La o zi după difuzarea ediției „Asia Express” 2026, în care Mirela Vaida și Oana Tomoiagă s-au certat, a apărut prima reacție. Prezentatoarea Acces Direct a postat pe contul de socializare un mesaj, în care recunoaște că se bucură de tot ceea ce a trăit în cadrul competiției și că nu va uita niciodată această experiență.

Seara trecută, artista și prezentatoarea de la Acces Direct au participat la jocul pentru amuletă, pe care însă, au pierdut-o, spre disperarea Oanei, care a ținut neapărat să câștige proba . La scurt timp după ce a fost difuzat episodul în care cele două se ceartă, vedeta TV a postat un mesaj, alături de care a atașat imagini din timpul probei.

„Atât de mult mi-a plăcut jocul de amuletă, de aseară, din 𝗔𝗦𝗜𝗔 𝗘𝗫𝗣𝗥𝗘𝗦𝗦 𝗥𝗢𝗠𝗔𝗡𝗜𝗔 Chiar dacă n-am câștigat, m-am super distrat! OANA TOMOIAGĂ era plină de d***i și de spume că n-am câștigat dar i-am promis că ne luăm revanșa! Eu mor de râs când ne certăm noi două, că suntem fix de-acolo! Noroc că suntem fete bune și ne trece repede!