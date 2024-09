Corina Bud a reușit să atragă toate privirile la concertul organizat recent de Radio Zu, unde a oferit un spectacol memorabil pe scena Forza Zu, în fața a 70.000 de oameni. Îmbrăcată într-o rochie verde, cu paiete, foarte mulată și cu o crăpătură adâncă în partea din spate, artista de 44 de ani a făcut un show plin de energie, dar a avut parte și de un incident stânjenitor.

În timpul unui dans provocator, Corina Bud s-a lăsat purtată de ritm și, într-un moment în care s-a întors cu spatele la public și s-a aplecat, crăpătura adâncă a rochiei a lăsat să se vadă mai mult decât ar fi dorit. Imaginile cu momentul respectiv s-au viralizat rapid pe rețelele de socializare, mulți dintre fani concluzionând că artista nu a purtat lenjerie intimă în timpul concertului.

Reacțiile online au fost mixte, unii fani fiind surprinși și șocați de incident, în timp ce alții au lăudat curajul și nonconformismul artistei. Corina Bud, cunoscută pentru stilul său excentric și pentru faptul că nu se ferește să provoace prin aparițiile sale, nu a comentat încă public pe marginea acestui incident.

„Doamnă, suntem la televizor”, „Hopa ce avem noi aici”, „Ce ai făcut trăiți-ar Dumnezeu”, „Corina Nud”, „Babasha nu a făcut așa, scumpă doamnă!”, au fost o parte dintre comentariile din mediul online.

Motivul pentru care Corina Bud a dispărut o perioadă din lumina reflectoarelor

Corina Bud e recunoscută drept una dintre cele mai talentate și excentrice cântărețe de la noi. Pentru o perioadă, artista a dispărut din showbiz și a explicat într-un interviu pentru unica.ro care a fost motivul.

Prezentă la un eveniment monden, la petrecerea Radio Zu, care a avut loc de curând în București, Corina Bud a dezvăluit că o perioadă a dispărut din lumina reflectoarelor și s-a dedicat familiei sale, în special băiatului ei Robin, care acum are 16 ani.

Cu toate acestea, ea a mers la studio și a înregistrat melodii, își pregătește revenirea în muzică. „Lucrez foarte mult în studio. Chiar dacă nu m-ați văzut așa în prim-plan multă vreme… asta pentru că am avut alte priorități. Eu am lucrat odată cu Robin, care are deja 16 ani și s-a făcut un băiat mare și evident, are în continuare nevoie de mine. Dar nu atât de mare nevoie ca și până acum.

Corina Bud: „Pentru mine cel mai important lucru a fost să-l fac pe Robin, copilul meu, om”

Familia, iubitul, și așa mai departe și da, lucrez foarte mult. Chiar dacă n-am apărut la TV, am lucrat la foarte multă muzică pe care urmează s-o scot și de care sper să vă bucurați. Și sper că multe din piesele pe care le-am înregistrat deja să fie hit, așa cum v-am obișnuit de-a lungul timpului”, a explicat artista.

Totodată, ea nu regretă că a dispărut o perioadă din showbiz, a avut nevoie de acest timp pentru băiatul ei, pe care îl și laudă. „Că tot am dispărut oarecum pentru unii din peisaj, să știi că, cred că pentru mine cel mai important lucru a fost să-l fac pe Robin, copilul meu, om. Să-i dau toate valorile, principiile, așa cum părinții mei mi le-au dat mie, la rândul meu, și crede-mă că au contat enorm”, a mai zis ea pentru unica.ro.

Și a continuat: „Pentru că, indiferent pe ce drum m-ar duce viața, eu mă întorc acolo, la valorile și principiile pe care mi le-au dat ai mei, indiferent de tentații, indiferent de turmă și așa mai departe. Și pentru mine a fost foarte important să-i dau asta și copilului meu. Acum are 15 ani, cred că și-a luat tot ce are nevoie și sunt foarte încrezătoare că e om că, de fapt, despre asta e vorba…despre a fi om”.

