Megastarul britanic Ed Sheeran vine, așadar, pentru a doua oară în București, după ce în iulie 2019 acesta a concertat tot pe Arena Națională, în fața a peste 50.000 de oameni, făcându-și apariția îmbrăcat în tricoul echipei naționale de fotbal a României. Artistul a interpretat atunci cele mai cunoscute piese ale sale în fața unui stadion arhiplin și a fost impresionat de faptul că românii îi știu versurile pe de rost.

Viitoarele concerte ale lui Sheeran în Asia vor fi primele ce succed turneul anterior al acestuia susținut în anul 2019, iar spectacolele europene vin în urma celor susținute deja anul trecut pe continent.

Cine cântă în deschiderea concertului lui Ed Sheeran de la București

În deschiderea show-ului de la București va cânta Calum Scott. Acesta a devenit cunoscut după ce a participat la concursul de talente ITV Britains Got Talent, unde a interpretat versiunea sa a hitului lui Robyn „Dancing on My Own” și a câștigat Golden Buzzer al lui Simon Cowell.

Preț bilete disponibile concert Ed Sheeran București

Prețurile biletelor disponibile în acest moment sunt cuprinse între 299 RON (categoria C) – 399 RON (categoria B) incluzând taxa de rezervare. La această sumă se adaugă o taxă de comandă/serviciu de 2,5% la finalizarea comenzii. Limita este de maximum șase bilete / comandă / tranzacție / client.

Pentru a împiedica eforturile de revânzare neetică a biletelor, prețurile absurde și înșelarea fanilor, biletele sunt personalizate înainte de a fi vândute, ceea ce înseamnă că numele cumpărătorului va fi printat pe biletul achiziționat.

Reguli de acces la concertul lui Ed Sheeran pe Arena Națională

La concert nu este permis accesul copiilor sub 6 ani. La momentul accesului la eveniment, cel puțin numele de familie trebuie să corespundă cu numele de pe actul de identitate prezentat la poarta de acces. Cea de-a doua (sau a treia și a patra persoana, dupa caz) va primi dreptul de acces in acelasi timp cu persoana care prezinta actul de identitate. Clientul trebuie sa poata prezenta si dovada de rezervare, la cerere.

Aceasta inseamna ca: in momentul cumpararii biletelor, acestea vor fi personalizate cu numele dumneavoastra. La momentul accesului la spectacol, biletele insotitoare (pentru maxim cinci alte persoane, pe langa dumneavoastra) pot fi prezentate doar de catre dumneavoastra.

Pentru a putea intra la spectacol, trebuie sa aveti la dumneavoastra biletele cumparate, confirmarea rezervarii si un act de identitate valid cu poza.

Minorii au nevoie de acordul parintilor pentru a putea participa neinsotiti la concert. Formularul de acces ce trebuie completat si semnat de catre unul dintre parinti poate fi descarcat de aici: https://service.eventim.ro/wp-content/uploads/2023/10/declaratie-angajament-2024-1.pdf

Camerele profesionale de fotografiat si/sau filmat sunt strict interzise. Folosirea camerelor personale si a telefoanelor smartphone este permisa.

Cum ajungi la Arena Naţională și restricții

În perioada 19-28 august, inclusiv, parcul din jurul Arenei Naționale se închide. Accesul se restricționează, din motive de siguranță, fiind o măsură necesară pentru pregătirea concertului Ed Sheeran ce urmează să se desfășoare sâmbătă, 24 august.

Cele mai simple modalități pentru a ajunge la Arena Națională sunt:

Metrou (M1) până la stația Piața Muncii și apoi pe jos, pe Bd. Basarabia, 1,5 kilometri sau cu tramvaiul 40 pana la statia Arena Nationala.

Autobuzul 143 până la stația Arena Națională.

Troleibuzele 86 si 90 până la stația Arena Națională.

Tramvaiul 36 până la stația Bd. Nicolae Grigorescu, apoi pe jos pe Bd. Basarabia, 850 metri.

Cu mașina personală sau taxi

