Donald Trump susține că Folarin Balogun (25 de ani) nu ar fi trebuit eliminat și consideră că arbitrul brazilian Raphael Claus, pe care l-a numit „foarte suspect”, a luat o decizie eronată în minutul 64 al meciului dintre SUA și Bosnia și Herțegovina (2-0).

„Am văzut faza. Sunt un om căruia îi plac sporturile și am fost un sportiv bun la viața mea. Mă pricep foarte bine la sport, foarte bine. Și nu a fost fault. Nici măcar nu a fost o abatere. Au fost doi jucători care alergau cu viteză maximă și pur și simplu s-au ciocnit.

Iar arbitrul acesta, care este puțin suspect… Nu vreau să creez controverse, dar este foarte suspect. A luat o decizie pe care nimeni nu a putut să o creadă”, a declarat președintele american, citat de Gazeta Sporturilor.

Donald Trump nu știa ce înseamnă un cartonaș roșu

Donald Trump a recunoscut totodată că nu știa ce înseamnă cartonașul roșu, observă sursa citată.

„Nu știam ce înseamnă un cartonaș roșu. Nu credeam că înseamnă mare lucru. Când am aflat că nu poate juca în următorul meci, am spus că este foarte nedrept. Dar când îl scoți din joc pe cel mai bun jucător, sau aproape cel mai bun, și îi spui că nu poate juca, este foarte nedrept.

Una este să sancționezi un jucător pentru meciul în care a greșit, dar cum să-l pedepsești și pentru un meci care nici măcar nu s-a jucat încă. Am cerut o revizuirea pentru că nu am crezut că a fost fault. Nu i-am spus ce să facă. Nu pot să-i spun ce să facă și nici nu cred că Infantino (șeful FIFA – n.r.) a luat decizia”, a spus liderul republican de la Casa Albă.

O decizie controversată, contrară principiilor FIFA

FIFA a anunțat într-un comunicat laconic publicat duminică faptul că a suspendat penalizarea aplicată lui Folarin Balogun, eliminat în meciul din șaisprezecimile de finală împotriva Bosniei și Herțegovina, și jucătorul va fi în cele din urmă eligibil să joace împotriva Belgiei.

Această decizie, fără precedent din 1962 încoace la un campionat mondial de fotbal, a stârnit un val de indignare, mai ales după ce s-a aflat că Donald Trump a intervenit pe lângă Gianni Infantino.

Donald Trump a sărbătorit anularea cartonaşului roşu, la scurt timp după publicarea comunicatului. „Mulţumesc FIFA pentru că a făcut ceea ce era corect şi a reparat o mare nedreptate!”, a reacționat președintele american pe contul său de Truth Social.

Federația belgiană contestă dreptul de joc al jucătorului Folarin Balogun

Federația Regală Belgiană de Fotbal (FRBF) și-a exprimat „îngrijorările serioase” cu privire la procedurile FIFA și a contestat dreptul de joc al fotbalistului Folarin Balogun, scrie Gazeta Sporturilor.

„După ce a aflat din presă despre decizia FIFA de a anula suspendarea automată a jucătorului Folarin Balogun, Federația Regală Belgiană de Fotbal a trimis o scrisoare către FIFA solicitând o copie a deciziei, o explicație a procedurii urmate și o clarificare a poziției sale cu privire la regulamentele aplicabile”, a transmis FRBF prin intermediul unui comunicat.

„Singurul răspuns primit de Federație a fost o scrisoare de la FIFA în care se menționa că această corespondență a fost considerată un apel, că a fost numit un arbitru și că federația a avut la dispoziție doar câteva ore pentru a completa acest apel. Nu a fost furnizată nicio informație de fond”, a adăugat FRBF.

FIFA, acuzată de încălcarea regulamentelor și a procedurilor

„Cu toate acestea, propriile regulamente ale FIFA stipulează că un apel poate fi admisibil doar dacă decizia motivată a fost comunicată în prealabil reclamantului. În timp ce Federația a cerut doar o clarificare legitimă, FIFA a transformat această solicitare într-un apel, pentru ca apoi să se asigure imediat că acest apel va fi declarat inadmisibil. În același timp, FIFA a refuzat să răspundă solicitărilor Federației Regale Belgiene de Fotbal de informații perfect legitime”, a subliniat FRBF.

„Mai mult, în timpul ședinței de coordonare a meciului, FIFA a eliminat în mod deliberat din prezentarea sa secțiunea referitoare la suspendarea automată a jucătorilor. Totuși, acest subiect a făcut parte constant din ședințele de coordonare dinaintea fiecăruia dintre cele patru meciuri anterioare. Federația a cerut explicații FIFA, atât verbal, cât și în scris, cu privire la această modificare, dar nici la această solicitare nu a primit niciun răspuns.

