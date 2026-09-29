Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț au reținut un tânăr în vârstă de 28 de ani, din județul Iași, acuzat de săvârșirea infracțiunilor de fals informatic și fraudă informatică, ambele în formă continuată.

Suspectul a fost ridicat de la domiciliu în urma unei percheziții derulate la începutul acestei săptămâni de oamenii legii.

Polițiștii au găsit în casa tânărului mai multe aparate electronice Sursa foto: poliția Română

Potrivit anchetatorilor, bărbatul a creat un sistem prin care exploata procedura de retur automatizat a coletelor cumpărate online, reușind să obțină ilegal sume importante de bani direct în conturile bancare.

Investigațiile au arătat că, pe parcursul anului 2026, tânărul din Iași plasa comenzi online sub diverse identități fictive, iar ulterior solicita returnarea produselor achiziționate prin intermediul rețelei de dulapuri securizate easybox.

După generarea codului de retur și deschiderea sertarului la locker, bărbatul simula introducerea pachetului. El închidea compartimentul gol, fără a lăsa vreun bun în interior.

Sistemul informatic înregistra procedura ca fiind finalizată, iar platformele de e-commerce procesau automat rambursarea contravalorii produselor, virând banii în conturile folosite de suspect.

Prin această metodă repetată, el a cauzat un prejudiciu material estimat la aproximativ 16.300 de lei, a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamț, Ramona Ciofu.

Luni, 28 septembrie 2026, polițiștii au pus în executare un mandat de percheziție la locuința suspectului.

În urma descinderilor, forțele de ordine au identificat și ridicat mai multe telefoane mobile, carduri bancare folosite la tranzacții și obiecte de vestimentație, bunuri considerate probe esențiale pentru documentarea întregii activități infracționale.

În total, tânărul a obținut peste 16.000 de lei prin retururile false Sursa foto: Poliția Română