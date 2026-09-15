Orașul european desemnat cea mai aglomerată destinație de pe continent: „Sunt 7.709 turiști pentru fiecare rezident”

Vaticanul a fost desemnat cea mai supraaglomerată destinație din Europa, înregistrând un raport de 7.709 turiști pentru fiecare locuitor, potrivit unui studiu recent realizat de platforma Go2Africa.

Cercetarea Go2Africa a analizat raportul dintre numărul anual de vizitatori și populația locală pentru a oferi o imagine clară asupra zonelor unde turismul de masă exercită cea mai mare presiune pe comunitățile locale.

Vaticanul, cea mai aglomerată destinație turistică din Europa

Experții arată că, deși raportul este unul extrem, cifra trebuie înțeleasă în contextul unic al statului papal. Cu o suprafață de numai 0,44 de kilometri pătrați, Vaticanul are o populație stabilă de doar 882 de persoane, alcătuită în principal din clerici, diplomați și oficiali.

Statutul său de centru spiritual de pelerinaj și valoarea sa culturală atrag însă zilnic zeci de mii de oameni din toate colțurile lumii.

În ciuda importanței istorice și artistice a obiectivelor, mulți vizitatori descriu experiența ca fiind extrem de dificilă din cauza aglomerației.

Pe platformele de recenzii, călătorii reclamă cozi kilometrice și o stare continuă de îmbulzeală. Un turist a povestit că, deși cumpărase bilet cu anticipație pentru a evita coada exterioară de la Muzeele Vaticanului, unde așteptau aproximativ 1.000 de persoane, odată intrat s-a alăturat unui alt flux nesfârșit de vizitatori care înaintau cu greu.

„Când am intrat, era într-adevăr aglomerat, cu oameni care se înghesuiau; se pare că nu era o perioadă aglomerată a anului. Era imposibil să te bucuri sau să apreciezi ceva, pentru că erau atât de mulți oameni”, a povestit un alt turist pe o platformă de recenzii.

Motivele din spatele supraaglomerării destinațiilor turistice

Analiștii de la Tourism Analytics explică faptul că scăderea costurilor de călătorie din ultimii ani reprezintă factorul principal care alimentează turismul de masă.

Biletele de avion menținute la prețuri reduse de companiile low-cost stimulează vacanțele scurte de weekend, iar expansiunea platformelor de închiriere pe termen scurt și a pachetelor turistice accesibile a eliminat barierele financiare.