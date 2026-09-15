Alberto Grecu, una dintre ispitele masculine din sezonul 10 al emisiunii „Insula Iubirii”, a reacționat după ce în mediul online au apărut speculații potrivit cărora ar fi fost căsătorit în perioada filmărilor din Thailanda. Tânărul a prezentat pe Instagram un document despre situația sa.

Alberto Grecu, în vârstă de 26 de ani, este una dintre ispitele masculine care participă la sezonul 10 al emisiunii „Insula Iubirii”. Tânărul a atras atenția încă de la primele apariții, iar în mediul online au apărut rapid discuții despre viața sa personală.

Printre informațiile vehiculate de internauți s-a numărat și aceea că Alberto ar fi fost căsătorit în momentul în care a plecat la filmările emisiunii din Thailanda. Ispita a decis să clarifice situația și a explicat că, deși divorțul nu era finalizat la momentul plecării, relația cu soția sa era deja încheiată.

„Eram deja în proces de divorț”

Alberto Grecu a oferit detalii despre situația sa și a precizat că procedura de divorț începuse încă din perioada în care se afla la casting pentru „Insula Iubirii”. Mai mult, acesta a susținut că a prezentat și un document care să confirme afirmațiile sale.

„Am văzut că, în jurul meu, se discută tot mai mult despre faptul că eu aș fi fost căsătorit când am mers la Insula Iubirii. Reamintesc faptul că perioada de casting a fost la sfârșitul anului trecut, iar filmările au avut loc în februarie-martie. Acum, ca să fie clar pentru toată lumea: în momentul în care eu am fost la casting, eu și soția mea ne aflam deja în proces de divorț. De altfel, am și prezentat un act pe care îl voi putea arăta în următorul story. Automat, când am plecat în Thailanda, eu încă eram în proces de divorț, însă aveam o relație deja încheiată. Cred că este clar că eram singur și că nu am înșelat pe nimeni. După finalul filmărilor, am revenit în țară, iar de aici viața și-a continuat firul. Povestea mea din emisiune și din viață o puteți urmări treptat”, a scris Alberto Grecu pe Instagram.

Ulterior, tânărul a publicat și o fotografie în care se poate observa documentul referitor la cererea de divorț depusă de el și partenera sa de la acea vreme.

Alberto Grecu, despre experiența din Thailanda

Înainte ca sezonul 10 să ajungă pe ecrane, Alberto Grecu a vorbit și despre experiența trăită în cadrul emisiunii. Ispita masculină a descris perioada petrecută în Thailanda drept una foarte bună, însă a evitat să ofere detalii despre ceea ce se va întâmpla în show.

„A fost o experiență minunată! O să vedeți oricum, nu pot să dau foarte multe detalii, dar ceva... n-ați văzut până acum! Soarele... m-am bronzat, dar clima foarte, foarte caldă. Nu prea respiri, dar în rest extraordinar tot, toată Thailanda. Nu pot să dau mai multe detalii că ți-aș da, dar ceva... wow!”, a declarat tânărul pentru Spynews.ro.