Decizia Kievului vine ca urmare a două proteste oficiale (atât verbale, cât și scrise) transmise de Ministerul de Externe de la Atena, oficialii greci reclamând inițial lipsa unui răspuns prompt din partea autorităților ucrainene.

Mesajul de scuze a fost publicat vineri seară pe platforma X de către purtătorul de cuvânt al MAE ucrainean, Heorhii Tîhîi, în aceeași zi în care o altă dronă maritimă ucraineană a explodat în Portul Constanța.

Poziția Ucrainei: incidentul, un efect al agresiunii ruse

În declarația sa, Heorhii Tîhîi a transmis că apariția dronei a fost rezultatul circumstanțelor provocate de războiul de agresiune declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

„Agresiunea Rusiei amenință întreaga Europă. Situația demonstrează că agresiunea rusă și activitățile flotei fantomă a Moscovei reprezintă un pericol nu doar pentru Ucraina, ci și pentru statele vecine, securitatea maritimă și întreaga Europă”, a spus Heorhii Tîhîi.

Totodată, Tîhîi a transmis că Ucraina își reafirmă respectul față de normele dreptului internațional și siguranța navigației civile, dorind să prevină astfel de incidente pe viitor.

De asemenea, Kievul a mulțumit din nou Greciei și poporului grec pentru sprijinul ferm oferit încă de la începutul invaziei și a subliniat dorința de a dezvolta în continuare relațiile de prietenie.

Contextul incidentului și cele patru mari îngrijorări ale Atenei

Drona – identificată ulterior ca fiind o ambarcațiune fără echipaj de tip Magura V5 – a fost găsită de pescari pe 7 mai, în largul sudic al Insulei Lefkada (Marea Ionică), și predată Gărzii de Coastă elene pentru investigații.

Conform publicației ekathimerini.com, Grecia a transmis proteste ferme către Ambasada Ucrainei și MAE de la Kiev, invocând patru probleme majore.

În primul rând, a susţinut că activitatea unei ambarcaţiuni de suprafaţă fără echipaj în apropierea Insulei Lefkada a echivalat cu transferarea operaţiunilor militare în Marea Mediterană, departe de linia reală a frontului, creând riscuri pentru securitatea naţională şi economia Greciei.

În al doilea rând, Atena a afirmat că prezenţa dronei în apele teritoriale greceşti a pus în pericol traficul maritim şi ar fi putut provoca pierderi de vieţi omeneşti în rândul civililor, precum şi daune majore mediului.

În al treilea rând, Grecia a declarat că dreptul Ucrainei la autoapărare, deşi este pe deplin respectat, nu poate servi drept justificare pentru astfel de acţiuni.

În al patrulea rând, Atena şi-a exprimat opoziţia fermă şi a cerut Ucrainei să se abţină de la acţiuni similare şi de la ceea ce a descris drept transferul nejustificat al operaţiunilor militare în Marea Mediterană.

În concluzie, deși Atena își menține sprijinul pentru suveranitatea Ucrainei și pentru o pace justă, purtătoarea de cuvânt a MAE elen a reafirmat poziția clară a țării: „Grecia susține încetarea ostilităților. Iar un război nu se încheie prin extinderea lui”.

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