenii de știință
Ultimele știri
Știri Externe
13:17
Aeroportul din Catania, închis din nou, din cauza erupției vulcanului Etna. Cum poți obține compensații financiare dacă ți s-a anulat zborul
Știri Externe
13:06
S-a dus la spital cu dureri abdominale, iar medicii i-au găsit în stomac un termometru cu mercur pe care îl avea acolo de 20 de ani
Tehnologie
13:01
Copiii sub 15 ani, vizați de noi restricții în UE. Ce se va întâmpla cu accesul pe rețelele sociale, TikTok și ChatGPT
Știri România
13:00
Nivelul Dunării a scăzut dramatic, dar dragarea a fost oprită la Cernavodă din cauza birocrației: contractul a expirat și e nevoie de o nouă Hotărâre de Guvern
Citește mai multe
TRENDING
Bani și Afaceri
14 sept.
Sute de mii de pensii, recalculate greșit: raportul Curții de Conturi dezvăluie greșeli grave în activitatea Casei de Pensii
Știri Externe
14 sept.
El Nino va schimba toamna și iarna pe planetă: centrul și nordul Europei vor fi puternic afectate
Știri Externe
14 sept.
În anii ’50 era o câmpie aridă. Azi, 33.000 de hectare de sere produc peste 4 milioane de tone de legume și fructe
Lifestyle
14 sept.
Horoscop 15 septembrie 2026. Balanțele ar fi bine să se uite cu mai multă atenție la ceea ce au și pot oferi celor dragi, în loc să fie morocănoși
Un cuplu fericit care explorează străzile orașului cu ajutorul unei hărți
Cultură și Vacanțe
12:45
Ghidul „Not Hot List” 2027: top 10 destinații de vacanță ieșite din comun, care vor fi la mare căutare anul viitor
Skyr - iaurt tradițional islandez
Lifestyle
11:20
Ce este skyr și cum se obține - proprietăți și beneficii pentru sănătate
Viaductul Glenfinnan, situat în Highlands-ul scoțian, pod feroviar suspendar Harry potter
Cultură și Vacanțe
11:08
Podul feroviar suspendat, celebru pentru filmele Harry Potter, se va închide. Autoritățile din Scoția plănuiesc modernizări în valoare de peste 25.500.000 de euro
Cuplu de vârstnici care efectuează exerciții de radio, întindere, antrenament și exerciții de flexibilitate în parc
Lifestyle
10:07
Record istoric în Japonia: numărul persoanelor de cel puțin 100 de ani a depășit pragul de 100.000. 90% sunt femei
Parcarea NCP, Aeroportul Internațional Birmingham, Birmingham, Regatul Unit
Lifestyle
08:49
A plătit 6 lei pe minut pentru o oră de parcare la aeroport, în Marea Britanie: „Jaf în plină zi”
Cât hrean se pune la murături și de ce nu trebuie să lipsească din borcan. Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
4 sept.
Cât hrean se pune la murături și de ce nu trebuie să lipsească din borcan
"Desen cu o fată și un balon de vorbire cu steagul României, cu textul: Care este diferența dintre original și originar." Sursa foto: Shutterstock
Lifestyle
7 sept.
Care este diferența dintre „original” și „originar”
Cum îți dai seama când zacusca este fiartă suficient. Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
3 sept.
Cum îți dai seama că zacusca este suficient de fiartă. Semnul pe care îl știau bunicile
Plată instant RoPay prin scanare cod QR între telefoane mobile
Bani și Afaceri
9 sept.
Ce este RoPay, cum funcționează și cum îl folosești
Îmbrâmceli la protestul fermierilor în Piața Victoriei, jandarmii au folosit gaze lacrimogene
Știri România
06:43
Noi îmbrânceli la protestul fermierilor din fața Guvernului. Jandarmii au folosit gaze lacrimogene, Pasajul Victoriei este blocat în ambele sensuri
Nicușor Dan
Exclusiv
Știri România
11:01
Președintele Dan nu se grăbește să numească ambasadori noi la post pentru că durata de patru ani a unei misiuni ar reprezenta o cutumă, nu un termen legal. Legea îl contrazice
Imaginea prezintă mâinile unei femei care verifică un bon de cumpărături în timp ce ține un cărucior de cumpărături pe un culoar dintr-un supermarket
Știri România
10:19
Românii devin tot mai pesimiști: 85% se așteaptă la noi scumpiri, iar 78% cred că nivelul lor de trai va fi mai slab peste un an - Sondaj IRSOP
O breșă de securitate a afectat recent aproximativ 680 de clienți ai Revolut, dintre care 27 sunt din România. Sursă foto Shutterstock
Știri România
09:46
Țeapa prin e-mail care a păcălit clienții Revolut: Cum au obținut hackerii acte de identitate și extrase de cont ale clienților, inclusiv din România
Nicuşor Dan a semnat decretul pentru acreditarea Theodorei-Magdalena Mircea ca ambasador al României în Cuba și alte state din Caraibe. Foto: Profimedia
Opinii
12:00
Nu doar corupția ucide! Nepăsarea de oameni și nepriceperea la guvernare ucid și ele!
Imaginea îl prezintă pe Nicușor Dan vorbind de la o tribună oficială, având în fundal steagurile României și Uniunii Europene.
Opinii
07:00
Moș Crăciun pe genunchii lui Nicușor
O randare cu centrala nucleară și cele șase minireactoare care ar urma să fie construite la Doicești
Opinii
14 sept.
Americanii numesc Doicești „rampa de lansare a nuclearului american în Europa”. Guvernul de la București îl numește problemă. Cine are dreptate?
Piesă de șah doborâtă
Opinii
14 sept.
Neputința și deciziile greșite ale unora îi împing pe alții să preia puterea!
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu