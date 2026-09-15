China a dezvăluit un robot subacvatic revoluționar, modelat după forma unui pește arowana aurie, care poate naviga autonom prin apă. Robotul, denumit BG–5 Golden Dragon Fish, a fost prezentat recent la Târgul Internațional de Comerț cu Servicii din China (CIFTIS) 2026, desfășurat în Parcul Shougang din Beijing, potrivit The Times of India.

Un robot mic, capabil să navigheze autonom

BG–5 Golden Dragon Fish, creat de Boyagongdao Marine Technology Group, folosește o coadă cu mai multe articulații pentru a imita mișcările naturale ale unui pește. Robotul, care cântărește doar 3 kg și are dimensiuni compacte (640 mm lungime, 204 mm lățime, 90 mm înălțime), poate opera la o adâncime de până la 5 metri și atinge o viteză maximă de 0,6 metri pe secundă. Spre deosebire de alte vehicule subacvatice, robotul nu se bazează pe elice, ci pe o mișcare ondulatorie generată de coada sa segmentată în trei articulații și șapte segmente.

Un reprezentant al expoziției a declarat pentru publicația Jimu News: „Robotul nu urmează un traseu preprogramat. Senzorii săi detectează obstacolele și îi permit să își planifice mișcarea autonom.” Această caracteristică face din BG–5 un instrument promițător pentru explorarea mediilor subacvatice complexe, unde manevrabilitatea este esențială.

De la supraveghere subacvatică la misiuni coordonate cu mai mulți roboți

Boyagongdao Marine Technology Group are o istorie bine stabilită în domeniul roboticii subacvatice, inclusiv proiecte pentru apărarea națională. În cadrul Conferinței Mondiale a Roboticii, compania a dezvăluit că a colaborat cu o unitate militară pentru dezvoltarea ROBO–SHARK, un alt robot subacvatic biomimetic. Forma compactă și navigația autonomă a lui BG–5 îl fac ideal pentru misiuni de supraveghere și recunoaștere în ape puțin adânci sau spații restrânse.

Varianta BG–5V duce performanțele și mai departe, oferind capabilități avansate, precum planificarea traiectoriei, alocarea sarcinilor și coordonarea multi-roboților. Aceste funcții permit desfășurarea unor misiuni complexe, în care mai mulți roboți colaborează pentru căutare, monitorizare și colectare de date.

Robotica inspirată de natură, între cercetare și operațiuni strategice