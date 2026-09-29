Corina Caragea, în vârstă de 43 de ani, a petrecut recent o vacanță de vis în Canada, iar pe contul de socializare, vedeta a publicat imagini cu peisajul inedit, alături de care a povestit experiența trăită departe de casă.

Prezentatoarea TV a publicat o imagine de la Moraine Lake, unul dintre cele mai cunoscute lacuri glaciare din Parcul Național Banff, și a anunțat că vor urma și alte fotografii.

„Canada îmi pare un șir nesfârșit de postere care au prins viață. Munți uriași, dramatici, care te fac să te simți foarte mic. Lacuri în culori ireale. Postez azi doar unul dintre ele - Moraine. Mai urmează. Am închiriat o mașină cât o sufragerie și am condus pe șosele care dispar printre păduri și peisaje care te fac să simți că ești într-un film. Pe margine mi-a apărut la un moment dat un indicator: «fără semnal la telefon în următorii 230 de kilometri»… Căprioare, elani, urși, marmote, veverițe, oi sălbatice - eu sunt aici musafirul lor.

Iar toamna cred că este anotimpul perfect pentru Canada. Verdele pădurilor începe să se amestece cu galben și auriu, vremea e perfectă, iar primele urme de zăpadă pe vârfuri fac munții și mai spectaculoși.

În Banff m-am cazat. Un orășel de basm căruia am tot încercat să-i găsesc un defect. N-am reușit. Ba da - e cam scump.

Moraine Lake, Lake Louise, Icefields Parkway, Canmore… de fiecare dată când credeam că am văzut cel mai frumos loc, apărea următorul. Nu mă lasă Instagram să postez 1838383 de poze deodată, că altfel…”, a spus Corina Caragea pe contul de socializare.

Corina Caragea s-a cazat în Banff, un orășel de poveste. Printre locurile vizitate se numără Moraine Lake, Lake Louise, Icefields Parkway și Canmore.

„Poate că singurul «defect» al Canadei e tocmai acesta: e atât de perfectă, încât uneori pare că nu e adevărată.