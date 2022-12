Adela le-a spus producătorilor că singura ei condiție este aceea de a putea călători împreună cu soțul ei și cei trei fii ai lor. Adela Popescu și Radu Vâlcan au trei băieți Alexandru, în vârstă de 6 ani, Andrei, de 4 ani și Adrian în vârsta de 1 an.

„Prima întrebare pe care am adresat-o a fost: Pot să merg acolo cu familia?’. Mi s-a spus «Da». Am zis: Ok. Atunci merg. Eram foarte liniștită și că știam de Cabral, de care mă leagă o prietenie foarte lungă și foarte frumoasă, proiectul îl știam din sezonul trecut și mi s-a părut o superprovocare.

Mai ales că visul meu, cei apropiați știu, era să petrec o lună, două undeva într-o țară caldă cu familia. Și visul mi s-a îndeplinit.„, a declarat actrița pentru Ciao.ro.

„Eu nu sunt o persoană care romanțează viața de familie, sunt foarte sinceră în ceea ce privește greutățile, însă acolo au fost niște momente în care eu am văzut ce înseamnă fericirea.

Prima zi în care am ajuns pe plajă, dimineața, eram pur și simplu în extaz… și noi locuiam într-un resort în care erau întinderi foarte mari de iarbă… alergau… era efectiv ca în cea mai frumoasă poveste.„, a mărturisit Adela Popescu, pentru sursa citată.

Prezentatoarea nu a ezitat să-și manifeste admirația față de toți concurenții care au acceptat provocarea de participa la competiție.

„În ei se declanșau niște mecanisme care îi făceau să fie mai buni decât sunt. Pentru că despre asta este vorba, cum fac ei să devină cât mai buni… au fost fantastici. Toți au fost fantastici, în egală măsură.„, a mai adăugat Adela Popescu.

