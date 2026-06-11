În cel de-al patrulea episod, Smaranda Stoica, mama fraților Nuțu și Sile, cunoscută drept Mimi Cămătăreasa, vorbește despre momentul în care a ajuns pentru prima dată la pușcărie, în anul 1971.

„În plină perioadă a politicilor pronatalitate impuse de Nicolae Ceaușescu, Smaranda Stoica este condamnată la 8 ani de închisoare pentru provocare ilegală de avorturi. Condamnarea avea să fie prima dintr-o lungă serie de confruntări ale familiei cu legea”, se spune în serialul-documentar de pe VOYO.

Smaranda Stoica a stat trei ani la pușcărie

Mimi Cămătăreasa afirmă însă că ea a ajuns în spatele gratiilor după ce a luat asupra ei o faptă pe care o făcuse Claudia, sora ei.

„Cu mâinile astea n-am făcut niciun avort. Dar o aveam pe sora mea Claudia, care era șefă de magazin și ea se ocupa de treburi din astea. Fata căreia i-a făcut sora mea fusese la o babă în Chiajna. Și îi făcuse și nu reușise. Și a venit să-i facă sora mea avort și a murit.

Am luat fapta asupra mea. Ne-a învățat și pe noi cineva: «ia tu, că ai doi copii, sora ta nu are copii, o să te condamne mai puțin». Asta a fost toată treaba”, afirmă Smaranda Stoica în „Cămătarii”.

Mai mult decât atât, ea dezvăluie că a petrecut în pușcărie doar trei ani: „Am făcut la Mișlea pușcărie, opt ani. Și din opt ani, am făcut trei ani. Atât am muncit la covoare, că mă trezeam și noaptea. La Mișlea se făceau covoare persane. Când m-au dus la comisie să mă elibereze, mi-au făcut referat. M-au eliberat și am venit acasă”!

„A făcut o carpetă persană cu poza lui Nicolae Ceaușescu și i-au înjumătățit pedeapsa”, a dezvăluit Nuțu Cămătaru în același episod.

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Potrivit serialului-documentar, pe 1 octombrie 1966, Nicolae Ceaușescu a semnat Decretul 770, un act normativ controversat al regimului comunist, în urma căruia avortul era interzis aproape complet, iar accesul la contracepție limitat.

„Scopul era creșterea rapidă a populației României. Politica produce însă efecte dramatice mii de femei mor în urma avorturilor clandestine, iar sute de mii de copii cresc în sărăcie, în instituții sau în familii care nu îi puteau întreține. În acest context, efectuarea unui avort devenea una dintre cele mai aspru pedepsite infracțiuni ale epocii”, se arată în „Cămătarii”.

Mimi Cămătăreasa a primit mai multe pedepse

După câțiva ani, când Nuțu Cămătaru a furat mai multe butelii, Mimi Cămătăreasa a ajuns din nou la pușcărie, pentru că nu a spus autorităților ce a făcut fiul ei.

„L-a condamnat și pe Nuțu și m-a condamnat și pe mine. M-a arestat colonelul că nu m-am dus să spun ce a făcut băiatul meu”, spune Smaranda Stoica.

Iar Sile Cămătaru dezvăluie că, pe lângă aceste două pedepse, mama lui a mai fost reținută și în copilăria ei: „Mama e ce trebuie. Făcea cât 10 bărbați. Mama a fost închisă în copilărie. Șeful poliției a dat în tataie și mama i-a dat o lecție, acolo, pe loc!”.

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