În acest moment, Federația nu a primit încă nicio decizie sau vreo explicație de la FIFA în legătură cu acest caz. Prin urmare, se vede nevoită să conteste în mod formal dreptul de joc al jucătorului implicat pentru următorul meci.

Indiferent de rezultatul sportiv al acestei partide, Federația își exprimă îngrijorări serioase cu privire la modul de operare. În orele, zilele și lunile următoare, va continua să lupte pentru apărarea principiilor fundamentale ale eticii, competiției corecte și intereselor fotbalului în ansamblu”, se arată în comunicat.

Rezultate BAC 2026 – toate lucrările au fost corectate!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Viața bate filmul! S-a căsătorit în urmă cu șapte ani cu Olguta Vasilescu și se știe că are un băiat din mariajul anterior. Însă ce s-a aflat despre prima soție a lui Claudiu Manda i-a înmărmurit pe toți. Dar mai ales gestul făcut de Olguța pentru mama copilului soțului e chiar cireașa de pe tort. Așa ceva chiar nu vezi prea des
Viva.ro
Viața bate filmul! S-a căsătorit în urmă cu șapte ani cu Olguta Vasilescu și se știe că are un băiat din mariajul anterior. Însă ce s-a aflat despre prima soție a lui Claudiu Manda i-a înmărmurit pe toți. Dar mai ales gestul făcut de Olguța pentru mama copilului soțului e chiar cireașa de pe tort. Așa ceva chiar nu vezi prea des
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
Unica.ro
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
gsp
A luat pauză de la fotbal! Unde s-a refugiat cea mai sexy fană din Superliga: „Era de mult pe lista mea”
GSP.RO
A luat pauză de la fotbal! Unde s-a refugiat cea mai sexy fană din Superliga: „Era de mult pe lista mea”
Escapadă de lux pe insula miliardarilor, după show-urile pentru Halep și Nadia: „Rămâi sexy!”
GSP.RO
Escapadă de lux pe insula miliardarilor, după show-urile pentru Halep și Nadia: „Rămâi sexy!”
Parteneri
Cum? Cine e EA?! BOMBA zilei, de la Cabral! Nu se poate! Toată România l-a văzut dezlănțuit, ipostazele ireal de FIERBINȚI cu noua femeie din viața lui sunt ireale, dar DETALIUL asta nu l-a știut nimeni!
Libertateapentrufemei.ro
Cum? Cine e EA?! BOMBA zilei, de la Cabral! Nu se poate! Toată România l-a văzut dezlănțuit, ipostazele ireal de FIERBINȚI cu noua femeie din viața lui sunt ireale, dar DETALIUL asta nu l-a știut nimeni!
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Avantaje.ro
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Gestul intim care a stârnit mii de reacții! Ce i-a transmis Valentin Butnaru Anei Bodea la împlinirea a 26 de ani: „Tu ești scânteia...”
Tvmania.ro
Gestul intim care a stârnit mii de reacții! Ce i-a transmis Valentin Butnaru Anei Bodea la împlinirea a 26 de ani: „Tu ești scânteia...”

Știri România

Condiția pusă de Grindeanu lui Bolojan pentru a începe negocierile privind primul premier din rotativa guvernamentală / De ce nu l-a propus președintele premier?
Politică 17:29
Condiția pusă de Grindeanu lui Bolojan pentru a începe negocierile privind primul premier din rotativa guvernamentală / De ce nu l-a propus președintele premier?
Traian Băsescu a numit principalul responsabil pentru că România nu are Guvern cu puteri depline la două luni după ce Bolojan a fost demis
Politică 07:49
Traian Băsescu a numit principalul responsabil pentru că România nu are Guvern cu puteri depline la două luni după ce Bolojan a fost demis
Parteneri
O mamă și-a bătut și tras de păr fiica, în plină stradă, sub privirele trecătorilor. Explicația femeii: „Credeți că trăim într-o bulă de cristal?”
Adevarul.ro
O mamă și-a bătut și tras de păr fiica, în plină stradă, sub privirele trecătorilor. Explicația femeii: „Credeți că trăim într-o bulă de cristal?”
După ce a marcat Haaland două goluri și a eliminat Brazilia de la Cupa Mondială, Mitică Dragomir vine cu cea mai tare profeție. ”Joacă finala”
Fanatik.ro
După ce a marcat Haaland două goluri și a eliminat Brazilia de la Cupa Mondială, Mitică Dragomir vine cu cea mai tare profeție. ”Joacă finala”
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Financiarul.ro
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Parteneri
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Elle.ro
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt
Viva.ro
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt

