Pe 1 martie a fost primul termen al procesului dintre Bianca Drăgușanu și Claudia Pătrășcanu, la Judecătoria Constanța, însă cântăreața nu s-a prezentat. Potrivit declarațiilor făcute de avocata Biancăi Drăgușanu, Claudia Pătrășcanu ar fi susținut că nu știa despre dosarul din instanță.

Claudia Pătrășcanu: „Nimeni nu m-a arătat cu degetul, nimeni nu a vorbit urât cu nimeni”

Bianca Drăgușanu i-a deschis Claudiei Pătrășcanu un proces de defăimare în urma declarațiilor acide făcute de fosta soție a lui Gabi Bădălău. Vedeta dorește daune morale în valoare de 50.000 de euro. Acum, Claudia Pătrășcanu dezvăluie că va merge la Judecătoria Constanța pentru o nouă înfățișare a procesului, despre care ea crede că nu își are rostul.

„Tot ne place asumarea. Nu vreau să mă repet. Care e problema, că noi suntem într-un post, postul mare al Paștelui. Vă imaginați, noi creștinii suntem într-un post, acest proces s-a deschis în post al Paștelui”, a răbufnit ea.

„Nu are legătură și spune multe. Nu vreau să spun mai nimic, să fiu bună, să fiu pașnică. De ce se pune presiune pe mine. De doi ani, tot mi se adresează multe, am dreptul la replică. Dumneavoastră mă știți pe mine, din 1998, de când m-am lansat eu în cariera mea în muzică și mă gândeam că sunt 21-22 de ani și cunosc.

Cunosc oameni din presă sau televiziune, am avut relații firești, nimeni nu m-a arătat cu degetul, nimeni nu a vorbit urât cu nimeni”, a spus Claudia Pătrășcanu la Antena Stars, conform spynews.ro.

„Eu nu am avut niciun conflict cu nimeni și am martori”

Claudia Pătrășcanu e foarte deranjată că a fost dată în judecată de Bianca Drăgușanu, care e actuala iubită a lui Gabi Bădălău, fostul ei soț. Cântăreața susține că ea nu a jignit pe nimeni, dimpotrivă, are dovezi că ea a fost cea care a primit cuvinte urâte. „În 22 de ani, eu nu am avut niciun conflict cu absolut nimeni și nimeni nu a avut un conflict cu mine. Înțelegeți? Niciodată în viața asta.

Cum vă explicați acest conflict? Când această persoană are conflicte de când a apărut pe TV. Ba cu X, cu Y, cu Z, dacă răsfoiți, aflați. Cum s-a nimerit tocmai acum? Ce vorbim aici? Eu nu am avut niciun conflict cu nimeni și am martori, chiar și cei de acasă. Nu a jignit pe nimeni, nu am rănit pe nimeni, am fost respectuoasă”, a mai declarat Claudia Pătrășcanu, care va arăta în acest proces toate probele ei împotriva Biancăi Drăgușanu.

„De doi ani, acest om, această ființă mă agasează verbal și înregistrări și pe mama și copiii. Nu am dreptul la replică? Să le aducă (n.r. – probele), de asta suntem aici, să le aducă. Când ai un proces, probe sunt și vor fi… am avut probe de divorț atâtea.

Ea vrea bani, nu face decât să-și facă rău singură. Nu poți să ceri așa bani de la un om. Cum ar fi să vin și eu zic că vreau niște bani. Eu dacă am tăcut, dacă nu am făcut nimic, nu am dat-o în judecată, asta e…”, a încheiat Claudia Pătrășcanu.

