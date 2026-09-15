O fabrică din România a semnat un contract de 54 de milioane de euro pentru o linie nouă de producție a muniției NATO, capabilă să scoată cel puțin 80 de cartușe pe minut. Investiția face parte dintr-un program de modernizare de peste jumătate de miliard de lei, cel mai mare derulat aici în ultimii 30 de ani. Este vorba despre Uzina Mecanică Cugir, unde vor fi fabricate elemente pentru muniție de calibru 12,7 x 99 mm.

Contract de 54 de milioane de euro pentru 80 de cartușe pe minut

Contractul a fost semnat pe 11 septembrie 2026 și vizează echipamente construite special pentru noua linie de producție. Potrivit Uzinei Mecanice Cugir, instalațiile trebuie să asigure o capacitate de cel puțin 80 de cartușe pe minut și o eficiență de minimum 85%. Cei 54 de milioane de euro reprezintă doar contractul pentru furnizarea utilajelor speciale necesare fabricării elementelor de muniție NATO de calibru 12,7 x 99 mm.

Modernizarea urmărește și înlocuirea unor tehnologii vechi, automatizarea proceselor și îmbunătățirea condițiilor de lucru. Documentația oficială a Uzinei arată că halele vor fi adaptate pentru linii moderne de fabricație și vor primi instalații noi, sisteme de ventilație și infrastructură electrică modernizată.

Utilajele comandate vor fi folosite pentru fabricarea componentelor necesare muniției de calibru 12,7 x 99 mm. Potrivit condițiilor contractului, linia trebuie să poată produce trei tipuri de cartușe NATO din această categorie și să atingă o capacitate minimă de 80 de cartușe pe minut, la o eficiență de cel puțin 85%. Calibrul 12,7 x 99 mm este standardizat în NATO și este utilizat pentru armament de calibru mare.

Muniție de calibru 12,7 × 99 mm NATO, cunoscută și ca .50 BMG. Uzina Mecanică Cugir pregătește o nouă linie pentru producția de muniție de același calibru. Sursă foto: Getty Images

Programul complet al Uzinei Mecanice Cugir este evaluat la aproximativ 552,9 milioane de lei și urmărește atât creșterea capacității de producție, cât și extinderea gamei de muniție realizate la standarde NATO, pentru calibrele 5,56 x 45 mm și 12,7 x 99 mm.

La licitație au fost depuse trei oferte, una din Belgia și două din Turcia. Criteriul de atribuire a fost cel mai bun raport calitate-preț. Furnizorul ales va trebui să livreze echipamente realizate special pentru cerințele uzinei, nu utilaje standard disponibile deja pe piață.

Este cel mai mare proiect de investiții de la Cugir din ultimii 30 de ani

Cea mai mare parte a investiției de la Cugir este legată tocmai de dezvoltarea capacității pentru muniția de calibru 12,7 x 99 mm. Această etapă valorează peste 409 milioane de lei. Separat, modernizarea capacităților pentru muniția de 5,56 x 45 mm costă aproape 68 de milioane de lei, iar lucrările la hala industrială însumează aproximativ 74,5 milioane de lei.

Lucrările la hală ar trebui finalizate până în decembrie 2026, iar etapa pentru muniția de 5,56 mm are termen noiembrie 2026, potrivit datelor prezentate de uzină. Uzina Mecanică Cugir descrie programul drept cel mai amplu proiect de investiții implementat aici în ultimele trei decenii. Modernizarea a fost împărțită în patru etape: realizarea studiului de fezabilitate, refacerea halei industriale și dezvoltarea separată a capacităților pentru cele două calibre NATO.

Finanțarea vine atât din sprijin acordat de Guvernul României, cât și din fondurile proprii ale companiei. Guvernul aprobase încă din decembrie 2024 proiectul pentru modernizarea producției de muniție de 12,7 x 99 mm, atunci valoarea estimată a acestei componente fiind de aproximativ 410 milioane de lei. Executivul argumenta că investiția va crește eficiența, standardizarea calității și flexibilitatea producției.

România vrea mai multă muniție NATO produsă în țară

Investiția de la Cugir face parte dintr-un efort mai larg de a crește producția internă de armament și muniție compatibile cu standardele NATO. În iunie 2026, Guvernul anunța că localizarea în România a producției de arme automate și muniție rămâne una dintre condițiile centrale ale programelor de înzestrare. Printre unitățile vizate se află Uzina Mecanică Cugir, Fabrica de Arme Cugir și Uzina Mecanică Sadu.