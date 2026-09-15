Anisia Gafton, despre ultimele zile de sarcină: „Sunt dătătoare de organe și de copii. Sunt mai tare ca NASA”

Mai sunt doar câteva zile până când Anisia Gafton își va ține bebelușul în brațe. Așa cum este firesc această perioadă vine la pachet cu transformări, emoții, oboseală, dar și mult umor. Chiar dacă la prima vedere pare acea viitoare mămică super relaxată, adevărul este că actrița trece printr-o sumedenie de stări.

Actrița este destul de activă pentru o femeie însărcinată în ultimul trimestru, însă recunoaște că aparențele sunt înșelătoare. Povestește că este destul de paradoxal totul pentru ea. Spune că are enegie și crede că poate avea o sumedenie de activități, însă când vrea să le pună în practică corpul ei cedează.

„Chiar merg greu. Merg legănat. Zici că sunt „barca pe valuri plutește”. Cam pe vas merg eu, dar în schimb am energie. Bateriile mi se duc, pe la jumătate vezi că pic, dar sunt bine. Pentru luna a opta, Doamne ajută. Mai am „mommy brain” (n.r. creier de mămică), adică vorbesc cu tine și după îmi dau check-out din conversație și încep alt subiect”, a povestit amuzată Anisia Gafton pentru Libertatea.

Extrem de pozitivă, Anisia a luat până acum doar partea bună a lucurilor. Nu a considerat niciodată sarcina un impiediment în activitatea ei, nu a avut momente de panică și nici nu a pus presiune pe ea. Asta până de curând! O experiență trăită recent la spital i-a schimbat însă puțin perspectiva.

„Până acum nu am avut emoții, dar am fost la spital și am fost o gravidă și era puțin mai..., mergea foarte lent. Era cam galbenă la față. Și atunci m-a apucat frica. Sunt puțin flower power, dar cu siguranță când o să-i apropie evenimentul o să fie puțin cu emoții și cu plâns, și cu răcnet. Eu acum nu pot să răcnesc foarte mult pentru că se contractă și am tot timpul o voce mai lină, mai frumoasă și tot ce am adunat în timpul ăsta cred că o să rabufnească la naștere”, a mai spus comedianta.

Anisia Gafton vrea să nască natural

Cu toate că este un pic panicată, se declară și foarte curajoasă și spune că vrea să nască natural. În stilul care a consacrat-o, Anisia a găsit și o modalitate de a transforma toată experiența sarcinii într-un spectacol de stand-up comedy.

„O să nasc natural și pot să nasc natural. Vreau să vă spun că sunt nebună până la capăt, pentru că eu în buza travaliului, în timp ce altele își pregătesc băgăjelul, eu îmi pregătesc un special de stand-up pe 24-25 septembrie, în București. Se numește „Însărcinată în luna a noua”,unde voi avea în sală femei, nu toată lumea o să fie, dar am femei însărcinate.. Da vă aștept pe 24-25 septembrie. O să fie extraordinar spectacolul ăsta și emoționant, pentru că o să fim doi pe scenă. O să vorbesc despre toată experiența asta, de gravidă. Și mi se pare mai am de vorbit și după ce nasc, pentru că sunt foarte multe lucuri de vorbit. Te transformi într-un laborator. Eu când am auzit că fac organe și nu știu ce, eu în viața mea n-am produs un organ. Eu acum sunt dătătoare de organe și de copii. Sunt mai tare ca NASA. Și orice mamă e mai tare ca NASA”, a mai povestit amuzată Anisia pentru Libertatea.

Serghei a preluat treburile casnice

În ultima lună, văzând-o că se descurcă mai greu, dar și că este preocupată de spectacolul pe care îl pregătește, soțul ei, Serghei, a devenit principalul responsabil pentru treburile gospodărești. Cu atât mai mult cu cât medicul i-a recomandat să evite mișcările repezite, iar deplasarea îi este deja dificilă.

„Deci în ultima lună e ceva...Dimineața îi dai mesaj, nici măcar nu-l strig, să-mi aducă cafeluța. El face mâncare. Proastă, dar bună în sensul în care o mănâncă așa. Face curățenie. Eu nu mai fac nimic pentru că mi-a zis să stau cuminte. Eu de fel fiind agitată, el a văzut că îmi e foarte greu cu mișcările. Plus că doctorul mi-a dat interzis la miscări repezite, iar Seghei mă ajută. Dar e și panicat.Am întrebat medicul și mi-a zis că așa sunt cam toți bărbații. Sunt panicați pentru că nu știu ce simt femeile. Câteodată, ca să-l protejez, nu spun că mă mai doare sau ceva. În schimb, tot ce am strâns în timpul zilei, spun seara în somn. Eu nu vorbeam înainte în somn. Serile trecute Serghei nu a dormit deloc că se trezea la fiecare oftat de-al meu. Mă plângeam în somn. Parcă mă pârăsc seara în somn. La un moment dat m-am trezit să mă duc la baie, că apropo faci naveta la baie, și l-am văzut că era cu ochii cât casa. Credea că îmi e rău la cum făceam în somn”, a mai declarat Anisia Gafton pentru Libertatea.