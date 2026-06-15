Serialul documentar Cămătarii continuă în această seară, de la ora 23:30, la PRO TV, cu un episod care abordează perioada cu mult înainte de anii în care frații Cămătaru aveau să devină nume cunoscute în lumea interlopă. Disponibil deja pe VOYO, episodul 4 urmărește copilăria și adolescența lui Nuțu și Sile Cămătaru, într-o perioadă în care România comunistă prefera să ascundă problemele sociale, nu să vorbească despre ele.

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Nuțu și Sile Cămătaru, la un pas să fie luați de Protecția Copilului

După condamnarea mamei lor, cei doi au rămas să se descurce singuri într-o lume care nu oferea prea multe șanse copiilor proveniți din familii vulnerabile. În documentar, Nuțu își amintește unul dintre momentele care l-au marcat profund: „A venit Protecția Copilului să ne ia. Eu le-am zis că mă duc până nu știu unde. L-am luat pe Sile în brațe și m-am dus la troleibuz și am putut să scăpăm, să nu ne ia”. Este una dintre numeroasele mărturii care conturează imaginea unei copilării petrecute la periferia Bucureștiului, într-o perioadă în care delincvența juvenilă exista, dar era rareori recunoscută oficial. Deși regimul comunist promova imaginea unei societăți ordonate și disciplinate, realitatea din marile orașe era adesea diferită. Grupuri de minori implicați în furturi, violențe stradale sau activități ilegale făceau parte dintr-un fenomen despre care presa vremii nu relata aproape niciodată.

Documentarul aduce în prim-plan și experiența școlilor de corecție, instituții care au marcat destinul multor tineri din acea generație. Jurnalistul de investigații Andrei Dumitrescu vorbește despre impactul acestor locuri asupra celor care au trecut prin ele: „Cei care au supraviețuit în școlile de corecție și s-au impus acolo au devenit ulterior liderii lumii interlope pe care o cunoșteam după Revoluție.”

Cum și-a crescut Mimi Cămătăreasa copiii

Printre mărturiile prezentate se regăsesc și declarațiile mamei fraților Cămătaru, cunoscută drept Mimi Cămătăreasa. Descriind modul în care și-a crescut copiii, aceasta afirmă: „Când s-au făcut mai mărișori, le-am zis așa: să nu vii bătut acasă, că te bat și eu”. Afirmația stârnește reacții și întrebări inclusiv din partea celor care au studiat fenomenul. În documentar, Andrei Dumitrescu comentează: „Felul în care i-a educat, asta este o chestiune pe care eu nu am putut să mi-o explic niciodată, în cazul în care ea este adevărată. De ce ai face asta?”

Dincolo de contextul social și de poveștile dure ale adolescenței, episodul surprinde și latura personală a vieții lui Nuțu Cămătaru. Telespectatorii vor afla cum a cunoscut-o pe Lidia Balint, prima sa soție, dar și alte episoade mai puțin cunoscute din tinerețea celor doi frați.

Prin mărturii în premieră, imagini de arhivă și perspective oferite de jurnaliști și specialiști, episodul 4 aduce în prim-plan o lume despre care s-a vorbit prea puțin în timpul regimului comunist și explică contextul în care au crescut frații Cămătaru. Noul episod poate fi urmărit în această seară, de la ora 23:30, la PRO TV, fiind disponibil deja pe VOYO. Tot de astăzi, abonații platformei pot vedea în avans și episodul 5 al seriei documentare.