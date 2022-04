Claudia Pătrășcanu a fost invitată vineri, 15 aprilie, în emisiunea lui Cătălin Măruță, unde a spus că a trecut peste despărțirea de Gabi Bădălău. Artista și soțul ei au avut parte de multe momente tensionate, însă situația dintre ei s-a mai liniștit. Vedeta a mărturisit că a acceptat tot ce s-a întâmplat și că va merge înainte cu capul sus. Atât Claudia Pătrășcanu cât și Gabi Bădălău așteaptă desfacerea căsătoriei și pe cale legală.

„Timpul rezolvă absolut tot, dar important este să ai răbdare. Am învățat că trebuie să ne acceptăm viața așa cum este, cu întâmplările care vin și să nu disperăm. Au fost momente, recunosc, când au fost momente de disperare, de teamă și de orice. Un divorț nu este ușor. E foarte greu! Se spune că un divorț e mai greu decât atunci când pierzi pe cineva. Se pare că am trecut peste. Sunt bine, sunt liniștită emoțional și copiii m-au ajutat foarte mult”, a declarat cântăreața la PRO TV.

Claudia Pătrășcanu a revenit la sentimente mai bune față de Gabi Bădălău și acum comunică mai des de dragul celor doi băieței pe care îi au împreună. Artista așteaptă acum un nou termen să se prezinte la tribunal și speră că divorțul lor se va finaliza cât mai repede.

„Eu i-am lăsat astăzi la tatăl lor. Îmi doresc ca fiecare să realizeze greșelile pe care le-a făcut cu înțelepciune și cu iubire pentru copiii noștri să rămânem în relații bune. Am realizat că toată viața vom fi legați prin acești copii, e normal. Acum pleacă în Grecia, iar eu trebuie să știu ce fac. Trebuie să ținem legătura. Lăsăm trecutul, iar pentru mine e foarte important prezentul, dar și viitorul. Referitor la divorț… m-am acomodat și cu acest lucru. Aștept termenul. E ca și cum m-aș duce… așa cum se duc femeile însărcinate la ecografie, știi că pe data X te-a programat doctorul. Deja a devenit o obișnuință. Am vrut să divorțez din primul moment, când am simțit că nu mai merge, dar uite că au trecut doi ani și jumătate”, a spus Claudia.

În acest an, băieții artistei vor petrece Paștele împreună cu tatăl lor și vor pleca în vacanță, în Grecia. Claudia Pătrășcanu va rămâne acasă și nici prea multe pregătiri nu va mai face, dat fiind faptul că nu îi vor fi cei doi copii alături.

