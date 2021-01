Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău, împreună de ziua băiețelului lor. Petrecerea a avut loc la munte. Imagine surprinzătoare cu aceștia

Astfel că aceștia au mers împreună la o pensiune din Predeal. Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău au îngropat pentru o zi securea războiului și s-au revăzut pentru a-și sărbători fiul, pe Nicolas.

Artista a publicat pe contul de socializare și o imagine în care apare împreună cu Gabi Bădălău și cei doi copii.

Băiețelul lor, Nicolas, a împlinit 4 ani și i-a avut pe ambii părinți aproape în această zi. Băiatul a fost serbat cu un tort personalizat, iar la petrecere au luat parte și alți copii de vârsta lui.

Au ajuns din nou la tribunal

Zilele trecute, Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău au ajuns din nou în fața judecătorilor pentru procesul de divorț și custodie a celor doi copii.

„Nu s-a decis nimic, s-a amânat. Voia să facă circ. Au fost audiați doar martorii din partea ei. O să mă aduc la Agigea mâine, la ziua copilului, e dreptul meu câștigat în instanță”, a declarat Gabi Bădălău, potrivit Antena Stars.

Soțul Claudiei Pătrășcanu a făcut ieri la INML testul antidrog, însă instanța nu a solicitat rezultatul acestuia.

„Nici un institut medical din România nu are acest test din firul de păr pe care-l cere Claudia. Eu am întrebat doctorul de gardă de la INML și am făcut cel mai complex test. Doamna președintă nu a cerut rezultatul testului”, a mai spus Bădălău.



