De Denisa Macovei,

„Prima parte am petrecut-o în San Francisco, un oraș cool, cu personalitate și străzi ce păreau chiar decoruri din filme. Un amestec de culturi, de temperaturi și de stiluri arhitecturale. Am călătorit cu celebrul cable car, un tramvai vechi și cochet, care urca și cobora pe străzile înclinate la 90 de grade, am traversat simbolul orașului, Golden Bridge, am luat la pas străzile din cartierul Flower Power ce păstrează atmosfera anilor ʼ70 și casele în stil victorian, Painted Ladies. Sunt cocoțate de un deal și în zare se văd în contrast clădirile moderne, zgârie-norii. San Francisco își spune poveștile pe ziduri, așa că nu am ratat nici aleile pictate cu graffiti și adidași agățați pe sârme”, ne-a mărturisit Corina.

Vedeta trăiește și acum din amintirile pe care le-a făcut în America: “Apoi, am închiriat mașina și în câteva ore am ajuns în Parcul Yosemite, cu cascade spectaculoase, copaci imenși și râuri învolburate”.

«Cea mai rece iarnă prin care am trecut a fost vara din San Francisco»

De departe cea mai frumoasă imagine pe care o are din această vacanță este pe strada Lombard din San Francisco, renumită pentru o secțiune abruptă, cu 8 segmente ac de păr.

„Tot cu mașina am parcurs un drum de poveste, ce leagă San Francisco de Los Angeles. Oceanul Pacific m-a însoțit și mi-a oferit priveliști superbe. Am luat la pas și Chinatown, cel mai mare din America, un amestec de culori și arome. Am condus și pe cea mai întortocheată și strâmbă stradă din lume, Lombard, faimoasă pentru curbele sale, 8 ace de păr! E singura stradă pe care șoferii nu se supără și așteaptă cuminți. Am mai fost și la sediul Google, dar am prins și parade Pride, tot orașul fiind prins de acest curent, oricum”, ne-a mai povestit Corina.

A fost totul perfect în vacanța asta? Nu chiar. Temperaturile au nemulțumit-o, uneori. Plecată de la peste 35 de grade, a dat acolo, în America, de 12-13 grade în mijlocul zilei:

„Am trăit cea mai rece iarnă, în luna iulie! Mark Twain spunea asta. Cea mai rece iarnă prin care am trecut a fost vara în San Francisco. Este incredibil, cum treceai dintr-un cartier în altul, schimbai anotimpul!”.