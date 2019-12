De Cristian Curus,

Modest, regizorul a mai adăugat că echipa filmului încă nu realiza cu câteva zile înainte de gală unde au reușit să ajungă cu acest film.

În ciuda bugetului mic – din care o parte obținut prin concurs de la Centrul Național al Cinematografiei – regizorul a reușit să realizeze o peliculă autentică care reușește să transmită teama pe care o simt personajele sale.

Scurtmetrajul „Cadoul de Crăciun” este o comedie neagră despre ultima zi de comunism – 20.12.1989 – în care o familie bucureșteană află că băiatul de 7 ani a expediat prin poștă o scrisoare către Moș Gerilă în care a scris dorința tatălui de a-l vedea mort pe Nicolae Ceaușescu.

Evenimentul îl aruncă pe tatăl băiatului într-un vârtej paranoic legat de o potențială condamnare la închisoare. În acest timp ce mama (Ioana Flora) trebuie să fie elementul tampon – cea care-și păstrează cât poate calmul, încercând să-și apere copilul, dar șă-și liniștească și soțul.

E un miracol că am ajuns până aici. Noi până în seara asta nu ne-am dat seama unde am ajuns. Abia când am văzut cu cine eram pe scenă – niște regizori și actori pe care îi admirăm nu de ieri, de azi – am realizat ce ni se întâmplă. Și, dacă deschide ceva filmul acesta – pentru noi mă refer – este o cale spre o finanțare normală.

Bogdan Mureșanu, regizor: