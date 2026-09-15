Turiștii români vor putea merge în croaziere polare în Antarctica și Groenlanda, începând de anul viitor. Afacerea de 1.000.000 de euro anunțată de o companie românească

Piața turismului de lux din România atinge un nou nivel în ceea ce privește segmentul călătoriilor de expediție, după ce operatorul român NOZOMI Travel Society a preluat reprezentarea exclusivă pe piețele din România și Republica Moldova a gigantului internațional Polar Latitudes Expeditions, unul dintre liderii mondiali ai pieței croazierelor polare.

Pentru obținerea acestei exclusivități, agenția NOZOMI Travel Society și-a asumat angajamente comerciale și garanții financiare de peste 1.000.000 de euro.

Noul parteneriat strategic le oferă turiștilor români posibilitatea de a rezerva direct circuite de explorare în regiuni izolate ale planetei, precum Antarctica, Groenlanda, Arhipelagul Svalbard, Islanda, Jan Mayen sau Insulele Falkland.

Primele plecări de grup organizate special pentru piața locală sunt deja confirmate pentru vara și toamna anului 2027.

Momentul în care croazierele polare devin disponibile pentru turiștii români

Proiectul comun debutează cu două programe de grup însoțite. Prima expediție dedicată turiștilor români va avea loc în iunie 2027 în Groenlanda, unde participanții vor traversa fiorduri spectaculoase, ghețari și aisberguri în zone emblematice precum Disko Bay sau Ilulissat.

Cea de-a doua călătorie de grup este programată pentru noiembrie 2027 în Antarctica, oferind experiența navigării printre formațiuni de gheață și a debarcărilor pe continentul alb.

Pe lângă aceste grupuri proprii, călătorii pot efectua deja rezervări individuale pentru orice itinerar din portofoliul internațional al operatorului, cu plecări disponibile până în anul 2028.

Spre deosebire de croazierele convenționale de agrement, vacanțele de expediție pun accentul pe accesul direct în zonele sălbatice și pe timpul petrecut în afara navei. Flota Polar Latitudes este alcătuită din vase concepute special pentru apele polare, având o capacitate redusă, între 80 și 178 de pasageri.

Acest lucru asigură un raport de un specialist la fiecare 7 turiști și permite manevre rapide cu ambarcațiunile gonflabile de tip Zodiac în golfuri unde navele mari nu pot intra.

Echipele de la bord includ biologi marini, ornitologi, cercetători de mediu și ghizi polari atestați. În zilele cu condiții meteorologice favorabile, turiștii petrec în medie șase ore pe zi explorând mediul înconjurător, observând balene, pinguini sau foci și participând la programe științifice aplicate.

O navă reprezentativă din flotă este Ocean Albatros, construită în 2023, care folosește o provă brevetată X-BOW pentru reducerea tangajului și a impactului valurilor, un detaliu esențial pentru traversarea Pasajului Drake.

Nava oferă condiții premium de cazare, zone spa, saună, jacuzzi exterioare și restaurante panoramice, iar nicio cabină de la bord nu este interioară sau fără fereastră.

Reamintim că, la doar o săptămână de la debutul agenției de turism, NOZOMI Travel Society a realizat vânzări în valoare de 1.000.000 de euro pentru circuitele și vacanțele premium.

Cât costă o expediție la Polul Nord sau la Polul Sud

Tarifele pentru sezonul 2027 variază în funcție de destinație, durată, navă și tipul de cabină ales. O expediție de 8 zile în Arhipelagul Svalbard pornește de la aproximativ 5.600 de dolari de persoană, o croazieră în Groenlanda începe de la 7.300 de dolari de persoană, iar un itinerar de 11-12 zile în Antarctica costă între 10.000 și 13.000 de dolari de persoană.

Expedițiile extinse de peste trei săptămâni, care combină Antarctica, Georgia de Sud și Insulele Falkland, pot depăși pragul de 20.000 de dolari de persoană.