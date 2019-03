VIDEO/ Care a doborât-o, “Exatlon” sau “Ferma”? Claudia Pavel: “A fost o experiență extremă, din cauza condițiilor, a lipsurilor, a foametei”

Vedeta de 34 de ani a fost și la ”Exatlon”, și la ”Ferma”, două experiențe extreme, între care nu pune însă semnul egal. De ce, ne-a explicat chiar ea.

Dacă am judeca după ce-am văzut la TV, am zice că la ”Exatlon” i-a fost mai greu Claudiei decât la ”Ferma”. Probele sportive la care sunt supuși concurenții cantonați în Republica Dominicană sunt horror și majoritatea se accidentează grav în timpul concursului, iar cei care pierd întrecerile ajung să doarmă în condiții neprimitoare și primesc hrană puțină. În plus, Claudia a făcut o alergie urâtă în timpul show-ului de la Kanal D, umplându-se de bube. Și totuși, cântăreața s-ar întoarce acolo. Nu și la ”Ferma”!

”«Ferma» a fost o experiență extremă. Una dintre cele mai grele prin care am trecut. Sigur, din cauza condițiilor, a lipsurilor, a foametei, a frigului. A fost foarte frig. Nu mă interesează ce a fost în sezoanele trecute. Dacă era și mai rău, nu rezistam nici atât, plecam pe jos spre casă. Să-ți fie foarte greu departe de casă și să te mai și atace încontinuu cineva și să mintă despre tine: că nu muncești, că nu faci aia, că nu faci ailaltă… Mi-a fost foarte greu. Prefer oricând Republica Dominicană. Cu toate insectele care m-au înțepat. Mai bine alergică. Visul meu este să trăiesc în costum de baie și șlapi. Tu ce ai alege: să umbli ca un eschimos sau la soare? Experiența «Ferma» a fost mult mai grea”, ne-a mărturisit Claudia, după ce a fost eliminată din reality-show-ul difuzat la PRO TV.

Despre rivala Brigitte Năstase. ”Am trimis-o la control psihiatric”

Mai greu decât să facă față condițiilor din ”Ferma” i-a fost Claudiei să digere vorbele lui Brigitte Năstase, concurenta care a scos-o din emisiune, în urma unui duel. Fosta nevastă a lui Ilie Năstase a spus că, în urmă cu mulți ani, Claudia s-ar fi culcat cu fostul ei soț, Octavian Sfăt.

”Eu îmi asum fiecare cuvânt pe care l-am scos pe gură. Nu știu ceilalți. Când am văzut testimonialele, am rămas surprinsă. M-a surprins Brigitte. Pe soțul ei – Dumnezeu să-l odihnească, săracul cred că se învârte în mormânt acum, când aude că ea a ales pe cineva care nu poate să spună dacă e adevărat sau nu – nu-l cunosc. Eu aveam vreo 15 ani când zice ea că s-a întâmplat. Ea zice că eu am venit la discotecă să cânt. Am cântat în toată țara asta și cu trupa Candy, și singură, în 20 de ani ar însemna că ar fi trebuit să mă culc cu fiecare patron de discotecă, că alfel nu mă primea. E o. Eu am trimis-o la control psihiatric de multe ori. Toate lucrurile pe care le-am spus despre ea în «Ferma» sunt adevărate și pot fi demonstrate. Ce a spus ea despre mine depășește orice limită a imaginației”, susține cântăreața.

VIDEO: George Capoianu

