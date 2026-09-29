Cum interzici aplicațiilor AI să-ți „memoreze” conversațiile: setările ascunse din ChatGPT, Gemini și Claude pe care trebuie să le schimbi

Chatboții ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot și Grok folosesc conversațiile cu tine pentru a-și îmbunătăți modelele de inteligență artificială, cu o excepție majoră: doar dacă tu vrei să alegi special ca acest lucru să nu se întâmple. Cu toate acestea, procesul de renunțare la colectarea datelor poate fi simplu de gestionat, cu o singură mare excepție, Meta, care aparent nu oferă această opțiune în SUA. În UE și România, însă, acest lucru nu e o problemă.

Fiecare dintre platformele AI menționate mai sus include o setare pentru a dezactiva utilizarea datelor din conversații în scopul îmbunătățirii modelelor lor. De exemplu, în cazul ChatGPT de la OpenAI, utilizatorii pot dezactiva opțiunea „Improve the model for everyone” din secțiunea Settings – Data Controls.

Potrivit Engadget, toate conturile personale au această bifă activată în mod implicit, însă dezactivarea ei nu afectează utilizarea zilnică a serviciului. OpenAI oferă și funcția „Temporary Chats” pentru discuții sensibile, care sunt șterse automat după 30 de zile și nu sunt folosite pentru antrenament.

Claude, chatbot-ul dezvoltat de Anthropic, nu a folosit conversațiile utilizatorilor pentru antrenament până în august 2025. Totuși, odată cu modificarea termenilor și condițiilor, compania a început să colecteze date, iar utilizatorii au avut termen până pe 28 septembrie 2025 să fie de acord sau să refuze.

Setarea „Help improve our AI models” din meniul Settings – Privacy poate fi dezactivată pentru a opri utilizarea datelor viitoare, dar datele deja colectate rămân stocate până la cinci ani.

În cazul Google Gemini, funcția „Keep Activity” este activată în mod automat și permite utilizarea conversațiilor pentru îmbunătățirea modelului. Un „calup de conversații” poate fi analizat de către evaluatori umani, iar aceste date rămân stocate până la trei ani, chiar și după ștergerea istoricului.

Dezactivarea acestei opțiuni oprește utilizarea conversațiilor pentru antrenare, dar Google păstrează datele timp de 72 de ore pentru funcțiile esențiale ale serviciului.

Microsoft Copilot dispune de două setări diferite: „Training on conversation activity” (activată implicit) și „Training on voice conversations” (dezactivată implicit). Acestea pot fi gestionate din meniul Settings – Privacy.

Dezactivarea împiedică utilizarea conversațiilor viitoare pentru antrenare, dar nu blochează utilizarea acestora pentru publicitate sau alte îmbunătățiri generale ale produsului.

În ceea ce privește Grok, chatbot-ul platformei X (fosta Twitter), toate conturile sunt înscrise automat în procesul de antrenament, incluzând atât postările publice, cât și conversațiile cu SpaceXAI.

Setarea poate fi găsită în meniul Settings and privacy – Privacy and safety – Grok & Third-Party Collaborators, iar utilizatorii pot deselecta opțiunea de partajare a datelor pentru a opri utilizarea acestora în antrenarea ulterioară a modelelor.

În contrast cu celelalte platforme, e interesant de punctat faptul că utilizatorii din SUA ai Meta nu au nicio opțiune de a refuza utilizarea datelor lor pentru antrenarea modelelor AI. Din decembrie 2025, compania folosește conversațiile text și audio cu Meta AI pentru a alimenta mașinăria sa de publicitate pe platformele Facebook, Instagram, WhatsApp și Messenger.

În lipsa unui mecanism de renunțare, singura soluție pentru utilizatorii americani este să evite interacțiunea cu Meta AI. Pentru utilizatorii din Uniunea Europeană și Marea Britanie, însă, Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR) asigură o protecție mai puternică.

Utilizatorii europeni, implicit și români, pot refuza ferm utilizarea datelor lor pentru antrenarea modelelor printr-un formular disponibil în centrul de confidențialitate al Meta, ceea ce din start e mai complicat decât în celelalte cazuri.

Este important de menționat că dezactivarea acestor setări nu afectează retroactiv utilizarea datelor, toate conversațiile anterioare rămân disponibile pentru antrenarea modelelor, conform politicilor de retenție ale fiecărei platforme.