Monden

Paula Seling, mărturisire tulburătoare la un an de la accidentul suferit: „A trebuit să accept că unele lucruri cer timp”
Stiri Mondene 17:17
Paula Seling, mărturisire tulburătoare la un an de la accidentul suferit: „A trebuit să accept că unele lucruri cer timp”
Unde vor face Alice Peneacă și Dragoș Caliminte nunta, după ce s-au cununat civil. Anunțul făcut de celebrul fotomodel
Stiri Mondene 17:00
Unde vor face Alice Peneacă și Dragoș Caliminte nunta, după ce s-au cununat civil. Anunțul făcut de celebrul fotomodel
Parteneri
Imperiul imobiliar al Andreei Esca! De la vila exclusivistă din Snagov, la casele istorice din Capitală și căsuțele de poveste din Transilvania
TVMania.ro
Imperiul imobiliar al Andreei Esca! De la vila exclusivistă din Snagov, la casele istorice din Capitală și căsuțele de poveste din Transilvania
"Nu mai pot, mă disperă!" Mamă filmată în timp ce își brusca fiica pe o stradă din Constanța
ObservatorNews.ro
"Nu mai pot, mă disperă!" Mamă filmată în timp ce își brusca fiica pe o stradă din Constanța
Nepoata lui Mircea Badea, superbă la absolvire! Rontzi, fotografii cu toată familia și un anunț mare din partea bunicii Mariana Badea
Libertateapentrufemei.ro
Nepoata lui Mircea Badea, superbă la absolvire! Rontzi, fotografii cu toată familia și un anunț mare din partea bunicii Mariana Badea
Parteneri
Escapadă de lux pe insula miliardarilor, după show-urile pentru Halep și Nadia: „Rămâi sexy!”
GSP.ro
Escapadă de lux pe insula miliardarilor, după show-urile pentru Halep și Nadia: „Rămâi sexy!”
Donald Trump APLAUDĂ decizia care dă peste cap Mondialul: „FIFA a corectat o mare nedreptate!”
GSP.ro
Donald Trump APLAUDĂ decizia care dă peste cap Mondialul: „FIFA a corectat o mare nedreptate!”
Parteneri
Sicriul plutitor. Cum a reușit un tânăr din București să supraviețuiască unei tragedii cu 800 de morți
Mediafax.ro
Sicriul plutitor. Cum a reușit un tânăr din București să supraviețuiască unei tragedii cu 800 de morți
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Armin Nicoară, filmat în timp ce încerca să sărute o altă femeie! Saxofonistul s-a ales cu un val de critici: „Să îți fie jenă!”
Wowbiz.ro
Armin Nicoară, filmat în timp ce încerca să sărute o altă femeie! Saxofonistul s-a ales cu un val de critici: „Să îți fie jenă!”
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Codruța Filip și Valentin Sanfira, surprinși din nou împreună. Fanii au crezut că nu văd bine
Wowbiz.ro
Codruța Filip și Valentin Sanfira, surprinși din nou împreună. Fanii au crezut că nu văd bine
Rezultate BACALAUREAT 2026. Vezi tot ce te intereseaza
Redactia.ro
Rezultate BACALAUREAT 2026. Vezi tot ce te intereseaza
Căpitanul naționalei Venezuelei, găsit fără suflare după cutremurele din Venezuela, alături de soția și fiul său. Willner Rivas avea 31 de ani
KanalD.ro
Căpitanul naționalei Venezuelei, găsit fără suflare după cutremurele din Venezuela, alături de soția și fiul său. Willner Rivas avea 31 de ani

Politic

Condiția pusă de Grindeanu lui Bolojan pentru a începe negocierile privind primul premier din rotativa guvernamentală / De ce nu l-a propus președintele premier?
Politică 17:29
Condiția pusă de Grindeanu lui Bolojan pentru a începe negocierile privind primul premier din rotativa guvernamentală / De ce nu l-a propus președintele premier?
UDMR avertizează PNL, PSD și îl acuză pe Nicușor Dan că este pasiv, la două luni după ce Guvernul Bolojan a fost demis. Cine câștigă
Politică 13:04
UDMR avertizează PNL, PSD și îl acuză pe Nicușor Dan că este pasiv, la două luni după ce Guvernul Bolojan a fost demis. Cine câștigă
Parteneri
O firmă din Iași ajută milioane de călători din toată lumea cu manipularea bagajelor. A lucrat și pentru ultimul terminal de la Aeroport
ZiaruldeIasi.ro
O firmă din Iași ajută milioane de călători din toată lumea cu manipularea bagajelor. A lucrat și pentru ultimul terminal de la Aeroport
Cinci jucători de care Bergodi se desparte înainte de Dinamo Kiev – U Cluj. Ce se întâmplă cu Lukic? Exclusiv
Fanatik.ro
Cinci jucători de care Bergodi se desparte înainte de Dinamo Kiev – U Cluj. Ce se întâmplă cu Lukic? Exclusiv
Cum afectează tatuajele sistemul imunitar
Spotmedia.ro
Cum afectează tatuajele sistemul imunitar