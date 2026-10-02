Continuarea filmului de pe Netflix cu cele mai multe vizionări din istoria platformei nu se va mai vedea direct pe streaming

Netflix se pregătește să extindă lansările în cinematografe pentru producțiile proprii, iar Ted Sarandos, co-directorul executiv al companiei, a confirmat că filmul „K-Pop Demon Hunters” va beneficia de o „lansare largă în cinematografe”. Declarația a fost făcută miercuri, în cadrul evenimentului Bloomberg Screentime din Los Angeles, potrivit publicației americane The Wrap.

Ce a transmis Ted Sarandos

„Când va apărea continuarea K-Pop Demon Hunters, vă puteți aștepta la o lansare foarte amplă în cinematografe”, a spus Sarandos.

Primul film Netflix care va beneficia de o fereastră completă de 45 de zile în cinematografe este „La Bola Negra”, urmat de alte titluri importante.

Printre acestea se numără adaptarea semnată de Greta Gerwig a seriei „Narnia”, programată să fie lansată anul viitor, și animația „Charlie vs the Chocolate Factory”.

În plus, thrillerul regizat de David Fincher, scris de Quentin Tarantino și avându-l pe Brad Pitt în rol principal, „The Further Mis-Adventures of Cliff Booth”, va fi primul film Netflix lansat în format IMAX, în noiembrie, în preajma Zilei Recunoștinței.

„Ne gândim la acest model și ne întrebăm: cum putem servi iubitorii de filme care doresc să vadă aceste producții în cinematograf, fără a afecta valoarea Netflix? Cum poziționăm cel mai bine filmul în lume?”, a explicat Sarandos, conform The Wrap.

Strategia urmărește să răspundă nevoilor publicului pasionat

El a adăugat că strategia urmărește să răspundă nevoilor publicului pasionat, subliniind că „filmele care sunt de succes la box-office nu sunt neapărat mai populare pe Netflix”.

Sarandos a detaliat că cei mai pasionați aleg să vadă filmele în cinematograf, ceea ce înseamnă că, atunci când acestea ajung pe platformă, interesul scade.

„Cei mai pasionați spectatori au văzut deja filmul în cinema, așa că, odată ajuns pe Netflix, rămân cei care spun: Oh, voiam să văd asta sau «O să mă uit la un moment dat»”, a zis el.

În strategia de extindere în cinematografe, Netflix diferențiază între filmele de artă, precum „La Bola Negra”, și producțiile de familie cu audiență largă, cum ar fi „K-Pop Demon Hunters”.