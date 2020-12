Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău au ajuns din nou la tribunal pentru procesul de divorț. „Pur și simplu are dereglări de comportament”

„Așteptăm. Așa se întâmplă în instanță. Uneori sunt fără cuvinte. Trebuie să ai cei 7 ani de acasă. Nu avem ce cere.

Fiecare face ce simte și ce vrea. Vreau să se finalizeze cât mai repede posibil și așa cum trebuie, ca atât eu și copiii să avem liniște”, a spus Claudia Pătrășcanu pentru Antena Stars, potrivit Spynews.

„Astăzi se audiază un martor de-al lui. Nu văd în stele. Eu nu mai vreau să vorbesc cu Gabi sub nicio formă. Am vrut un an să ne întelegem pentru copiii noștri.

Și săptămâna trecută mi s-au adresat foarte multe jigniri, însă în momentul în care se adresează jigniri copiilor, nu le mai suporți, nu le mai duci”, a continuat cântăreața.

„Pur și simplu, are dereglări de comportament. Le știu din timpul căsniciei. Copiilor le povestește de cele mai luxoase mașini, despre munca lui, despre bani.

Cam astea sunt discuțiile cu copiii. Nu sunt legate de grădiniță, de activități”, a mai spus artista.

